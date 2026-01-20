ETV Bharat / entertainment

দুৰ্ঘটনাত পতিত অক্ষয় কুমাৰৰ কনভয়, গুৰুতৰভাৱে আহত

অক্ষয় কুমাৰৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰে অনুৰাগীসকল ।

akshay kumar car accident actor's Escort vehicle Crashes With Auto Rickshaw
অক্ষয় কুমাৰ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 20, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰ । অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গাড়ীখন সোমবাৰে নিশা মুম্বাইৰ জুহু অঞ্চলত এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি, এখন অটোৰিক্সা দুখন বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় । আহতসকলৰ ভিতৰত এজন অটোৰিক্সা চালক যাৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত অক্ষয় সেই গাড়ীখনত নাছিল । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে দুজন লোক আহত হৈছে ।

কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল এই দুৰ্ঘটনা ?

জানিব পৰা মতে, নিশা প্ৰায় ৯ বজাত অক্ষয় কুমাৰ মুম্বাই বিমানবন্দৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । জুহুৰ ওচৰতে এখন গাড়ীয়ে প্ৰথমে পিছফালৰ পৰা অটোৰিক্সা এখনত খুন্দা মাৰে । তাৰ পিছত ওলোটা হৈ অক্ষয়ৰ কনভয়ত খুন্দা মাৰে । অক্ষয় আৰু টুইংকল গাড়ীত নাছিল । এই দুৰ্ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত । দুৰ্ঘটনাটোত অটোখন চূৰমাৰ হৈ পৰে । স্থানীয় লোক ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । কোনোমতে চালকজনক অটোৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে চালকজন । তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিবলৈ দিছে চালকজনৰ ভাতৃয়ে ।

অটো চালকজনৰ ভাতৃ মহম্মদ সমীৰে এএনআইক জনোৱা মতে, "নিশা প্ৰায় ৮:৩০ বজাত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড । মোৰ ভাইটিৰ অটো সম্পূৰ্ণৰূপে ছিন্নভিন্ন হৈ পৰিছে । তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক । আমাৰ একমাত্ৰ অনুৰোধ যে মোৰ ভাইটিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰক ।" ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আহত চালকজনৰ ভাতৃয়ে ক্ষতিপূৰণ আৰু চিকিৎসাৰ সকলো খৰচৰ দাবী জনাইছে । এই ঘটনাক লৈ এতিয়ালৈকে অক্ষয় কুমাৰ বা তেওঁৰ দলৰ কোনো সঁহাৰি অহা নাই ।

এই দুৰ্ঘটনাৰ ভিডিঅ’ অনলাইনত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ লগে লগে অক্ষয় কুমাৰৰ অনুৰাগীয়ে অভিনেতাগৰাকীৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । এজন নেটিজেনে লিখিছে, "আশা কৰোঁ সকলো ঠিকেই আছে ।" আনহাতে আন কিছুমানে ইমোজীৰ জৰিয়তে নিজৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে, অক্ষয় কুমাৰ আৰু তেওঁৰ কৰ্মচাৰীয়ে লগে লগে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ পৰা নামি আহতসকলক সহায় কৰে । অভিনেতাজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল । অৱশ্যে আহত দুজনক তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ বাবে অক্ষয় কুমাৰ তৎপৰ হৈ থকা দেখা যায় ।

