বিজ্ঞাপন জগতৰ কিংবদন্তি পীয়ুষ পাণ্ডেৰ মৃত্যু; শোকৰ লহৰ
ভাৰতীয় বিজ্ঞাপনক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰা বিজ্ঞাপন কিংবদন্তি পীয়ুষ পাণ্ডেৰ বৃহস্পতিবাৰে ৭০ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2025 at 2:22 PM IST
মুম্বাই: বিজ্ঞাপনৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড পীয়ুষ পাণ্ডেৰ ৭০ বছৰ বয়সত দেহাৱসান ঘটে । পীয়ুষ পাণ্ডেৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুকুৰবাৰে পুৱা এক্সত স্তম্ভলেখক সুহেল ছেথে শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত সঠিক সবিশেষ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
‘‘মোৰ প্ৰিয় বন্ধু পীয়ুষ পাণ্ডে যি প্ৰতিভাশালী আছিল, সেই প্ৰতিভাক হেৰুৱাই গভীৰভাৱে দুখী আৰু বিধ্বস্ত হৈ পৰিছো । ভাৰতে কেৱল এটা বিশাল বিজ্ঞাপনৰ মনেই হেৰুওৱা নাই, বৰঞ্চ এজন প্ৰকৃত দেশপ্ৰেমিক আৰু এজন সুক্ষ্ম, সুন্দৰ ভদ্ৰলোককো হেৰুৱাইছে । এতিয়া মিলে সুৰ মেৰা তুমহাৰাক লৈ আকাশে নাচিব ৷” তেওঁ পোষ্ট কৰে ।
Deeply deeply saddened and devastated at the loss of the genius that my dearest friend Piyush Pandey was. India has not lost a just a great advertising mind but a true patriot and a fine fine gentleman. Now the heavens will dance to Mile Sur Mera Tumhara.— SUHEL SETH (@Suhelseth) October 24, 2025
পাণ্ডেই ১৯৮২ চনত অগিলভি এণ্ড মাথাৰ ইণ্ডিয়া (বৰ্তমান অগিলভি ইণ্ডিয়া)ৰ সৈতে বিজ্ঞাপন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৷ সৃষ্টিশীল দিশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আগতে প্ৰশিক্ষাৰ্থী একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে কাম কৰিছিল । নিজৰ প্ৰতিভাৰে তেওঁ আক্ষৰিক অৰ্থত ভাৰতীয় বিজ্ঞাপনৰ চেহেৰা সলনি কৰি দিলে ।
এছিয়ান পেইণ্টছৰ "হাৰ খুছি মে ৰংগ লায়ে", কেডবেৰীৰ "কুচ খাছ হে" আৰু ফেভিকলৰ আইকনিক "এগ" ছবিৰ দৰে আইকনিক এড কেম্পেইনৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড তেওঁ ।
Fevicol ka jod toot gaya. The ad world lost its glue today. Go well Piyush Pandey.— Hansal Mehta (@mehtahansal) October 24, 2025
শোক প্ৰকাশ কৰি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হান্সল মেহতাই পাণ্ডেক নিজৰ বিজ্ঞাপন পদ্ধতিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । মেহতাই লিখিছে, "ফেভিকল কা জোড় টুট গয়া । বিজ্ঞাপন জগতখনে আজি আঠা হেৰুৱাই পেলালে । ভালেৰে যাওক পীয়ুষ পাণ্ডে ।"
টিভিৰ পৰ্দাত দেশবাসীৰ বাবে কেডবেৰীৰ ‘কুচ খাছ হে’ তৈয়াৰ কৰি বিজ্ঞাপন জগতত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল পীয়ুষ পাণ্ডে । তেওঁ বিজ্ঞাপনৰ ভাষা আৰু ৰূপ সলনি কৰি পেলাইছিল । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৭০ বছৰ ৷
তেওঁ প্ৰাথমিক জীৱনত ক্ৰিকেটাৰ, টি টেষ্টাৰ আৰু শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল । তাৰ পিছত ১৯৮২ চনত পাণ্ডেই অগিলভিত যোগদান কৰে । ২৭ বছৰ বয়সত তেওঁ ইংৰাজী বিজ্ঞাপনৰ জগতখনত প্ৰৱেশ কৰে । তাৰ পিছতেই বিজ্ঞাপনৰ সংজ্ঞা চিৰদিনৰ বাবে সলনি হ’ল । বিজ্ঞাপনত সুকীয়া ভাৰতীয় কণ্ঠক উজ্জ্বল কৰি তোলাৰ কৃতিত্ব পীয়ুষ পাণ্ডেৰেই ।
তেওঁৰ প্ৰথম কামবোৰৰ ভিতৰত এটা আছিল ডিটাৰজেণ্ট ব্ৰেণ্ড ছানলাইটৰ । ছবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁ সৃষ্টিশীলতা বাহিৰলৈ আহে । তেওঁৰ গল্প কোৱাৰ স্বাভাৱিক প্ৰতিভাই পোখা মেলে । অতি সোনকালেই তেওঁ লুমো, ফেভিকল, কেডবেৰী আৰু এছিয়ান পেইণ্টছৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ বাবে স্মৰণীয় বিজ্ঞাপন সৃষ্টি কৰে ।
পাণ্ডেৰ মাষ্টাৰপিছ বিজ্ঞাপন
- এয়াৰটেল - হৰ এক ফ্ৰেণ্ড জৰুৰী হোতা হে ।
- ২০১৪ চনত বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত "অবকী বাৰ মোদী চৰকাৰ" টেগলাইন আছিল পাণ্ডেৰ সৃষ্টিশীল ধাৰণা ।
- অমিতাভ বচ্চনৰ সৈতে পলিঅ’ প্ৰচাৰৰ বিজ্ঞাপনৰ আঁৰত আছিল পীয়ুষ পাণ্ডে ।
- এছিয়ান পেইণ্টছ - হৰ ঘৰ কুচ কেহতা হে
- ফেভিকুইক আৰু ফেভিকল - তোড়ো নেহি জোড়ো, ফেভিকল ছোফা ইত্যাদি বিজ্ঞাপন পীয়ুষ পাণ্ডেৰ মগজুৰ সৃষ্টি ।
লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ অন্তিমটো প্ৰজেক্ট - অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামাৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি