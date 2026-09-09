জুবিনৰ ১১ মহীয়া তিথি, গৰিমাই ৰান্ধিলে মাছৰ আঞ্জা
গৰিমাই জুবিনলৈ বুলি ৰান্ধিলে তেওঁৰ প্ৰিয় খাদ্য ৷ জুবিনৰ কায়িক অনুপস্থিতিৰ এয়া ১১ মাহ ৷ আজি ঘৰতে পালন কৰা হৈছে ১১ মহীয়া তিথি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 2:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ১১ মহীয়া তিথি ৷ কাষ চাপি আহিছে ১৯ ছেপ্টেম্বৰ, অসমবাসীয়ে কেতিয়াও সন্মুখীন হ’ব নিবিচৰা এটা দিন ৷ বহুতৰ আজিলৈকে বিশ্বাসেই হোৱা নাই অসমৰ সম্পদ জুবিন গাৰ্গ নাইকিয়া হৈ গ’ল বুলি, বহু অনুৰাগীয়ে শুনিব নিবিচাৰে জুবিন গাৰ্গ অতীত হ’ল বুলি ৷
অভিনেতা ৰবি শৰ্মাইও মুকলিকৈ কৈ দিলে যে, তেওঁ আজিলৈকে জুবিনৰ কথা অতীত কালত ব্যৱহাৰেই কৰা নাই আৰু আগলৈও নকৰে ৷ তেওঁ কেৱল সকলোকে অনুৰোধ কৰিছে, জুবিনৰ আদৰ্শৰে যাতে সকলোৱে জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যায় ৷
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, যাক সকলোৱে বাঘৰ পত্নী বুলি জানে, সেই শক্তিশালী নাৰীক এতিয়া অকলশৰীয়াকৈ এৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই, যাতে তেওঁ অলপ শান্তিত থাকিব পাৰে ৷
তেওঁ যুক্তি দৰ্শাইছে যে, অনুৰাগীয়ে নিজৰ দুখবোৰ গৰিমাৰ সৈতে ভগাই ল’বলৈ গৈ তেওঁক আৰু অধিক দুৰ্বল কৰি তুলিছে ৷ জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কিদৰে নিজকে চম্ভালিলে, সেয়া কোনেও অনুমান কৰিব নোৱাৰে ৷
দুখ-ভাগৰে আৱৰি থকাৰ পাছতো জুবিনৰ নামত অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰায়ভাগ অনুষ্ঠানতে উপস্থিত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে গৰিমাই ৷ কেৱল গুৱাহাটীতে নহয়, উজনি-নামনি-মধ্য অসম সকলো ঠাইলৈকে গৰিমা গৈছে ৷ আজি (বুধবাৰ) গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত বাসগৃহত পৰিয়ালসহিতে গৰিমাই আয়োজন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ ১১ মহীয়া তিথি ৷
কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত আধ্যাত্মিক ৰীতি-নীতিৰে আয়োজন কৰা হৈছে তেওঁৰ ১১ মহীয়া তিথিৰ ৷ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ পৰিয়ালৰ লোকে কৰিছে কৰ্ম সম্পাদন । গৰিমাই প্ৰিয় গল্ডীলৈ বুলি ৰান্ধিলে মাছৰ আঞ্জা । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে এই মাংগলিক অনুষ্ঠানভাগি আয়োজন কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ৷
লগতে পঢ়ক : ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ, নিৰ্মাণ হৈছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি