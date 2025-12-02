ETV Bharat / entertainment

সামান্থা ৰুথ প্ৰভুৰ দ্বিতীয় বিবাহ, ৰাজ নিদিমৰুৰ সৈতে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বয়সৰ ব্যৱধান কিমান জানেনে ?

কেইবামাহো ধৰি চলি থকা জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু ৰাজ নিদিমৰু ।

Age Gap Between Newlyweds Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru
সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু ৰাজ নিদিমৰু (Photo : ANI)
হায়দৰাবাদ : তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰত এক অন্তৰংগ অনুষ্ঠানত কালি বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় সামান্থা ৰুথ প্ৰভু আৰু ৰাজ নিদিমৰু ৷ মাহৰ পিছত মাহ ধৰি চলি অহা জল্পনা-কল্পনাৰ কালি অন্ত পেলালে দুয়ো তাৰকাই ৷ ইফালে তেওঁলোকৰ বিয়া নিশ্চিত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ দম্পতীটোৰ বয়সৰ ব্যৱধান জানিবলৈ উৎসুক হৈ পৰিছে একাংশ ৷

সামান্থাৰ জন্ম হৈছিল ২৮ এপ্ৰিল, ১৯৮৭ ত, বৰ্তমান অভিনেত্ৰীগৰাকী ৩৮ বছৰীয়া আৰু ৰাজৰ জন্ম হৈছিল ৪ আগষ্ট, ১৯৭৯ ত, তেওঁৰ বৰ্তমান বয়স ৪৬ বছৰ । নৱবিৱাহিত দম্পতীৰ মাজত ৮ বছৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সোমবাৰে পুৱা কইম্বাটুৰৰ সাধগুৰুৰ ঈশা যোগ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ লিং ভৈৰৱী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হয় এই বিবাহ । এই অনুষ্ঠানত ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যকে ধৰি মাত্ৰ ৩০ জন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । বিবাহ নিশ্চিত কৰি সামান্থাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত তেওঁলোকৰ বিয়াৰ প্ৰথম ফটোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ কেপশ্যনত লিখিছে, "🤍01.12.2025।"

ফটোসমূহত সামান্থাক দক্ষিণ ভাৰতীয় কইনাৰ সাজত দেখা গৈছে ৷ জাৰি কাম কৰা ৰঙা ৰঙৰ শাৰী আৰু সোণৰ গহনাৰে নিজক সজাইছে সামান্থাই ।

আনহাতে ৰাজে পিন্ধিছিল বগা কূৰ্তা আৰু বেইজ ৰঙৰ নেহৰু জেকেট । ইয়াৰে এখন ফটোত দেখা গৈছে যে দম্পতীটোৱে অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে আঙঠি বিনিময় কৰিছে ।

তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ উৰাবাতৰি প্ৰথমে ২০২৪ চনৰ প্ৰাৰম্ভিক মাহবোৰত প্ৰকাশ পাইছিল যেতিয়া দুয়োকে কেইবাটাও অনুষ্ঠানত একেলগে দেখা গৈছিল । সামান্থাই এই উৰাবাতৰি আৰু অধিক জোৰদাৰ কৰি তুলিছিল যেতিয়া তেওঁ ৱৰ্ল্ড পিকলবল লীগৰ ফটো পোষ্ট কৰিছিল, য’ত তেওঁক ৰাজৰ কাষত বহি নিজৰ দল চেন্নাই ছুপাৰ চেম্পছৰ বাবে উল্লাস কৰা দেখা গৈছিল ।

সামান্থা আৰু ৰাজে প্ৰথমে একেলগে দেখা গৈছিল দ্য ফেমিলি মেন ২ (২০২১)ত, তাৰ পিছত চিটাডেল: হানি বানি (২০২৪) । তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজেক্ট ৰক্ত ব্ৰহ্মণ্ড: দ্য ব্লাডি কিংডম, অহা বছৰ মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

দুয়োৰে এয়া দ্বিতীয় বিবাহ । ইয়াৰ পূৰ্বে সামান্থাই অভিনেতা নাগা চৈতন্যৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । ২০২১ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে । ২০২২ চনত ৰাজে শ্যামালি দেৰ সৈতে বিবাহৰ অন্ত পেলায় ।

