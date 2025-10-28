আমি শ্ব’ বঢ়াইছো, দাম বঢ়োৱা নাই : সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থা

ETV Bharat / entertainment

হিন্দী ছবিতকৈ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ক বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব । প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' নোচোৱালৈকে ছবিগৃহত চলি থাকিব ছবিখন ৷

বহিঃৰাজ্যতো মুক্তি লাভ কৰিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্পৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' (Photo : IANS)
গুৱাহাটী : আগন্তুক 31 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো মুক্তি লাভ কৰিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্পৰ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ইতিমধ্যে অনুৰাগীৰ বাবে Book My Show ৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বুকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ছবিখনৰ বুকিঙৰ ব্যৱস্থা খুলি দিয়াৰ মুহূৰ্ততে হাউছফুল হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী ।

ছবিখন মুক্তিৰ পূৰ্বে প্ৰায় এসপ্তাহলৈ বুকিং হৈ পৰিছে প্ৰতিটো দৰ্শনী । ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্পক লৈ একাংশই ব্যৱসায় চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে হঠাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ছবিৰ টিকটৰ মূল্য । যাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । এই সকলোবোৰৰ প্ৰসংগত সোমবাৰে মহানগৰীৰ এপ'ল' গ্ৰেণ্ডত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থাই । সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাই সম্বোধন কৰে এই সংবাদমেল ।

অসমবাসীয়ে ছবিখন চাই সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ছবিগৃহত চলি থাকিব ৰৈ ৰৈ বিনালে

এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাই কয়, “অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোককে আমি এই ছবিখন চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো । দুখনমান হিন্দী ছবিৰ মুক্তি আছে যদিও হিন্দী ছবিক আমি অগ্ৰাধিকাৰ নিদি যেতিয়ালৈ অসমৰ ৰাইজে ছবিখন চাই শেষ নকৰে তেতিয়াকৈ আমি এই ছবিখন ছবিগৃহত চলাই থাকিম । অসমবাসীয়ে ছবিখন চাই সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ছবিখন চলি থাকিব । ছবিখন উপভোগ কৰি জুবিন গাৰ্গক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাওক ৷”

AACHOA all assam cinema hall owner's association
সংবাদমেল সম্বোধন সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থাৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

লগতে অসমবাসীক শান্তি শৃংখলা বজাই ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই বৰাই ।

টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য

“টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিটো এটা খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । কিন্তু টিকটৰ মূল্য কোনো থলুৱা চিনেমা হল কৰ্তৃপক্ষই বৃদ্ধি কৰা নাই । মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীসমূহে দাম বৃদ্ধি কৰিছে । যাৰ কোনো আৱেগ নাই বুলি মই ভাবো, আমিও বঢ়াব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আমি কোনো ব্যৱসায় কৰা নাই, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীসমূহে এই কামটো কৰিছে । তেওঁলোকে আয়ুক্ত অথবা চিনেমা হল মালিক সন্থাক অৱগত নকৰোৱাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে । জুবিনকলৈ তেওঁলোকৰ কোনো আৱেগ নাই ৷ তেওঁলোকে জুবিনৰ নামত ব্যৱসায় কৰিব খুজিছে ৷ এই বেপাৰী ষ্টাইলটো আমি সহ্য নকৰিম ৷ দিল্লী মুম্বাইত বহি থকাসকলে টিকটৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে ৷” বৰাৰ ভাষ্য ৷

লগতে উক্ত সংবাদমেলযোগে মাল্টিনেশ্যনেল ছবিগৃহসমূহক বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাৰ ।

ছবিৰ বিতৰকৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য

“হিন্দী চিনেমাৰ পৰা বিতৰক সংস্থাই দুইৰ পৰা তিনি শতাংশ কমিছন লয় ৷ কিন্তু অসমীয়া ছবিৰ পৰা দহ শতাংশ কমিছন লয় ৷” এই অভিযোগ ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাৰ ।

এই সন্দৰ্ভত বৰাই কয়, “অসমত দুটা বিতৰক আছে । এই সংবাদমেল যোগে মই গোয়িংকাক অনুৰোধ জনাইছো তেওঁলোকে যেন হিন্দী চিনেমাৰ যি কমিছন লয় সেই কমিছনতে যাতে এই ছবিখন চলাই । এই ছবিখনত যাতে তেওঁ দহ শতাংশ কমিছন নলয়, হিন্দী ছবিৰ দৰে দুইৰ পৰা তিনি শতাংশ কমিছন লয় ৷”

হিন্দী ছবিতকৈ এইখন ছবিক বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব

এই সন্দৰ্ভত বৰাই কয়, “হিন্দী ছবি আহিলেও এইখন ছবিক বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব । আমি বিচাৰিছোঁ অসমৰ 3.40 লাখ মানুহে আহি যেন এই ছবিখন চাব পাৰে । জুবিন আমাৰ মনত সদায় থাকিব ।”

ব্যৱসায়িক দিশ সন্দৰ্ভত মন্তব্য

“এইখন ছবিয়ে ব্যৱসায়ৰ জীৱনজোৰা অভিলেখ ৰছিব । সকলোৰে বাবে এইখন এখন আৱেগিক ছবি । পূৰ্বেও জুবিনৰ ছবি মানুহে এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ চোৱা আমি দেখিছিলো । এইবাৰ একোজন অনুৰাগীয়ে চাৰি পাঁচবাৰকৈ ছবিখন চাব । সেইবাবে এই ছবিখনৰ এই অভিলেখ কোনো ছবিয়ে অনাগত দিনলৈ ভংগ কৰিব নোৱাৰে ৷” তেওঁ কয় ৷

লগতে পঢ়ক : ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবলৈ টিকট বিচাৰি দৰ্শকৰ হাহাকাৰ, নগাঁৱৰ একমাত্ৰ চিনেমা হলটোৱে কিদৰে পূৰাব দৰ্শকৰ আশা ?

