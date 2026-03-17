কেক ক’ত ? বিমানবন্দৰত ফটোগ্ৰাফাৰক বিপাঙত পেলালে ৰণবীৰ কাপুৰে, ভিডিঅ’ ভাইৰেল
হংকং ভ্ৰমণৰ পৰা উভতিল ৰণবীৰ-আলিয়া, আলিয়া ভাটৰ জন্মদিনৰ কেক বিচাৰি ৰণবীৰ কাপুৰৰ ধেমেলীয়া মন্তব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 4:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ ধেমেলীয়া মন্তব্যৰে সাংবাদিক আৰু ফটোগ্ৰাফাৰসকলক হঁহুৱাই এক আমোদজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । চলিত বৰ্ষত পত্নী আলিয়া ভাটৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁলোক হংকঙলৈ গৈছিল । ভ্ৰমণ শেষ কৰি চহৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত বিমানবন্দৰত উপস্থিত থকা ফটোগ্ৰাফাৰসকলে তেওঁলোকক ঘেৰি ধৰে । সেই সময়তে ৰণবীৰ কাপুৰে অতি ধেমলেীয়া সুৰত ফটোগ্ৰাফাৰসকলক আলিয়াৰ জন্মদিনৰ কেক ক'ত বুলি সুধি এক ৰসাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু আলিয়া ভাট যেতিয়া বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ ভিৰ লাগে ।
ফটোগ্ৰাফাৰসকলে আলিয়াক সম্ভাষণ জনাই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দি থকাৰ সময়তে ৰণবীৰে ধেমালি কৰি তেওঁলোকক সোধে যে তেওঁলোকে জন্মদিনৰ গৰাকীৰ বাবে কেক আনিছে নে নাই ? যেতিয়া ফটোগ্ৰাফাৰসকলে কেক আনিবলৈ পাহৰিলে বুলি কয়, তেতিয়া অভিনেতাজনে ধেমলেীয়া সুৰত আৰু মিছা অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মূৰটো জোকাৰি দিয়ে । তেওঁৰ এই ধেমলেীয়া প্ৰতিক্ৰিয়াত বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত ফটোগ্ৰাফাৰসকলৰ মাজত এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
বিদেশৰ পৰা দেশলৈ উভতি অহাৰ সময়ত ৰণবীৰ কাপুৰক অতি সাধাৰণ তথা আৰামদায়ক পোছাকত দেখা গৈছিল । তেওঁ এটা নেভী ব্লু (গাঢ় নীলা) ৰঙৰ টি-চাৰ্টৰ সৈতে এটা জেকেট আৰু নীলা জিন্স পিন্ধিছিল । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ বগা জোতা, ক’লা চছমা আৰু নেভী ব্লু ৰঙৰ টুপী পৰিধান কৰিছিল ।
আনহাতে, আলিয়া ভাটেও ভ্ৰমণৰ বাবে অতি আৰামদায়ক পোছাক বাছনি কৰিছিল । তেওঁ ঢিলা বগা ছুৱেটচাৰ্টৰ (sweatshirt) সৈতে একে ৰঙৰে ঢিলা ট্ৰাউজাৰ পিন্ধিছিল । ৰাহাৰ মাতৃ আলিয়াই নিজৰ এই সাজপাৰৰ সৈতে এটা উজ্জ্বল ৰঙা টুপী, অতি সামান্য মেকআপ আৰু এটা মুগা ৰঙৰ শ্লিং বেগ লৈছিল ।
বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই অহা সেই ভিডিঅ’টোত তেওঁলোকৰ কন্যা ৰাহাক দেখিবলৈ পোৱা নগ’ল । বিগত ১৫ মাৰ্চত আলিয়া ভাটে তেওঁৰ ৩৩ সংখ্যক জন্মদিন পালন কৰে । সেই উপলক্ষে তেওঁৰ ননদ ঋদ্ধিমা কাপুৰ সাহনী, কৰীণা কাপুৰ খান আৰু বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আলিয়াক জন্মদিনৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনায় ।
লগতে পঢ়ক : টোপনিৰ পৰা জগাই পত্নীক হাঁহিবলৈ অনুৰোধ কৰে ৰবিয়ে; কিয় জানেনে ?