কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কাৰ্বি পোছাকেৰে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ আইমী বৰুৱাৰ
কাঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেল ২০২৬: হাই-ফেশ্বনক নেওচি কাঁৰ ৰেড কাৰ্পেটত খাঁটি কাৰ্বি বয়ন শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ’ল আইমী বৰুৱাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 7:37 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসমৰ প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰী তথা পৰিচালিকা আইমী বৰুৱাই বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ (Cannes Film Festival) ৰেড কাৰ্পেটত অসমৰ পৰম্পৰাগত কাৰ্বি সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি খোজ দিয়ে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ চহকী লোক-সংস্কৃতিক অতি শক্তিশালী ৰূপত দাঙি ধৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উত্তৰ-পূবৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ
কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আইমী বৰুৱাৰ ই আছিল পঞ্চমটো অংশগ্ৰহণ । তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । এইবাৰ তেওঁৰ উপস্থিতি কেৱল চিনেমা আৰু ফেশ্বনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাছিল । পৰম্পৰাগত কাৰ্বি তাঁতশালত বোৱা পোছাক আৰু থলুৱা গহনা বাচনি কৰি তেওঁ অসমৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী কাৰ্বিসকলৰ চহকী বয়ন শিল্প আৰু ঐতিহ্যক বিশ্বৰ সমুখত দাঙি ধৰে ।
কাৰ্বি বয়ন শিল্প আৰু আইমী বৰুৱাৰ সাজ-পোছাকৰ বিশেষত্ব
আইমী বৰুৱাই এই পোছাকযোৰত আধুনিক হাই-ফেশ্বনৰ সংমিশ্ৰণ কৰি কোনো ৰূপান্তৰ ঘটোৱা হোৱা নাছিল । বৰঞ্চ, ই কাৰ্বি লোক-শিল্পকহে সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে । ইয়াত প্ৰকৃত কাৰ্বি তাঁতৰ বয়ন শৈলী, পৰম্পৰাগত গাঁথনি আৰু ঐতিহ্যবাহী সৰু সৰু বুটাবোৰক নিখুঁতভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । কাৰ্বি সংস্কৃতিৰ এই বয়ন শিল্পক কেৱল কাপোৰ বুলিয়েই গণ্য কৰা নহয় । ই হ’ল কাৰ্বি সমাজৰ সামূহিক পৰিচয়, সাংস্কৃতিক ধ্বজা আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত শিল্পৰ এক জীৱন্ত প্ৰতিফলন ।
বিশ্ব মঞ্চত অসমৰ হস্তশিল্প
কাৰ্বি বস্ত্ৰৰ নক্সা আৰু বয়ন শৈলীসমূহ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু জীৱনশৈলীৰ সৈতে অতি গভীৰভাৱে সাঙোৰ খাই আছে । কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ দৰে সন্মানীয় মঞ্চত এই পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি আইমী বৰুৱাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া হস্তশিল্পক বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ লৈ যায় । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকক উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ চহকী সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়ে ।
বিশ্ব মঞ্চত উত্তৰ-পূবৰ চিনেমাক প্ৰতিষ্ঠা আৰু আইমী বৰুৱাৰ স্বকীয় পৰিচয়
কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আইমী বৰুৱাৰ ধাৰাবাহিক উপস্থিতিয়ে বিশ্ব দৰবাৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ চিনেমা, কাহিনী কথন শৈলী আৰু পৰম্পৰাগত কলা-সংস্কৃতিক অধিক শক্তিশালী তথা দৃশ্যমান কৰি তুলিছে । মন্ত্ৰীৰ পত্নী হোৱাৰ আগতেই তেওঁ অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত তথা অতি প্ৰতিভাশালী অভিনেত্ৰী । নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে । প্ৰতিভাশালী শিল্পী হিচাপে তেওঁ সুপ্ৰতিষ্ঠিত ।
নেটিজেনৰ মন্তব্য
মন কৰিবলগীয়া যে, নেটিজেনে বহু সময়ত আইমী বৰুৱাক কাঁ মহোৎসৱলৈ যোৱাৰ বাবে সমালোচনাও কৰিছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে নিমন্ত্ৰণ নোপোৱাকৈ কিয় তালৈ যাব লাগে ? ক’বলৈ গ’ল সামাজিক মাধ্যমত দুটা ফৈদ আছে ৷ এটাই সমালোচনা কৰে, আনটোৱে প্ৰশংসা কৰে ৰাজ্যৰ পৰিচয় বিদেশলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পিছে যিকোনো ধৰণৰ ঋণাত্মক মন্তব্যলৈ কেৰেপেই নকৰে ৷
প্ৰতিবাৰেই কাঁৰ কাৰ্পেটত পৰম্পৰাগত সাজেৰে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ লোক-সংস্কৃতিক অতি শক্তিশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰি আহিছে তেওঁ ৷ ২০২৬ বৰ্ষৰ কাঁ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাৰ সাজপাৰে সঁচাকৈয়ে মুগ্ধ কৰে বহু সংখ্যক লোকক ৷ তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমৰ মন্তব্যই তাৰেই ইংগিত দিছে ৷
