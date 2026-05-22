আলীষা চিনাইৰ গীতৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে !

Alisha Chinai shares 'heartfelt' letter written to her by late PM Rajiv Gandhi in 1989
আলীষা চিনাইৰ গীতৰ প্ৰশংসা কৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে !
Published : May 22, 2026 at 1:26 PM IST

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ বিখ্যাত গায়িকা আলীষা চিনায়ে তেওঁৰ অতীতৰ এটা বিশেষ মুহূৰ্ত অনুৰাগীসকলৰ বাবে দাঙি ধৰিছে । তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে উঠা এখন পুৰণি আৰু আপুৰুগীয়া ফটো ৰাজহুৱা কৰিছে । ফটোখনৰ লগতে তেওঁ ১৯৮৯ চনতে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলৈ নিজহাতে লিখা এখন চিঠিও শ্বেয়াৰ কৰিছে।

আলীষাই এই মুহূৰ্তটোক এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু এটা সোণালী যুগৰ এক অমূল্য স্মৃতি বুলি অভিহিত কৰি ফটো আৰু চিঠিখন নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ একাউণ্টত প’ষ্ট কৰিছে । তেওঁ ১৯৮৯ চনতে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলৈ লিখা সেই হৃদয়স্পৰ্শী চিঠিখনৰ এখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

আলীষাই শ্বেয়াৰ কৰা পুৰণি ফটোখনত তেওঁৰ যৌৱনকালৰ এক ৰূপ দেখা গৈছে, য’ত তেওঁ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ কাষত থিয় হৈ প’জ দিছে । ফটোখনত গায়িকাগৰাকীৰ ঠিক কাষতে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ক্লাছিক বগা কুৰ্তা-পায়জামা পৰিধান কৰি থিয় হৈ আছে ।

আলীষাই ১৯৮৯ চনৰ ২৭ মে’ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অফিচিয়েল লেটাৰহেডত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে তেওঁলৈ পঠোৱা ব্যক্তিগত চিঠিখনৰ এখন ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে । চিঠিখনত তেওঁ আলীষাক হিন্দী পপ গীতৰ এটা কম্পেক্ট ডিস্ক (CD) পঠোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছিল আৰু উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ সেই গীতবোৰ শুনি বৰ ভাল পাইছিল । ৰাজীৱ গান্ধীয়ে চিঠিখিনিত লিখিছিল, “প্ৰিয় মিছ চিনাই, আপোনাৰ ২৫ এপ্ৰিলৰ চিঠিখনৰ বাবে ধন্যবাদ । আপোনাক লগ পাই ময়ো অতিশয় আনন্দিত হৈছিলোঁ । আপোনাৰ হিন্দী পপ গীতৰ কম্পেক্ট ডিস্কখন মোক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ । মই এই গীতবোৰ শুনি বৰ উপভোগ কৰিছোঁ । আপোনাৰ ইংৰাজী গীত ‘প্ৰাইজ পছেশ্বন’ (Prize Possession) ৰ বাবেও ধন্যবাদ । আপুনি প্ৰস্তাৱিত শনিবৰীয়া যুৱ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত হোৱা দেখি মই আনন্দিত হৈছোঁ । মই আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ সফল পৰিণতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিম । আপোনাৰ বিশ্বাসী ৷”

চিঠিখনৰ শেষত ‘ৰাজীৱ গান্ধী’ৰ নিজ হাতৰ চহী আছিল আৰু ইয়াত ‘নতুন দিল্লী, ২৭ মে’, ১৯৮৯’ বুলি তাৰিখ উল্লেখ কৰা আছিল । এই ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আলীষাই শিৰোনামত লিখিছিল, “তৎকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আৰু এক বিৰল ছবি !!! সেইটো এটা সোণালী যুগ আছিল... মই সদায় সেই আন্তৰিকতাপূৰ্ণ চিঠিখন বুকুত সাবটি ৰাখিম @rahulgandhi ৷” আলীষাই নিজৰ এই বিশেষ প’ষ্টটোত ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীকো (@rahulgandhi) টেগ কৰিছে ।

আলীষা চিনাইৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে, তেওঁক ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ অন্যতম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আৰু কালজয়ী পপ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে গণ্য কৰা হয় । নব্বৈৰ দশকত তেওঁৰ অত্যন্ত জনপ্ৰিয় গীত ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ (Made In India)-ৰ জৰিয়তে তেওঁ বিপুল সফলতা লাভ কৰিছিল, য’ত তেওঁ নিজে আৰু অভিনেতা-মডেল মিলিন্দ সুমনে অভিনয় কৰিছিল । তেওঁ ভাৰতীয় চিনেমাৰ বহুকেইটা কালজয়ী আৰু ছুপাৰহিট গীত যেনে ‘কাজৰা ৰে’ (Kajra Re), ‘তিনকা তিনকা’ (Tinka Tinka), ‘অ’ লা লা’ (Ooh La La), আৰু ‘জুবি জুবি’ (Zooby Zooby)-ত কণ্ঠদান কৰিছে । তেওঁৰ এলবাম ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ আজিও ভাৰতীয় পপ সংগীতৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ সফল এলবামসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে ।

