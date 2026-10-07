তাৰকা যুটিৰ পৰ্দাত উপস্থিতি, লাভ এণ্ড ৱাৰ আৰু ৰণবালীক লৈ উৎকণ্ঠাত অনুৰাগী
বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতী আলিয়া-ৰণবীৰ, ৰশ্মিকা-বিজয় আৰু সোণাক্ষী-জাহীৰে নিজৰ সম্পৰ্কক পৰ্দাত সজীৱ কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আগন্তুক প্ৰজেক্টসমূহে আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিছে অনুৰাগীৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 11:18 AM IST
হায়দৰাবাদ : চলচ্চিত্ৰ জগতৰ তাৰকাসকলৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সম্পৰ্কই অনুৰাগীসকলৰ মাজত সদায় অতিৰিক্ত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ৷ তাৰ মাজতে যদি বাস্তৱ জীৱনৰ তাৰকা যুটি ৰূপালী পৰ্দালৈ আহে, ই উৎকণ্ঠা অধিক বঢ়াই তোলে ৷ দৰ্শকে এনেও নিজৰ প্ৰিয় তাৰকাসকলে ৰোমাণ্টিক চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাটো চাই ভাল পাই, তাতে যদি সেই ৰোমাঞ্চ বাস্তৱ জীৱনৰ তাৰকা যুটিৰ হয়, তেন্তে কথাই নাই ৷
লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ ৩ত অদিতি ৰাও হাইদাৰী আৰু সিদ্ধাৰ্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ লাভ এণ্ড ৱাৰত আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰলৈকে কেইবাটাও তাৰকা দম্পতীয়ে নিজৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সম্পৰ্ক পৰ্দালৈ আনিছে ।
ৰশ্মিকা মান্দান্না আৰু বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডাই ‘ৰণবালী’ত পৰ্দাত একত্ৰিত হোৱাৰ বিপৰীতে সোণাক্ষী সিনহা আৰু জাহীৰ ইকবালক একেলগে দেখা যাব আগন্তুক ৰোমাণ্টিক থ্ৰীলাৰ ‘তু হে মেৰী কিৰণ’ত । এই প্ৰকল্পসমূহক লৈ চৰ্চা ঘোষণা হোৱাৰ পৰাই চলি আহিছে ৷ ই দেখুৱাইছে যে বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতীৰ পৰ্দাত উপস্থিতিয়ে কেনেকৈ এখন ছবিৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ 3-ত অদিতি ৰাজ হাইদাৰী আৰু সিদ্ধার্থ
স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰা শেহতীয়া বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতীৰ ভিতৰত অদিতি ৰাও হাইদাৰী আৰু সিদ্ধাৰ্থ অন্যতম । এই বছৰৰে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পোৱা নেটফ্লিক্সৰ লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ ৩ৰ চাৰিটা গল্পৰ ভিতৰত এটাত দুয়োজনে একেলগে অভিনয় কৰিছে । তেওঁলোকৰ এই খণ্ডটোৱে সম্পৰ্ক আৰু ঘনিষ্ঠতাক অন্বেষণ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সংযোগ প্ৰকল্পটোৰ এক আকৰ্ষণীয় অংশ হৈ পৰিছিল ।
কিৰণ ৰাও, বিক্ৰমাদিত্য মোটৱানে, শকুন বাত্ৰা আৰু বিশাল ভৰদ্বাজৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ ৩ নেটফ্লিক্স ইণ্ডিয়াৰ জনপ্ৰিয় এন্থলজী ছিৰিজৰ শেহতীয়া কিস্তি । ইয়াত অভিনয় কৰিছে ৰাধিকা আপ্তে, কংকনা সেন শৰ্মা, বিজয় বাৰ্মা, অভিষেক বেনাৰ্জী, আলী ফজল আৰু ৰাধিকা মদনে ।
অদিতি আৰু সিদ্ধাৰ্থই ২০২১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেলুগু ছবি ‘মহা সমুদ্ৰম’ত একেলগে কাম কৰিছিল । তেওঁলোকে সম্পৰ্কক দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যক্তিগতভাৱে ৰাখিছিল যদিও প্ৰায়ে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত একেলগে উপস্থিত হৈছিল । ২০২৪ চনত তেওঁলোকৰ বিয়াখনে অনুৰাগীক আৱেগিক কৰি তুলিছিল । বাস্তৱ জীৱনৰ সম্পৰ্ক ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছত লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ ৩ত তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুৰাগীসকলক তেওঁলোকৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সম্পৰ্কৰ এক অনন্য সোৱাদ দিয়ে ৷
লাভ এণ্ড ৱাৰত আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ
আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰে সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ ‘লাভ এণ্ড ৱাৰ’ ছবিখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সম্পৰ্কক পুনৰ ডাঙৰ পৰ্দালৈ আনিবলৈ সাজু হৈছে । ২০২২ চনত মুক্তি পোৱা ‘ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ: প্ৰথম খণ্ড - শিৱ’ত দুয়োৱে প্ৰথমে মুখ্য যুটি হিচাপে কাম কৰিছিল । চিনেমাখনৰ শ্বুটিং কৰি থাকোঁতেই তেওঁলোক প্ৰেমত পৰে আৰু সেই বছৰৰে এপ্ৰিল মাহত বিয়াত বহে ।
তেওঁলোকৰ যুটিৰে পৰৱৰ্তী ছবিখন অৱশ্যে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ পৰা বহুত বেলেগ । এই ছবিখন যুদ্ধৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এখন পিৰিয়ড ড্ৰামা ৷ লাভ এণ্ড ৱাৰত ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু বিকী কৌশলক দুগৰাকী সেনা বিষয়া হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যাব । আলিয়াই সেই মহিলাগৰাকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যাৰ জীৱন দুয়োজন পুৰুষৰ লগত সংযুক্ত হৈ পৰে ।
সাৱৰিয়াৰ প্ৰায় দুটা দশকৰ পিছত ভাঞ্চালীৰ সৈতে ৰণবীৰ এই ছবিখনৰ বাবে একত্ৰিত হৈছে । আনহাতে গংগুবাই কাঠিয়াৱাড়ীৰ পিছত আলিয়াৰ এয়া পুনৰ মিলন ।
ৰণবালিত ৰশ্মিকা মান্দান্না আৰু বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা
ৰশ্মিকা মান্দান্না আৰু বিজয় দেৱেৰাকোণ্ডা হৈছে এনে এক জনপ্ৰিয় বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতী যাক পৰ্দাত চাবলৈ অনুৰাগীসকল উদ্বাউল হৈ থাকে ৷ পূৰ্বে গীতা গোবিন্দম আৰু ডিয়েৰ কমৰেডত একেলগে কাম কৰা দুই তাৰকা পিৰিয়ড এক্সন ড্ৰামা ৰণবালীৰ বাবে সাজু হৈছে ।
ৰাহুল সংকৃত্যায়নৰ পৰিচালনা আৰু মৈত্ৰী মুভি মেকাৰ্ছ আৰু টি ছিৰিজৰ সমৰ্থিত এই ছবিখনৰ সংগীত অজয়-অতুলৰ । ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এক কঠিন সময় ছবিখনত উপস্থপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দুৰ্ভিক্ষ, সামাজিক অশান্তি আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা লোকসকলৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে ।
বিজয়ে ৰণবালী নামৰ এজন বিদ্ৰোহী যোদ্ধাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যিয়ে নিজৰ মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিবলৈ যুঁজে । কঠিন সময়ত তেওঁৰ কাষত থকা পত্নী জয়ম্মাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰশ্মিকাই ।
দম্পতীটোৰ বাস্তৱ জীৱনৰ যাত্ৰাৰ বাবেও ছবিখনে আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিজয় আৰু ৰশ্মিকাই একেলগে কাম কৰাৰ পিছত ঘনিষ্ঠ হৈ পৰে আৰু ২০২৬ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বিবাহিত দম্পতী হিচাপে পৰ্দাত তেওঁলোকৰ পুনৰ মিলনে অনুৰাগীৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিছে ।
তু হে মেৰী কিৰণত সোণাক্ষী সিনহা আৰু জাহীৰ ইকবাল
সোণাক্ষী সিনহা আৰু জাহীৰ ইকবালেও নিজৰ বাস্তৱ জীৱনৰ কেমিষ্ট্ৰীক ডাঙৰ পৰ্দালৈ লৈ গৈছে তু হে মেৰী কিৰণৰ জৰিয়তে । ২০২৬ চনৰ ২৩ অক্টোবৰত মুক্তি পাব এই ৰোমাণ্টিক থ্ৰীলাৰখন ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ডাবল এক্সএলত একেলগে কাম কৰা এই দম্পতীয়ে কেইবাবছৰ ধৰি ডেট কৰাৰ পিছত ২০২৪ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । তেওঁলোকৰ এই নতুন ছবিখনে অৱশ্যে তেওঁলোকক একেবাৰে বেলেগ পৰিৱেশত দেখুৱাব ।
কৰণ ৰাৱালে পৰিচালনা কৰা আৰু লিখা তু হে মেৰী কিৰণ প্ৰেম, আৱেগ আৰু মানসিক উত্তেজনাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠা ছবি । সোণাক্ষীয়ে এনে এগৰাকী মহিলাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যাৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগে অস্থিৰ ৰূপ লয়, আনহাতে জাহীৰে এনে এজন পুৰুষৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে যাৰ একপক্ষীয় প্ৰেমে বেলেগ ৰূপ লয় ।
পৰ্দাত খলকনি তোলা আন তাৰকা-দম্পতী
ভাৰতীয় চিনেমাত বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতীয়ে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ নতুন কথা নহয় । দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিং ২০১৮ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে ‘ৰামলীলা’ৰ ছবিখনেৰে বলীউডৰ অন্যতম প্ৰিয় অন-স্ক্ৰীণ যুটি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
একেদৰে শ্বেৰশ্বাহত সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানীৰ কেমিষ্ট্ৰী আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল, পিছত ২০২৩ চনত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । কৰীণা কাপুৰ আৰু ছৈইফ আলী খানেও ‘টশ্বন’ ছবিত একেলগে কাম কৰাৰ পিছত প্ৰেমত পৰে আৰু অৱশেষত ২০১২ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ।
অজয় দেৱগণ আৰু কাজলো আন এক স্মৰণীয় উদাহৰণ । ১৯৯৯ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে দুয়োজনে একেলগে হলচল আৰু ইস্ককে ধৰি ভিন্ন ছবিত কাম কৰিছিল ।
বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতীয়ে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰাৰ সময়ত সদায় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । ৰোমাঞ্চেই হওক, পিৰিয়ড ড্ৰামাই হওক বা থ্ৰীলাৰেই হওক, দৰ্শক সদায় কৌতূহলী হৈ থাকে যে, বাস্তৱ জীৱনৰ দম্পতীৰ ৰীল লাইফ কেমিষ্ট্ৰী পৰ্দাত কেনেদৰে ফুটি উঠে ৷
লগতে পঢ়ক : একেখন চিনেমাতে কাম কৰোঁতেই প্ৰেম: বিজয়-ৰশ্মিকাৰ পূৰ্বে কোন কোন তাৰকাই যুটি বান্ধিছিল ?