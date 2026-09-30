পাপাৰাজ্জীৰ অনুৰোধত ৰক্ষা কৰি ঐশ্বৰ্যই ক’লে-সকলো এইফালে আহক
এখন ফটোৰ বাবে খাপ পিটি ৰৈ থকা ফটোগ্ৰাফাৰসকলক গ্ৰুপ ছেলফি তুলিবলৈ মাতি ছ’চিয়েল মিডিয়াত ৱাহ ৱাহ পাইছে ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 10:56 AM IST
হায়দৰাবাদ : পেৰিছ ফেশ্বন উইকৰ পৰা উভতি আহিল ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন ৷ পেৰিছলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উভতি অহালৈকে অভিনেত্ৰীগৰাকী চৰ্চাত আছে ৷ শেহতীয়াকৈ উভতি অহাৰ সময়ত পাপাৰাজ্জীৰ সৈতে তেওঁৰ কথোপকথনে সকলোৰে হৃদয় জিনিছে ৷
ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ আগমনৰ খবৰ পাই বিমানবন্দৰত এখন ফটো তুলিবলৈ পাপাৰাজ্জী ৰৈ আছিল ৷ ঐশ্বৰ্যক দেখা মাত্ৰেই তেওঁলোকে অভিনেত্ৰীগৰাকীক ফটো তুলিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰে ৷ ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনেও খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ পাপাৰাজ্জীৰ অনুৰোধত ৰক্ষা কৰি তেওঁ তেওঁলোকক গ্ৰুপ ছেলফিৰ বাবে পোজ দিবলৈ কয় ৷
মঙলবাৰে নিশা বিমানবন্দৰত পাপাৰাজ্জীৰ সৈতে এইদৰে মত বিনিময় কৰে গ্ল’বেল আইকন ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই কথোপকথনৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৷ পেৰিছ ফেশ্বন উইকৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ গাড়ীৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত ফটোগ্ৰাফাৰসকলক সম্বোধন কৰে ।
ভিডিঅ’টোত ঐশ্বৰ্যই তেওঁৰ সৈতে ফটো তুলিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকা এজন অনুৰাগীৰ বাবে অটোগ্ৰাফত চহী কৰা দেখা গৈছে ৷ তাৰ পিছত তেওঁ পাপাৰাজ্জীক কেমেৰাবোৰ বন্ধ কৰি তেওঁৰ সৈতে প’জ দিবলৈ মাতে ৷ কেৱল অকলশৰীয়াকৈ ফটোৰ বাবে প’জ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ফটোগ্ৰাফাৰসকলক এইদৰে মতাৰ বাবে সকলো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ৷ তেওঁলোকক সম্বোধন কৰি ঐশ্বৰ্যই কয়, "আহক, সকলোৱে একেলগে ফটো এখন তুলি লওঁ ৷" ঐশ্বৰ্যৰ সৈতে ফটোখনৰ অংশ হ’বলৈ পোৱাত পাপাৰাজ্জীক আনন্দিত হোৱা যেন দেখা গ’ল ।
২০০৭ চনত অভিনেতা অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা ঐশ্বৰ্য বলীউডৰ এগৰাকী শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেত্ৰী । পাপাৰাজ্জীৰ সৈতে ঐশ্বৰ্যৰ এই মত বিনিময়ে এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চালৈ আনিছে আন এটা বিষয়-তেওঁৰ শাহুৱেক জয়া বচ্চনে কিয় পাপাৰাজ্জীৰ সৈতে ভালদৰে মত বিনিময় নকৰে? জয়া বচ্চন প্ৰায়ে গালি-গালাজ কৰাৰ বাবেহে চৰ্চাত থাকে ৷ দুয়োৰে ব্যৱহাৰৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে ৷
বহু নেটিজেনে আনকি এইদৰেও লিখিছে, "জয়া বচ্চনে বোৱাৰীয়েকৰ পৰা শিকা উচিত ৷"
বহু আগতেই জয়াই পাপাৰাজ্জী সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অস্বস্তিৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ পিছে লগতে তেওঁ এইদৰেও কৈছিল যে, ফটোগ্ৰাফাৰসকলে যদি তেওঁৰ চাৰিওফালে ভিৰ নকৰে বা ব্যক্তিগত মুহূৰ্তৰ ফটো তুলিবলৈ উপৰ্যুপৰি চেষ্টা নকৰে আৰু উপযুক্ত দূৰত্ব বজাই ৰাখি নিজৰ চৰ্তত জয়া বচ্চনক তেওঁলোকৰ কাষ চাপিবলৈ দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ নিজেই পোজ দিব ।
শেহতীয়াকৈ পেৰিছলৈ যোৱাৰ সময়ত কন্যা আৰাধ্যাৰ অবিহনে বিমানবন্দৰত দেখা পোৱাৰ লগে লগে ঐশ্বৰ্যই বাতৰিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । বহু অনুষ্ঠান আৰু ভ্ৰমণত মাকক সংগ দিয়ে আৰাধ্যাই ।
লগতে পঢ়ক : কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬: জীয়ৰী আৰাধ্যাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ