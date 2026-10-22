৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ২৩ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ 'ৰতনপুৰ'

৮ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ২৩ অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ 'ৰতনপুৰ'
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় কেইটা ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব নতুন অসমীয়া ছবি 'ৰতনপুৰ' । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে কংকণ ৰাজখোৱাই ।
Published : October 22, 2026 at 9:06 PM IST
গুৱাহাটী: ৮ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ২৩ অক্টোবৰত আন এখন অসমীয়া ছবি 'ৰতনপুৰ' ছবিগৃহলৈ আহিব । এম টেলিভিছনৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখন 'চিঞৰ', 'দূৰ', 'দ্বীপেন গান্ধী' চিনেমাৰে নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰিচালক কংকণ ৰাজখোৱাই পৰিচালনা কৰিছে ।
কংকণ ৰাজখোৱাৰ কাহিনী তথা পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত ছবিখন সঞ্জীৱ নাৰায়ণে প্রযোজনা কৰিছে । ত্রিদীপ লাহন আৰু কংকণ ৰাজখোৱাৰ চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় কেইটা ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব ।
ছবিখনৰ নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি মূল কাহিনীভাগ ৰচিত হৈছে এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ সুৰা বিক্ৰী কৰা এগৰাকী মহিলাক কেন্দ্ৰ কৰি । মাক-দেউতাক নোহোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ভনীয়েকৰ সৈতে গাঁওখনতে বসবাস কৰে আৰু স্থানীয়ভাৱে সুৰা প্ৰস্তুত কৰি গাঁওখনত বিক্ৰী কৰে ।
যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গাঁওখনৰ অধিকাংশ যুৱক সুৰাতে মাতাল হৈ থাকে । এইবোৰ কাৰণতে মহিলাগৰাকীক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি দিয়া হয় । এই মহিলাগৰাকীৰ শেষ পৰিণতি কি হয় তাৰেই আধাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
ছবিখনৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত ৰূপম চেতিয়া, বিকি, দীক্ষু, অমৃতা গগৈ, সিদ্ধার্থ শর্মা, স্নিগ্ধা গগৈ, ত্রিদীপ লাহন, নিতুল পাটোৱাৰী, কাজুৰী কোঁৱৰ, নিশা, ৰবীন হালৈ আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ।
শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ বিভিন্ন ঠাইত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা এই ছবিখনত সিদ্ধাৰ্থ সাগৰে সংগীত পৰিচালনা কৰিছে । বিপ্লৱ দলেই চিনেমাট’গ্ৰাফী কৰা এই ছবিখনত দেৱজিৎ গায়নে শব্দ সংযোজন আৰু মিশ্ৰণ কৰিছে । ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজক নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে সাদৰেৰে আহ্বান জনাইছে ।