ভাওনাক ইউনেস্ক’ৰ স্বীকৃতিৰ দাবীত মাজুলীত সৰৱ আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা ৰূপায়নৰ দাবী ৷ বাট-পথৰ দুৰৱস্থাৰ মাজতে কলিয়াবৰত টোলগেট !

সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 1:08 PM IST

3 Min Read
মাজুলী : মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত ১১ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ আছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬ । এই ভাওনা সমাৰোহখনিত মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনাৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি এই ভাওনা দৰ্শন কৰিবলৈ সন্ধিয়াৰ লগে লগে আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে ভিৰ কৰেহি । কালি মাজুলীৰ সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহত উপস্থিত থাকি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ।

আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভাষণত কয় যে মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি 'ভাওনা'ক ইউনেস্ক’ৰ ‘ইনটেনজিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ’ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । তেওঁ কয় যে, এয়া আমাৰ প্ৰাপ্য গতিকে চৰকাৰে এয়া কৰিব লাগিব ।

সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬

অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা ৰূপায়নৰ দাবীত সৰৱ আছু:

ফেব্ৰুৱাৰীত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ । আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ১৯৮৫ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈ বহু নিৰ্বাচন পাৰ হ’ল, কিন্তু অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে অবৈধ বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কোনো চৰকাৰেই নকৰিলে ।

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা

তেখেতে লগতে কয়, "দিল্লী আৰু দিছপুৰত কংগ্ৰেছ, বিজেপি, অগপ— সকলো দলেই শাসনভাৰ লৈছে, সকলোৱে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হ’লেই সকলোৱে পাহৰি যায় । সেয়েহে, এই বিষয়সমূহৰ সমাধানৰ বাবে আছুৱে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগতে এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ দাবী জনাইছে ।" অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আছু, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁওতাত থকা বিষয়সমূহৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল’বলৈ তেখেতে আহ্বান জনায় ।

আনহাতে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বাট-পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবেও চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, মানুহ ওলালে দুৰ্ঘটনা হয়, অথচ চৰকাৰে দেৰগাঁৱৰ পাছত এতিয়া কলিয়াবৰত টোলগেট বহুৱাই ৰাইজক মাধমাৰ সোধাইছে । মন্তব্য কৰে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজাত ৰাইজ জুৰুলা হৈছে ।

১১ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ ২০২৬

চৰকাৰৰ ‘হিতাধিকাৰী’ আঁচনিক কটাক্ষ

"চৰকাৰে ৰাইজক মাহে কিছু টকা দি হিতাধিকাৰী সজাইছে, কিন্তু এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰে মানুহক স্বাৱলম্বী কৰি ‘স্বত্বাধিকাৰী’ কেতিয়া সাজিব ?" বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাইজক এইদৰে শোষণ কৰা সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আছুৱে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।

ALL ASSAM BHAONA FESTIVAL 2026

