নতুন গৃহত প্ৰৱেশ কৰিয়েই ৰাহাৰ তৃতীয়টো জন্মদিন, নৱেম্বৰ বিশেষ আলিয়াৰ পোষ্ট

নতুন গৃহত প্ৰৱেশ কৰিয়েই ৰাহাৰ তৃতীয়টো জন্মদিন, নৱেম্বৰ বিশেষ আলিয়াৰ পোষ্ট
নৱেম্বৰ মাহৰ এক বিশেষ সংকলন শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে, য’ত গৃহ প্ৰৱেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাহাৰ জন্মদিন উদযাপনলৈকে ভিন্ন ফটো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ।
Published : December 5, 2025 at 4:04 PM IST
মুম্বাই: বিগত মাহত মুম্বাইৰ পালি হীলত থকা ছমহলীয়া বিলাসী ঘৰটোলৈ স্থানান্তৰিত হৈ এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি কৰে আলিয়া ভাট আৰু ৰণবীৰ কাপুৰে । নতুন ঘৰটোত আৰু সদস্য হিচাপে আছে তেওঁলোকৰ কন্যা ৰাহা আৰু ৰণবীৰৰ মাক নীতু কাপুৰ । কাপুৰ পৰিয়ালে এই নতুন ঘৰটোত ৰাহাৰ তৃতীয়টো জন্মদিন উদযাপন কৰে । যদিও আলিয়াই প্ৰথম অৱস্থাত এই উদযাপন ব্যক্তিগতভাৱে ৰাখিছিল, এতিয়া তেওঁ গৃহ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠানৰ পৰা ৰাহাৰ জন্মদিন উদযাপনলৈকে সকলো ফটো শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে ।
শুকুৰবাৰে আলিয়া ভাটে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰৰ কিছু বিশেষ মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত পৰিয়ালটোৰ হৃদয়স্পৰ্শী স্মৃতি সন্নিবিষ্ট হৈ আছে । পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "নৱেম্বৰ 2025… ইউ ওৱেৰ এ মন্থ & এ হাফ ✨🌻☀️🌼💛 ।"
আলিয়া ভাট আৰু তেওঁৰ কন্যা ৰাহাই গুলপীয়া ৰঙৰ পোছাক পিন্ধা ফটোৰে সংকলন আৰম্ভ হয় । পৰৱৰ্তী স্লাইডত গৃহ প্ৰৱেশ অনুষ্ঠানৰ সুন্দৰ ফটো দেখুওৱা হৈছে, য’ত দেখা গৈছে যে আলিয়া আৰু ৰণবীয়ে প্ৰৱেশদ্বাৰত এটা কলহ ৰাখি নিজৰ নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে । গুলপীয়া আৰু সোণালী ৰঙৰ শাৰী পিন্ধা আলিয়াক ধুনীয়া দেখা গৈছে, আনহাতে বগা কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধি ৰণবীৰে তেওঁৰ কাষত থাকি ফটোখন সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ।
ইয়াৰ পিছত ৰাহাৰ জন্মদিন উদযাপনৰ ফটো এখন দেখুওৱা হৈছে, য’ত আলিয়াক বন্ধুসকলৰ সৈতে দেখা গৈছে । আন এখন ফটোত আলিয়াই মাতৃ সোনী ৰাজদানৰ সৈতে পোজ দিয়া দেখা গৈছে । মহেশ ভাটে এই বিশেষ মুহূৰ্তটো তেওঁৰ মোবাইল ফোনত বন্দী কৰা দেখা গৈছে ।
আন এখন হৃদয়স্পৰ্শী ফটোত নীতুৱে আলিয়াক সাৱটি ধৰা দেখা গৈছে, পটভূমিত প্ৰয়াত ঋষি কাপুৰৰ ফটো । এই ধাৰাবাহিক ফটো সংকলনত দম্পতীটোৱে একেলগে ৰীতি-নীতি পালন কৰা, আলিয়াই সেৱা কৰা, পিতৃৰ ফটোৰ সন্মুখত ৰণবীৰে সন্মান সহকাৰে প্ৰণাম কৰা দেখা গৈছে ।
এটা মধুৰ মুহূৰ্তত নিয়মৰ অংশ হিচাপে ৰণবীৰ আৰু কণমানি ৰাহাই কিছু ভাতৰ দানা একেলগে ধৰি থকা দেখা যায় । ৰাহাই সৰু সৰু হাত দুখনেৰে পিতৃ ৰণবীৰ কাপুৰক ধৰি থকা এখন আৱেগিক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোৰে সংকলনৰ সামৰণি পেলাই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
আলিয়া ভাটৰ ৱৰ্ক ফ্ৰণ্ট
কিছু ডাঙৰ প্ৰজেক্ট আলিয়াৰ হাতত আছে ৷ এটা হ’ল-আলফা, একশ্যন পেকড থ্ৰিলাৰ ছবি য’ত তেওঁ সাহসী আৰু তীব্ৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ এই ছবিখনে অনুৰাগীৰ মাজত ইতিমধ্যেই চৰ্চা লাভ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ পৰিচালনাত লাভ এণ্ড ৱাৰত ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু বিকী কৌশলৰ সৈতে তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷
