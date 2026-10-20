সপোনৰ মানুহজনৰ মাজত কি কি গুণ বিচাৰিছিল ঐশ্বৰ্য ৰায়ে?
এসময়ত প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী ফৰিদা জলালৰ সৈতে কথাৰ আদান-প্ৰদানৰ সময়ত ঐশ্বৰ্য ৰায়ে মুকলিকৈ কৈছিল যে, তেওঁ নিজৰ মানুহজনৰ মাজত কি কি গুণ থকাটো বিচাৰে...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 12:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : এতিয়া অভিনেতা অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে বৈবাহিক জীৱন উপভোগ কৰি থকা অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়ে এবাৰ প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী ফৰিদা জলালৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ সময়ত নিজৰ মনৰ কথা খুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱনৰ পুৰুষজনৰ মাজত কি কি গুণ থকাটো বিচাৰে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ।
‘দেৱদাস’খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে, তেওঁ এনে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে, যি হাস্যৰসিক হয় ৷ যিজন মানুহৰ নিজৰ ওপৰত হাঁহিব পৰা ক্ষমতা আছে, তেনে এজন ব্যক্তিকেই তেওঁ জীৱনত বিচাৰে ।
ঐশ্বৰ্যই লগতে কয় যে, যিহেতু তেওঁ জনসাধাৰণৰ ব্যক্তি, সেয়েহে তেওঁৰ সংগী যাতে কেতিয়াও আনক লৈ সমালোচনাত্মক নহয় ৷ এইটো এনে এটা কথা আছিল যিটো ঐশ্বৰ্যৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷
"চাওক, এনে এজন মানুহ, যি সংবেদনশীল, যাৰ হাস্যৰসৰ ক্ষমতা আছে, নিজকে হাঁহিব পৰা ক্ষমতা আছে, এইবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনক আৰু নিজকে সন্মান কৰক, সকলোকে সন্মান কৰক । জটিল হ’ব নালাগে । অন্য এজন মানুহ যি স্বভাৱৰ হয়, তেওঁৰ লগত যাতে তেনেকৈয়ে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা এজন মানুহ, কাৰণ মই অনুমান কৰিছোঁ যে মই জনসাধাৰণৰ ব্যক্তি । গতিকে, একেবাৰেই যাতে জটিল নহয় আৰু যি আনক বিচাৰ কৰি নুফুৰে । প্ৰকৃতাৰ্থত এজন মানুহ । সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
ঐশ্বৰ্যই আৰু কয় যে, তেওঁৰ মতে দিনটোৰ শেষত এটা সম্পৰ্কক যিয়ে স্থায়ী কৰি ৰাখে, সেয়া হ’ল সামঞ্জস্যতা । "আৰু আন সকলোতকৈ বেছি, মই ভাবো, এইবোৰ চাওক... সকলো কেৱল আগবাঢ়ি যাব আৰু আগবাঢ়ি যাব । মই ভাবো দিনটোৰ শেষত যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়া হ'ল সামঞ্জস্যতা । মই সদায় এই কথা কৈ আহিছোঁ । মই ভাবো যে, সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ মাজৰ যাদুকৰী শব্দ । মানে, প্ৰেমটো নিশ্চিতভাৱে থাকিবই । সেই সকলোবোৰ থাকিব । কিন্তু মই ভাবো যে, আমাক সংযোগ কৰিব পৰা মিহি সূতাডাল হ'ল সামঞ্জস্যতা, মই ভাবো ৷"
ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, দুয়োজনে একেলগে ‘কুচ না কহো’, ‘ধুম ২’, ‘সৰকাৰ ৰাজ’, ‘উমৰাও জান’, ‘গুৰু’, ‘ৰাৱণ’কে ধৰি কেইবাটাও প্ৰকল্পত কাম কৰিছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেকৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল ১৯৯৯ চনত ৷ একেলগে প্ৰথমটো প্ৰজেক্ট ‘ধাই অক্ষৰ প্ৰেম কে’ৰ ফটো শ্বুটৰ সময়ত তেওঁলোকে লগ পাইছিল ৷
কিছুদিন সম্পৰ্কত থকাৰ পিছত অৱশেষত ২০০৭ চনৰ ২০ এপ্ৰিলত এক বিশাল পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানত ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ২০১১ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত প্ৰথম সন্তান কন্যা আৰাধ্যা বচ্চনক আদৰণি জনাই দুয়োৱে ।
লগতে পঢ়ক : পাপাৰাজ্জীৰ অনুৰোধত ৰক্ষা কৰি ঐশ্বৰ্যই ক’লে-সকলো এইফালে আহক