দীপাৱলী পাৰ্টীত হাতত হাত ধৰি উপস্থিত ঐশ্বৰ্য ৰায়-অভিষেক বচ্চন
মনীষ মালহোত্ৰাৰ দীপাৱলী পাৰ্টীত ঐশ্বৰ্য ৰায় আৰু অভিষেক বচ্চনৰ যৌথ উপস্থিতিয়ে অনুৰাগীক ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৫ নৱেম্বৰত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা মনীষ মালহোত্ৰাৰ দীপাৱলী পাৰ্টীত বলীউডৰ শীৰ্ষস্থানৰ তাৰকাসকল উপস্থিত হয় ৷ অৱশ্যে যিটো মুহূৰ্তই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰে, সেয়া আছিল ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চনৰ আগমন ।
শেহতীয়াকৈ এক দীঘলীয়া সময়ৰ ব্যৱধানত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চন একেলগে উপস্থিত হয় ৷ দম্পতীটোৱে হাতে হাত ধৰি খোজ কাঢ়ে আৰু মালহোত্ৰাৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত ফটোগ্ৰাফাৰৰ বাবে একেলগে পোজ দিয়ে । কন্যা আৰাধ্যা বচ্চন তেওঁলোকৰ লগত উপস্থিত নাছিল ।
ঐশ্বৰ্যই সোণালী ৰঙৰ জাৰী কৰা পাৰি থকা এখন ৰঙা ৰঙৰ শাৰী পৰিধান কৰে ৷ ৰঙা শাৰীৰ সৈতে ৰঙা লিপষ্টিক আৰু ষ্টেটমেণ্ট নেকেলেছ পিন্ধা ঐশ্বৰ্যৰ ৰূপে সকলোকে মোহিত কৰে । অভিষেকে পিন্ধে জিলিকি থকা ক’লা ৰঙৰ কুৰ্তা-পেণ্ট । মনীষৰ দীপাৱলী পাৰ্টীলৈ যোৱাৰ পথত দুয়োৱে ইজনে-সিজনৰ হাতত ধৰে । উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, বাহিৰত থিয় হৈ থকা অতিথি আৰু পাপাৰাজ্জী সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল দম্পতীটোৱে ।
ঐশ্বৰ্য আৰু অভিষেকৰ এই যৌথ উপস্থিতি এনে এটা সময়তে আহিছে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱন সন্দৰ্ভত পূৰাদমে আলোচনা চলি আছে ৷ আগতে দুয়োকে একেলগে দেখাৰ সময়তো দূৰত্ব দেখা গৈছিল, যিয়ে পৃথক হোৱাৰ বাতৰিত ইন্ধন যোগাইছিল ৷ কিন্তু কেইবাবছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ শেহতীয়া উপস্থিতিয়ে অৱশেষত এই উৰাবাতৰিৰ অন্ত পেলাইছে ।
STOPPPP MY IDOLS @juniorbachchan AND #AISHWARYARAIBACHCHAN MADE AN APPEARANCE TOGETHER AFTER SO LONG AND THEY’RE GAZING INTO EACH OTHER’S EYES LIKE THE GOOD OLD DAYS AND SHE‘S WEARING A RED SAREE SOMEONE COME AND PINCH ME REAL QUICK!!! ❣️ https://t.co/WYy7hoGjd4— Bewitching Bachchans (@TasnimaKTastic) November 5, 2026
ঐশ্বৰ্যই কেতিয়াও বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰিক লৈ চলি থকা জল্পনা-কল্পনাৰ উত্তৰ দিয়া নাই ৷ কেৱল অভিষেকেহে এক সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা আলোচনাৰ বিষয়ে কৈছিল ।
উৰাবাতৰিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অভিষেকে কয়, "আগতে মোৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱা কথাবোৰে মোৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাছিল । কিন্তু আজি মোৰ এটা পৰিয়াল আছে আৰু ই মাজে মাজে বিচলিত কৰে । কিবা এটা স্পষ্ট কৰি দিলেও মানুহে সেই কথা টুইষ্ট কৰি পেলায় । কাৰণ নেতিবাচক বাতৰি বিক্ৰী হয় ।"
জুনিয়ৰ বচ্চনে লগতে কয় যে, বিৰক্তিকৰ কথাই তেওঁক আৰু আমনি নকৰে যদিও ই নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ আপোনজনক আমনি কৰে । "আপুনি মই নহয় । আপুনি মোৰ জীৱনটো জীয়াই নাথাকে । মই যিসকল মানুহৰ ওচৰত জবাবদিহি হৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰত আপুনি জবাবদিহি নহয় ।"
উল্লেখ্য যে, অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যই প্ৰথমে একেলগে ধাই অক্ষৰ প্ৰেম কে (২০০০) ছবিত অভিনয় কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কুচ না কাহো (২০০৩), ধুম ২ (২০০৬), উমৰাও জান (২০০৬), গুৰু (২০০৭) আৰু চৰকাৰ ৰাজ (২০০৮) আদি কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰিছে । শেষবাৰৰ বাবে দুয়োকে পৰ্দাত একেলগে দেখা গৈছিল মণিৰত্নমৰ ৰাৱণ (২০১০) ছবিখনত ।
২০০৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অভিষেকে ঐশ্বৰ্যক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু সেই বছৰৰে এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ২০১১ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে কন্যা আৰাধ্যা বচ্চনক আদৰণি জনায় ।
অভিষেক বচ্চনক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যাব সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ কিং ছবিখনত । শ্বাহৰুখ খানৰ বাবে চৰ্চাত থকা এই ছবিখন এখন গেংষ্টাৰ নাটক ৷ শ্বাহৰুখে সুহানা খানক মেণ্টৰিং কৰা এজন হত্যাকাৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । অভিষেক ছবিখনত বিৰোধীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ছবিখনত জেকী শ্ৰফ, ৰাণী মুখাৰ্জী, দীপিকা পাডুকন, জয়দীপ আহলাৱত, আৰ্শ্বদ ৱাৰ্ছি, সৌৰভ শুক্লা, ৰাঘৱ জুয়াল, অভয় ভাৰ্মা আৰু অক্ষয় ওবেৰয় আদিয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
২০২৩ চনত মণি ৰত্নমৰ ছবি পন্নিয়িন ছেলভান: II ছবিখনত ঐশ্বৰ্যক শেষবাৰৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত দেখা গৈছিল । এতিয়াও তেওঁৰ পৰৱৰ্তী প্ৰকল্প ঘোষণা কৰা নাই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক :
সপোনৰ মানুহজনৰ মাজত কি কি গুণ বিচাৰিছিল ঐশ্বৰ্য ৰায়ে?
ঐশ্বৰ্যৰ পৰা কাবাডী দলৰ ‘পিংক’ ৰঙলৈ: জয়পুৰৰ সৈতে অভিষেক বচ্চনৰ আত্মিক সংযোগ ?
'যদিওবা মই স্পষ্ট কৰি দিও...': ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰি সন্দৰ্ভত মাত মাতিলে অভিষেক বচ্চনে