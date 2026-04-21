অক্ষয়ৰ সৈতে বিয়াত বহাৰ পূৰ্বে কিয় টুইংকলে পৰীক্ষা কৰিছিল গোটেই বংশৰ কোষ্ঠী আৰু মেডিকেল ৰিপৰ্ট ?
ইণ্টাৰনেশ্বনেল খিলাড়ীৰ ছেটত প্ৰেম আৰু তাৰ পিছত বিয়া; অক্ষয়-টুইংকলৰ বৈবাহিক জীৱনৰ এক আমোদজনক কাহিনী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 11:52 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে অলপতে 'হুইলছ অফ ফৰচুন' (Wheels of Fortune) নামৰ অনুষ্ঠান এটাত এক আমোদজনক কথা সদৰী কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে, বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী টুইংকল খান্নাই অক্ষয়ৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ 'কোষ্ঠী' (Kundali) পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনবোৰো পৰীক্ষা কৰিছিল ।
বিয়াৰ আগতে টুইংকল খান্নাই কেৱল অক্ষয় কুমাৰৰে নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ গোটেই বংশৰে কোষ্ঠী আৰু স্বাস্থ্যৰ পুংখানুপুংখ খবৰ লৈছিল । পৰিয়ালটোত বংশগতভাৱে কিবা ডাঙৰ বেমাৰ আছে নেকি, সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ মেডিকেল ৰিপোৰ্টবোৰো চাইছিল ।
অক্ষয়ে ধেমেলীয়াকৈ কয় যে, টুইংকলে তেওঁৰ সৈতে সংসাৰ কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো দিশৰ পৰা নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰি লৈছিল । অক্ষয় কুমাৰে তেওঁৰ বিবাহৰ পূৰ্বৰ এই আমোদজনক অভিজ্ঞতাটো বৰ্ণনা কৰি কয়, "আমাৰ বিয়াৰ আগতে মোৰ পত্নীয়ে কেৱল মোৰেই নহয়, বৰঞ্চ মোৰ গোটেই বংশটোৰে কোষ্ঠী পৰীক্ষা কৰিছিল । তেওঁ মোৰ দেউতা, মামা, খুড়া—সকলোৰে বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই সকলোবোৰ কৰাৰ মূল কাৰণ আছিল আমাৰ পৰিয়ালত কাৰোবাৰ কিবা বংশগত বেমাৰ বা আন কিবা সমস্যা আছে নেকি, সেইটো নিশ্চিত কৰা । অৱশেষত যেতিয়া তেওঁ সকলো ঠিকে আছে বুলি নিশ্চিত হ’ল, তেতিয়াহে তেওঁ বিয়াৰ বাবে সন্মতি দিলে ।"
এই অনুষ্ঠানটোত বিখ্যাত জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞ জয় মদন (Jai Madaan), শ্বেতা জুমানি (Sweta Jumani) আৰু মুনিষা খাটৱানী (Munisha Khatwani) উপস্থিত আছিল । আলোচনাৰ আৰম্ভণি কৰিছিল বিখ্যাত জ্যোতিষী জয় মদনে । তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ কেৱল জন্ম-কোষ্ঠীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে, বৰঞ্চ এজন ব্যক্তিৰ চহী পৰীক্ষা কৰিও তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে ক’ব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে, অক্ষয় কুমাৰ আৰু টুইংকল খান্নাই ২০০১ চনৰ জানুৱাৰী মাহত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । জানিব পৰা মতে, তেওঁলোকৰ অভিনীত চিনেমা 'ইণ্টাৰনেশ্বনেল খিলাড়ী'ৰ (International Khiladi) শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়তেই তেওঁলোক এজন আনজনৰ প্ৰেমত পৰিছিল ।
যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে জনাই থওঁ যে, টুইংকল খান্না হৈছে স্বৰ্গীয় চুপাৰষ্টাৰ ৰাজেশ খান্না আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ডিম্পল কাপাডিয়াৰ কন্যা । বৰ্তমান অক্ষয় আৰু টুইংকলৰ আৰভ আৰু নিতাৰা নামৰ দুটাকৈ সন্তান আছে ।
লগতে পঢ়ক : অক্ষয় কুমাৰৰ প্ৰথম ঘৰ কিনাৰ স্মৃতি: কেনেকৈ মাতৃৰ বিশেষ মন্ত্ৰই সলাই দিছিল তেওঁৰ লক্ষ্য !