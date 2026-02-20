ৰাষ্ট্ৰীয় চেনেলত উত্তৰ-পূব ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবৈষম্যক গৰিহণা অক্ষয় কুমাৰৰ
হুইল অফ ফৰ্চুন ইণ্ডিয়াৰ মঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি অক্ষয় কুমাৰে উত্তৰ-পূব ভাৰতীয়ই সন্মুখীন হোৱা বৰ্ণবাদক সম্বোধন কৰে ।
হায়দৰাবাদ : হুইল অফ ফৰ্চুন ইণ্ডিয়াত অক্ষয় কুমাৰে সেই কামটো কৰিলে যিটো কাম অতি কম সংখ্যক চেলেব্ৰিটীয়েহে ধাৰাবাহিকভাৱে কৰিবলৈ বাছি লয় ৷ তেওঁ মূলসুঁতিৰ মনোৰঞ্জন অনুষ্ঠান এটাৰ মঞ্চক সামাজিক বাৰ্তা দিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিলে, মঞ্চত উত্তৰ-পূব ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হোৱা বৰ্ণবাদৰ কথা উল্লেখ কৰি এই কথা স্বীকাৰ কৰে যে সঁচাকৈয়ে উত্তৰ-পূববাসীসকল বৰ্ণবৈষম্যৰ সন্মুখীন হয় ।
এই সকলোবোৰ আৰম্ভ হয় যেতিয়া এগৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা বৰ্ণবাদী নিৰ্যাতনৰ জীৱিত অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লয়, যাৰ কথা অক্ষয়ে অতি মনোযোগেৰে শুনে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে স্বীকাৰ কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰে ।
বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি থকাতকৈ তেওঁ বিষয়টো সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় । সুযোগতে অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট কিনক মঞ্চলৈ মাতে যি প্ৰকৃততে মণিপুৰৰ ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে, “মোৰ লগত এজন ল’ৰা আছে, যিয়ে মোৰ মেকআপ কৰে আৰু মোৰ যত্ন লয় । তেওঁ ইয়াত আছে, কিন ।”
ইয়াৰ পিছত যেতিয়া কিনে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰে যে তেওঁক উপহাস কৰা হৈছিল, কু-সংস্কাৰ কৰে বুলি কটু মন্তব্য কৰা হৈছিল, “চীনা”, “চিংকি”, “মোমো”ৰ দৰে গালি-গালাজ পৰা হৈছিল, সেইবোৰ শুনি অক্ষয় বিচলিত আৰু স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল ।
অক্ষয়ে সেই মুহূৰ্তটোত আচৰিত হৈ কয়, “আজি কিনৰ কথাখিনি শুনি মই নিশ্চিত হৈছো যে এইবোৰ প্ৰকৃততেই ঘটে ।”
তেওঁ লগতে ক’লে, “মই ভাৰতৰ সকলো মানুহক ক’ব বিচাৰো, উত্তৰ-পূবৰ মানুহৰ লগত বৈষম্য ঘটে । তেওঁলোক সকলো ভাৰতীয় । তেওঁলোকো মোৰ, আপোনাৰ আৰু ইয়াত বহি থকা মানুহৰ দৰে ভাৰতীয় ।”
তেওঁ মেইন লেণ্ডৰ ভাৰতীয়সকলক সোঁৱৰাই দিলে যে, যিসকল লোকক তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে উপহাস কৰা হয়, সেইসকল লোকেই প্ৰায়ে প্ৰথমে সীমান্তত থিয় হয় ।
"এই দেশৰ বাবে তেওঁলোকৰ ইমান অৱদান আছে । নগা ৰেজিমেণ্ট... কাৰ্গিল যুদ্ধ, বাংলাদেশ যুদ্ধ । তেওঁলোকে নিজৰ তেজ দিছে । তেওঁলোক ভাৰতীয় ।"
বৰ্তমান অক্ষয় কুমাৰে কুইজ ৰিয়েলিটী শ্ব’ হুইল অফ ফৰ্চুনত আয়োজক হিচাপে দৰ্শকক আমোদ দি আছে ।
