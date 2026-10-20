ETV Bharat / entertainment

সপোনৰ মানুহজনৰ মাজত কি কি গুণ বিচাৰিছিল ঐশ্বৰ্য ৰায়ে?

এসময়ত প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী ফৰিদা জলালৰ সৈতে কথাৰ আদান-প্ৰদানৰ সময়ত ঐশ্বৰ্য ৰায়ে মুকলিকৈ কৈছিল যে, তেওঁ নিজৰ মানুহজনৰ মাজত কি কি গুণ থকাটো বিচাৰে...

Aishwarya Rai dream man actress revealed what qualities she would love in her man
ঐশ্বৰ্য ৰায় (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2026 at 12:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : এতিয়া অভিনেতা অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে বৈবাহিক জীৱন উপভোগ কৰি থকা অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায়ে এবাৰ প্ৰবীণ অভিনেত্ৰী ফৰিদা জলালৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ সময়ত নিজৰ মনৰ কথা খুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱনৰ পুৰুষজনৰ মাজত কি কি গুণ থকাটো বিচাৰে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ।

‘দেৱদাস’খ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে, তেওঁ এনে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে থাকিব বিচাৰে, যি হাস্যৰসিক হয় ৷ যিজন মানুহৰ নিজৰ ওপৰত হাঁহিব পৰা ক্ষমতা আছে, তেনে এজন ব্যক্তিকেই তেওঁ জীৱনত বিচাৰে ।

ঐশ্বৰ্যই লগতে কয় যে, যিহেতু তেওঁ জনসাধাৰণৰ ব্যক্তি, সেয়েহে তেওঁৰ সংগী যাতে কেতিয়াও আনক লৈ সমালোচনাত্মক নহয় ৷ এইটো এনে এটা কথা আছিল যিটো ঐশ্বৰ্যৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ৷

"চাওক, এনে এজন মানুহ, যি সংবেদনশীল, যাৰ হাস্যৰসৰ ক্ষমতা আছে, নিজকে হাঁহিব পৰা ক্ষমতা আছে, এইবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনক আৰু নিজকে সন্মান কৰক, সকলোকে সন্মান কৰক । জটিল হ’ব নালাগে । অন্য এজন মানুহ যি স্বভাৱৰ হয়, তেওঁৰ লগত যাতে তেনেকৈয়ে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা এজন মানুহ, কাৰণ মই অনুমান কৰিছোঁ যে মই জনসাধাৰণৰ ব্যক্তি । গতিকে, একেবাৰেই যাতে জটিল নহয় আৰু যি আনক বিচাৰ কৰি নুফুৰে । প্ৰকৃতাৰ্থত এজন মানুহ । সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

ঐশ্বৰ্যই আৰু কয় যে, তেওঁৰ মতে দিনটোৰ শেষত এটা সম্পৰ্কক যিয়ে স্থায়ী কৰি ৰাখে, সেয়া হ’ল সামঞ্জস্যতা । "আৰু আন সকলোতকৈ বেছি, মই ভাবো, এইবোৰ চাওক... সকলো কেৱল আগবাঢ়ি যাব আৰু আগবাঢ়ি যাব । মই ভাবো দিনটোৰ শেষত যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়া হ'ল সামঞ্জস্যতা । মই সদায় এই কথা কৈ আহিছোঁ । মই ভাবো যে, সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ মাজৰ যাদুকৰী শব্দ । মানে, প্ৰেমটো নিশ্চিতভাৱে থাকিবই । সেই সকলোবোৰ থাকিব । কিন্তু মই ভাবো যে, আমাক সংযোগ কৰিব পৰা মিহি সূতাডাল হ'ল সামঞ্জস্যতা, মই ভাবো ৷"

ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেকৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, দুয়োজনে একেলগে ‘কুচ না কহো’, ‘ধুম ২’, ‘সৰকাৰ ৰাজ’, ‘উমৰাও জান’, ‘গুৰু’, ‘ৰাৱণ’কে ধৰি কেইবাটাও প্ৰকল্পত কাম কৰিছে ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেকৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল ১৯৯৯ চনত ৷ একেলগে প্ৰথমটো প্ৰজেক্ট ‘ধাই অক্ষৰ প্ৰেম কে’ৰ ফটো শ্বুটৰ সময়ত তেওঁলোকে লগ পাইছিল ৷

কিছুদিন সম্পৰ্কত থকাৰ পিছত অৱশেষত ২০০৭ চনৰ ২০ এপ্ৰিলত এক বিশাল পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানত ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ২০১১ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত প্ৰথম সন্তান কন্যা আৰাধ্যা বচ্চনক আদৰণি জনাই দুয়োৱে ।

লগতে পঢ়ক : পাপাৰাজ্জীৰ অনুৰোধত ৰক্ষা কৰি ঐশ্বৰ্যই ক’লে-সকলো এইফালে আহক

TAGGED:

QUALITIES IN MAN
ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ সপোনৰ মানুহজন
AISHWARYA RAI DREAM MAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.