বাল্ব চুৰিৰ পৰা ছুপাৰষ্টাৰলৈ: অক্ষয় কুমাৰে সুঁৱৰিলে তেওঁৰ সংগ্ৰামী দিনৰ আমোদজনক কাহিনী

বাল্ব চুৰিৰ পৰা ছুপাৰষ্টাৰলৈ: অক্ষয় কুমাৰে সুঁৱৰিলে তেওঁৰ সংগ্ৰামী দিনৰ আমোদজনক কাহিনী
পৰমীত শেঠীৰ সৈতে সুভাষ ঘাইৰ অফিচৰ বাহিৰত কাম বিচাৰিছিল অক্ষয়ে; আজিও পাহৰা নাই সেই কঠিন দিনবোৰ ৷ অৰ্চনা পুৰণ সিঙৰ সন্মুখত মুখ খুলিলে কুমাৰে ৷
Published : April 11, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : অক্ষয় কুমাৰে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ সংগ্ৰামী দিনবোৰৰ এটা আমোদজনক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে । বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰে অভিনেতা পৰমীত শেঠীৰ সৈতে কটোৱা তেওঁৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ পুৰণি স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে । শেহতীয়াকৈ অৰ্চনা পুৰণ সিঙৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত অক্ষয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
অৰ্চনাক উদ্দেশ্য কৰি অক্ষয়ে কয়, "আপুনি জানেনে, আপোনাৰ স্বামী (পৰমীত শেঠী) আৰু মই একেলগে সংগ্ৰাম কৰিছিলো । মোৰ আজিও মনত আছে, আমি দুয়ো কামৰ সন্ধানত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সুভাষ ঘাইৰ অফিচৰ বাহিৰত ৰৈ আছিলোঁ ।"
সেই দিনবোৰৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয় যে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰায়ে আলোচনা হৈছিল যে কেনেকৈ তেওঁলোকে কাম পোৱা নাই আৰু কেনে কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিছে । অক্ষয়ৰ মতে, সেই দিনবোৰ কষ্টকৰ হ'লেও তেওঁলোকৰ বাবে সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।
অৰ্চনা পুৰণ সিঙে জনাই যে, সেই সংগ্ৰামী দিনবোৰৰ পিছত পৰমীত আৰু অক্ষয়ে একেলগে ছুপাৰহিট ছবি 'ধড়কন'ত অভিনয় কৰিছিল । মাজতে অক্ষয় কুমাৰে এটা ধেমলেীয়া কথা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে তেওঁ ক’ৰবাত শুনিবলৈ পাইছিল যে অৰ্চনাই এবাৰ এখন হোটেলৰ পৰা 'বাথৰোব' (গা ধুই পিন্ধা পোছাক) চুৰ কৰিছিল ।
অক্ষয়ৰ এই ধেমালিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অৰ্চনাই তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয়, "তুমি যদি মোক ইয়াৰ কিবা প্ৰমাণ বা ভিডিঅ’ দেখুৱাব পাৰা, তেন্তে মই মোৰ মাধ আইলেণ্ডৰ বঙলাটো তোমাক দি দিম ।"
অক্ষয় কুমাৰে ইয়াৰ পিছত শৈশৱত নিজৰ ঘৰতে কৰা কিছুমান দুষ্টামিৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ স্বীকাৰ কৰি কয়, "মই সৰু থাকোতে চুৰ কৰিছিলো । মায়ে মোক বাল্ব কিনিবলৈ পইচা দিছিল, কিন্তু মই সেই পইচাবোৰ নিজৰ জেপত ভৰাই থৈ দিছিলো । মোৰ আজিও মনত আছে জুহুৰ এখন হোটেল আছিল (যাৰ নাম মই ল’ব নোৱাৰো), তাৰ লিফ্টত বাল্ববোৰ লগোৱা আছিল । মই মনে মনে তাৰ পৰা দুটা বাল্ব খুলি লৈ আহিছিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই এখন কাপোৰেৰে বাল্ব দুটা খুলি ঘৰলৈ লৈ আহিছিলো আৰু সেই পইচাকেইটা জেপত ভৰাই বৰ আনন্দ পাইছিলো । মই এই কামটো কৰিছিলো আৰু এতিয়া খুব সততাৰে সেয়া স্বীকাৰ কৰিছো ।"
'ধড়কন' ছবিখনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, এই চিনেমাখনত অক্ষয় কুমাৰ আৰু পৰমীত শেঠীৰ উপৰিও শিল্পা শ্বেট্টী, সুনীল শ্বেট্টী আৰু মহিমা চৌধুৰীয়ে অভিনয় কৰিছিল । ১৯৯৯ চনত মুক্তি পোৱা এই ছবিখন আজিও ইয়াৰ সুন্দৰ কাহিনী আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ জনপ্ৰিয় গীতবোৰৰ বাবে দৰ্শকৰ অতি প্ৰিয় ।
