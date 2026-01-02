ETV Bharat / entertainment

নতুন বছৰত নতুন গৰ্জনেৰে ধূৰন্ধৰ: ভাৰতত মুঠ সংগ্ৰহ ৮৬৭ কোটি

ৰণবীৰ সিং অভিনীত আদিত্য ধৰৰ চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰখন এতিয়াও দূৰন্ত গতিৰে চলি আছে । চতুৰ্থ সপ্তাহতো ছবিখনৰ বজাৰ আৰম্ভনিৰ দৰেই ।

ধূৰন্ধৰৰ ভাৰতত মুঠ সংগ্ৰহ ৮৬৭ কোটি টকা (Photo: Film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 12:54 PM IST

হায়দৰাবাদ : ৰূপালী পৰ্দালৈ অহা প্ৰায় এমাহেই হ’ল, কিন্তু ধূৰন্ধৰৰ গতি লেহেমীয়া হোৱাৰ কোনো লক্ষণ নাই । আকৰ্ষণীয় শিৰোনাম আৰু আকৰ্ষণীয় তাৰকামণ্ডলী তথা ৰণবীৰ সিঙৰ নেতৃত্বত ধূৰন্ধৰে ২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে হিন্দী চিনেমাৰ চাহিদা বঢ়াই একে শক্তিৰে নতুন বছৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

২৫০ কোটি টকাৰ ৰিপ'ৰ্ট বাজেটত নিৰ্মিত আদিত্য ধৰৰ এই ছবিখনে মুক্তিৰ তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ ব্যয়ৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে । শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰা জেমছ কেমেৰনৰ অৱতাৰ: ফায়াৰ এণ্ড এছৰ দৰে হলীউডৰ চিনেমাকো পিছ পেলাই ৰণবীৰৰ ছবিখনে গতি বজাই ৰাখিছে আৰু চতুৰ্থ সপ্তাহলৈকে দুটা সংখ্যাৰেই সংগ্ৰহ কৰি আছে ।

বুধবাৰে ভাৰতত ধূৰন্ধৰে ৭২৩.২৫ কোটি টকা নেট সংগ্ৰহ কৰে । এই উপাৰ্জন ৰণবীৰ সিঙৰ শীৰ্ষ তিনিখন চিনেমা পদ্মাৱত (৩০২.১৫ কোটি টকা), চিম্বা (২৪০.৩ কোটি টকা) আৰু বাজীৰাও মস্তানী (১৮৪.৩ কোটি টকা)ৰ সংগ্ৰহৰ প্ৰায় সমান ।

ধূৰন্ধৰৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো সংস্কৰণ অতি শীঘ্ৰেই মুক্তি দিবলৈ সাজু হৈছে নিৰ্মাতাসকল । ১৯ মাৰ্চত মুক্তি পাব ধূৰন্ধৰ ২ । ছিকুৱেলৰ বাবে নিৰ্মাতাসকলে পাঁচটা ভাষাত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

ধূৰন্ধৰ ২ ৰ মুক্তিৰ সময়তে কে জি এফ তাৰকা যশৰ বহু প্ৰত্যাশিত ছবি টক্সিক: এ ফেয়াৰী টেল ফৰ গ্ৰ’ন-আপছেও মুক্তি লাভ কৰিব ৷

ধূৰন্ধৰত অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অৰ্জুন ৰামপাল, আৰ মাধৱন, ছাৰা অৰ্জুন আদিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । আদিত্য ধৰৰ দ্বাৰা লিখিত আৰু পৰিচালিত এই চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰখন সঁচা পৰিঘটনা আৰু গোপন অভিযানৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত । জিঅ’ ষ্টুডিঅ’ৰ জ্যোতি দেশপাণ্ডেৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বেনাৰ বি৬২ ষ্টুডিঅ’ৰ অধীনত ভাতৃ লোকেশ ধৰৰ সৈতে এই ছবিখন সহ-প্ৰযোজনা কৰিছে ধৰে ।

