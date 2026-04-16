অক্ষয় কুমাৰৰ প্ৰথম ঘৰ কিনাৰ স্মৃতি: কেনেকৈ মাতৃৰ বিশেষ মন্ত্ৰই সলাই দিছিল তেওঁৰ লক্ষ্য !
২ বি.এইচ.কে.-ৰ সলনি ৫ বি.এইচ.কে. ফ্লেট! মাতৃৰ উপদেশত কেনেকৈ বলীউডৰ খিলাড়ীয়ে প্ৰথমটো ঘৰ কিনিছিল ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 2:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ প্ৰথমটো ঘৰ কিনাৰ এটা আমোদজনক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে । তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনেৰে প্ৰথমটো ফ্লেট কিনিবলৈ আগবাঢ়িছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ মাতৃয়ে কেনেকৈ তেওঁক ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল, সেই বিষয়ে কয় ৷
অক্ষয় কুমাৰে যেতিয়া নিজৰ উপাৰ্জনেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ফ্লেট কিনিবলৈ ওলাইছিল, তেতিয়া তেওঁ ২ বি.এইচ.কে. (2 BHK) থকা এটা সৰু ফ্লেট কিনাৰ কথাহে ভাবিছিল । তেওঁৰ সামৰ্থ্য আৰু পৰিকল্পনা অনুসৰি তেওঁ তেনে এটা ঘৰতে সন্তুষ্ট আছিল । কিন্তু সেই সময়ত অক্ষয় কুমাৰৰ মাতৃয়ে তেওঁক বাধা দিছিল । মাতৃয়ে তেওঁক বুজাইছিল যে নিজৰ লক্ষ্য সদায় ডাঙৰ হ’ব লাগে ।
তেওঁ অক্ষয়ক ২ বি.এইচ.কে.-ৰ সলনি এখন ৫ বি.এইচ.কে. (5 BHK) থকা ডাঙৰ ফ্লেট কিনিবলৈ হেঁচা দিছিল । মাতৃৰ সেই অনুপ্ৰেৰণা আৰু সাহসেই অক্ষয় কুমাৰক জীৱনত আগুৱাই যাবলৈ আৰু ডাঙৰ সফলতাৰ বাবে কষ্ট কৰিবলৈ মানসিক শক্তি দিছিল । অক্ষয় কুমাৰৰ মতে, তেওঁৰ মাতৃৰ সেই বিচাৰধাৰাই তেওঁক কেৱল এটা ঘৰ কিনাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰতে "ডাঙৰকৈ ভবাৰ" (Think Big) সাহস দিছিল।
অক্ষয় কুমাৰে তেওঁৰ প্ৰথমটো ঘৰ কিনাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি এনেদৰে কয়, “যেতিয়া মই মোৰ নিজৰ প্ৰথমটো ঘৰ কিনাৰ কথা ভাবিছিলোঁ, তেতিয়া মই এটা ২ বি.এইচ.কে. (2 BHK) ফ্লেট লম বুলিয়েই পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ ।”
মাতৃৰ উপদেশৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ আৰু কয়, “কিন্তু মোৰ মায়ে ক’লে, ‘পুত্ৰ, অলপ ডাঙৰকৈ ভাব (আৰু ডাঙৰ কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাব)।’ মই মাৰ কথা শুনি আচৰিত হৈ কৈছিলোঁ— ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰকৈ ভাবিম ? ২টা কোঠাৰ এটা ফ্লেট পোৱাটোৱেই দেখোন মোৰ বাবে বহুত ডাঙৰ কথা !”
অক্ষয় কুমাৰে বৰ্ণনা কৰিছিল কেনেকৈ তেওঁৰ মাতৃয়ে তেওঁক অধিক ডাঙৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ শেষত এটা ৫টা কোঠাৰ (5 BHK) ফ্লেট কিনাৰ সাহস পাইছিল ।
“মাৰ মতে, মানুহে যিটো প্ৰথম ফ্লেট বা প্ৰথম ঘৰ কিনে... সেয়া নিজৰ বাবে ল’ব লাগে । সেইটো নিজৰ পছন্দ আৰু সপোনৰ ঘৰ হ’ব লাগে । যিহেতু সেয়া নিজৰ বাবে লোৱা প্ৰথমটো ঘৰ, সেয়েহে ভগৱানে নিজেই কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ টকা-পইচাৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে”, অক্ষয় বুজাই দিয়ে মাকৰ মনৰ অনুভৱ ৷
অক্ষয় কুমাৰে বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, “কিন্তু যিটো দ্বিতীয় ফ্লেট আপুনি বিনিয়োগৰ বাবে কিনে, তাৰ বাবে আপুনি বহুত বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ।”
বৰ্তমান 'হুইল অফ ফৰ্চুন' (Wheel of Fortune) নামৰ কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’টোৰ আঁত ধৰা অক্ষয় কুমাৰে যেতিয়া প্ৰতিযোগী অক্ষয়, পূৰ্বা আৰু নিখিলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছিল, তেতিয়াই অনুষ্ঠানটোৱে এক প্ৰেৰণাদায়ক ৰূপ লৈছিল । তেওঁলোক সকলোৱে জীৱনৰ সপোন আৰু লক্ষ্যৰ বিষয়ে এক সুন্দৰ আলোচনাত মগ্ন হৈ পৰিছিল ।
কথোপকথনৰ সময়ত যেতিয়া নিখিলে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ এটা সৰু ঘৰ কিনাৰ সপোন দেখিছে, তেতিয়াই অক্ষয় কুমাৰে তেওঁক লক্ষ্য সদায় ওপৰত ৰাখিবলৈ আৰু ডাঙৰকৈ ভাবিবলৈ উৎসাহিত কৰে । অক্ষয়ে পুনৰ নিখিলক তেওঁৰ সপোনৰ বিষয়ে সোধাত, নিখিলে ধেমেলীয়াকৈ উত্তৰ দিয়ে যে তেওঁক এতিয়া এটা ৫ বি.এইচ.কে. (5 BHK) ঘৰ লাগে । নিখিলৰ এই কথা শুনি সকলোৱে হাঁহিবলৈ লয় ।
নিখিলৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিজৰ স্বভাৱজাত ধেমেলীয়া ধৰণে অক্ষয়ে মন্তব্য কৰে, “ইমানো জোৰ দি টানি নাথাকিবা যে ওপৰৱালাই (ভগৱানে) মাৰিবলৈহে আৰম্ভ কৰি দিয়ে ।”
