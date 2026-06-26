সুখী মনেৰে ৰন্ধাটো কিয় জৰুৰী? অভিনেতা আদিল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিলে ৰহস্য

সুখী মনেৰে ৰন্ধাটো কিয় জৰুৰী? অভিনেতা আদিল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিলে ৰহস্য
নিউয়ৰ্কৰ ছেটত শ্ৰীদেৱীৰ বাবে ৬ বিধ বিশেষ ব্যঞ্জন ৰান্ধিছিল আদিল হুছেইনে, স্মৃতি ৰোমন্থন অভিনেতাগৰাকীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 12:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা আদিল হুছেইনে কয় যে, ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো মন শান্ত কৰা এক ধ্যানৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়া । অলপতে 'আই এ এন এছ' সংবাদ সংস্থাক দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় যে, পাকঘৰৰ এই কাম-কাজে তেওঁৰ ভিতৰৰ শিল্পীজনক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে । তেওঁ নিজে খাদ্য তৈয়াৰ কৰি আনক খুৱাই বহুত ভাল পায় ।
আদিল হুছেইনৰ মতে ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো কেৱল কাম নহয়, ই মনক একাগ্র কৰা এক মাধ্যম । তেওঁ মানুহৰ শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত খাদ্যৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়েও বাখ্যা কৰে । তেওঁ কয় যে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত মনটো প্ৰফুল্লিত বা সুখী কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
তেওঁ 'আই এ এন এছ'ক কয়, "ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো এনে এবিধ কাম যিয়ে মোক শান্ত হৈ থকাত সহায় কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ উপৰিও মই সচেতনভাৱে আন কিছুমান কামো কৰোঁ । কিন্তু ৰন্ধাটো এতিয়া মোৰ ধ্যান কৰাৰ এক অংশ হৈ পৰিছে । কাৰণ মই খাদ্যৰ গুৰুত্ব ভালদৰে বুজি পাওঁ— আপুনি যি খায়, সেয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আপোনাৰেই শৰীৰ হৈ পৰে । আচলতে, আমি যিয়েই নাখাওঁ কিয়, সেয়া আমাৰ শৰীৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । ই আমাৰ অংগ-প্ৰত্যংগ, তেজ, স্নায়ু আৰু মগজুৰ কোষ— সকলোতে সোমাই পৰে ।"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "গতিকে আপুনি ৰন্ধাৰ সময়ত কেনে মানসিক অৱস্থা বা মেজাজত আছে, সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ আপোনাৰ মনৰ ভাৱবোৰ খাদ্যই শুহি লয় । ৰন্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আপোনাৰ মনত ৰান্ধিবলৈ লোৱা মনোভাৱটো জন্ম হোৱা মুহূৰ্তৰ পৰাই আৰম্ভ হয় । তাৰ পিছত আপুনি খাদ্যখিনি কেনেকৈ আৰু কি মানসিকতাৰে আনক পৰিবেশন কৰিছে, সেই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ আৱেগিক অৱস্থা কেনে আছিল, সেয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই সমগ্ৰ কথাই মোৰ জীৱনত এক ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । মই বেছিভাগ সময়তে মোৰ পুত্ৰ, পত্নী আৰু মোৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ বাবে খাদ্য ৰান্ধো ।"
পূৰ্বৰ এক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ 'ইংলিছ ভিংলিছ' বোলছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত ছেটত প্ৰয়াত অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱী আৰু ছবিখনৰ সমগ্ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বাবে ৬ বিধ বিশেষ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিছিল । তেওঁ জনাই যে নিউয়ৰ্কত চিনেমাখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত ছেটত দিয়া খাদ্যবোৰ আমুৱাই যোৱা বিধৰ হৈ পৰিছিল, কাৰণ সদায় কেৱল উত্তৰ ভাৰতীয় আহাৰেই পৰিবেশন কৰা হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : মুক্তি পালে 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'ৰ টিজাৰ; ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হললৈ