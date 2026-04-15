ETV Bharat / entertainment

বিগত ১৫ বছৰে এটাও চিংৰা খোৱা নাই অক্ষয় কুমাৰে ! ৰহস্য ফাদিল কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে

Akshay Kumar reveals why he has avoided samosas for over 15 years
অক্ষয় কুমাৰ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ খাদ্যভাসৰ বিষয়ে এটা আমোদজনক কথা প্ৰকাশ কৰিছে । 'হুইল অফ ফৰ্চুন' (Wheel of Fortune) নামৰ কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’টোৰ আঁত ধৰাৰ সময়ত তেওঁ জনাই যে, বিগত ১৫ বছৰতকৈও অধিক সময় তেওঁ এবাৰো চিংৰা (Samosa) খোৱা নাই ।

নিজৰ ফিটনেছৰ প্ৰতি সচেতন অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ অনুশাসনমূলক জীৱনশৈলীৰ বাবেই এনেদৰে তেলেতীয়া খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

'হুইল অফ ফৰ্চুন' অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণকাৰী বিধি ভৰানী, ৰিৱাজ ঘিমিৰে আৰু নীলম ৰাজপুতৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়তে অক্ষয় কুমাৰে বিগত ১৫ বছৰ ধৰি কিয় ভাৰতীয়ৰ অতি প্ৰিয় খাদ্য 'চিংৰা' (Samosa) খোৱা নাই, সেই কথা প্ৰকাশ কৰে ।

কথোপকথনৰ মাজতে প্ৰতিযোগী বিধিয়ে যেতিয়া অভিনেতাগৰাকীক সোধে যে তেওঁ সঁচাকৈয়ে বিগত ১৫ বছৰ ধৰি চিংৰা খোৱা নাই নেকি, তেতিয়া অক্ষয়ে অতি স্বাভাৱিকভাৱে উত্তৰ দিয়ে, "তাত ভুলনো কি আছে ?"

তেওঁ লগতে হাঁহি মাৰি কয়, "যেতিয়া মই 'জব তক ৰহেগা সমোচে মে আলু' (Jab Tak Rahega Samose Mein Aaloo) গানটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়াও মই এটাও চিংৰা খোৱা নাছিলোঁ ।" অভিনেতাগৰাকীৰ এই কথাই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে ।

অক্ষয় কুমাৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, প্ৰায় ৬০ বছৰ বয়সতো তেওঁ নিজক অতি ফিট কৰি ৰাখিছে । তেওঁ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অত্যন্ত সচেতন আৰু সদায় এক নিয়ন্ত্ৰিত জীৱনশৈলী মানি চলে । জানিব পৰা মতে, অভিনেতাগৰাকীয়ে সঠিক সময়ত শোৱে আৰু সূৰ্যোদয়ৰ আগতেই উঠে । আনকি, তেওঁ নিজৰ চিনেমাৰ যিমানেই কঠিন নহওক কিয়, সকলোবিলাক ষ্টাণ্ট নিজেই কৰিবলৈ পছন্দ কৰে ।

অক্ষয় কুমাৰে এক অত্যন্ত অনুশাসিত জীৱনশৈলী অনুসৰণ কৰে আৰু তেওঁ দিনটোৰ শেষৰ সাজ আহাৰ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ আগতেই গ্ৰহণ কৰিবলৈ পছন্দ কৰে ।

পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত, অক্ষয় কুমাৰ তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'ভূত বাংলা' (Bhoot Bangla)-ৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু । এই ছবিখনত ৰাজপাল যাদৱ, পাৰেশ ৰাৱাল, টাব্বু, ৱামিকা গাব্বী আৰু প্ৰয়াত জ্যেষ্ঠ অভিনেতা আছৰানীয়েও অভিনয় কৰিছে । ছবিখন কাইলৈ অৰ্থাৎ ১৬ এপ্ৰিলত মুক্তি পাবলৈ গৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত উত্তৰ-পূব ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবৈষম্যক গৰিহণা অক্ষয় কুমাৰৰ

TAGGED:

অক্ষয় কুমাৰৰ খাদ্য তালিকা
অক্ষয় কুমাৰৰ জীৱনশৈলী
ভূত বাংলা চিনেমা
বলীউড নিউজ
অক্ষয় কুমাৰৰ ফিটনেছ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.