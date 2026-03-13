আদনান চামীৰ সৈতে জী মিউজিক কোম্পানীৰ বিশেষ চুক্তি : সংগীতৰ এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি
মৌলিক সংগীত সম্পৰ্কে আদনান চামীয়ে কয়: "মোৰ বাবে সংগীত সদায় ক্ৰমবিকাশ আৰু আন্তৰিক সংযোগৰ মাধ্যম ।"
Published : March 13, 2026 at 11:01 AM IST
হায়দৰাবাদ : জী মিউজিক কোম্পানীয়ে (Zee Music Company) তেওঁলোকৰ শিল্পীৰ তালিকাখন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে প্ৰখ্যাত সুৰকাৰ, গায়ক তথা পিয়ানোবাদক আদনান চামীক কেৱল চিনেমাৰ গানৰ বা একক এলবামৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ কৰা হৈছে ৷ শিল্পীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি সংগীত সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে মিউজিক লেবেলটোৱে সংগীত পৰিচালক কৰণৰ (QARAN) লগতো হাত মিলাইছে ।
এই সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে, আদনান চামীয়ে তেওঁৰ সংগীত যাত্ৰাৰ এক নতুন সৃষ্টিশীল অধ্যায় আৰম্ভ কৰি চলচ্চিত্ৰৰ বাহিৰৰ কেইবাটাও মৌলিক গীত (Singles) মুক্তি দিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আদনান চামীয়ে কয় যে তেওঁৰ বাবে সংগীত সদায় এজন শিল্পী হিচাপে নিজৰ বিকাশ ঘটোৱা আৰু সুৰৰ জৰিয়তে মানুহৰ সৈতে হৃদয়ৰ সংযোগ স্থাপন কৰাৰ মাধ্যম । তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ বাবে সংগীত মানেই হ’ল ক্ৰমবিকাশ আৰু আন্তৰিকতা । জী মিউজিক কোম্পানীৰ সৈতে সংগীতৰ এই নতুন অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত ।"
এই নতুন অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট কৰি আদনান চামীয়ে কয়, "এই চুক্তিয়ে মোক মোৰ মৌলিক সুৰৰ সৈতে জড়িত কৰি ৰখাৰ লগতে সংগীতৰ নতুন ধাৰা সম্পৰীক্ষা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে । মই অতিশয় উৎসাহিত কাৰণ 'জী মিউজিক কোম্পানী'য়ে মোৰ শৈল্পিক দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰিছে আৰু মোৰ সংগীত যাত্ৰাত এক নতুন দিশ গঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে । অতি সোনকালে নতুন সংগীত লৈ আহি আছোঁ । সংগীতৰ এই আমোদজনক যাত্ৰাত আপোনালোকক লগ পাম !"
আনহাতে, জী মিউজিক কোম্পানীৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া সুজল পাৰেখে কয়, "চিনেমা সংগীতৰ সীমা অতিক্ৰমি শিল্পীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি এখন গতিশীল মঞ্চ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে জী মিউজিক কোম্পানীয়ে এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়ত ভৰি দিছে । আদনান চামীৰ দৰে এজন প্ৰখ্যাত সংগীতজ্ঞক আমাৰ সৈতে আদৰি ল’বলৈ পাই আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কিয়নো তেওঁৰ সংগীতৰ যাদু প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মাজতে বিয়পি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমানৰ জনপ্ৰিয় সংগীত স্ৰষ্টা কৰণৰ সৈতে আমাৰ এই সহযোগিতাই ভাৰতীয় শিল্পীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে ভাৰতীয় সংগীতক বিশ্বৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকে প্ৰতিফলিত কৰে ।"
উল্লেখ্য যে, আদনান চামী ভাৰতীয় পপ সংগীতৰ কেইবাটাও কালজয়ী গীতৰ কণ্ঠশিল্পী আৰু সুৰকাৰ । তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীতসমূহৰ ভিতৰত ‘লিফ্ট কৰা দে’, ‘কভি তো নজৰ মিলাও’, ‘তেৰা চেহ্ৰা’ আৰু ‘ভিগি ভিগি ৰাতো মে’ অন্যতম ।
এক উল্লেখনীয় বিশ্বজনীন কৃতিত্ব হিচাপে, তেওঁ লণ্ডনৰ বিখ্যাত ৱেম্বলী এৰেনাত (Wembley Arena) একেৰাহে দুনিশাৰ সকলো টিকট বিক্ৰী হোৱা প্ৰথমগৰাকী এছিয়ান শিল্পী হিচাপে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছিল ।
