ETV Bharat / entertainment

সুখী মনেৰে ৰন্ধাটো কিয় জৰুৰী? অভিনেতা আদিল হুছেইনে প্ৰকাশ কৰিলে ৰহস্য

নিউয়ৰ্কৰ ছেটত শ্ৰীদেৱীৰ বাবে ৬ বিধ বিশেষ ব্যঞ্জন ৰান্ধিছিল আদিল হুছেইনে, স্মৃতি ৰোমন্থন অভিনেতাগৰাকীৰ ৷

Adil Hussain calls cooking, a meditative process
অভিনেতা আদিল হুছেইন (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেতা আদিল হুছেইনে কয় যে, ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো মন শান্ত কৰা এক ধ্যানৰ দৰে প্ৰক্ৰিয়া । অলপতে 'আই এ এন এছ' সংবাদ সংস্থাক দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয় যে, পাকঘৰৰ এই কাম-কাজে তেওঁৰ ভিতৰৰ শিল্পীজনক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে । তেওঁ নিজে খাদ্য তৈয়াৰ কৰি আনক খুৱাই বহুত ভাল পায় ।

আদিল হুছেইনৰ মতে ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো কেৱল কাম নহয়, ই মনক একাগ্র কৰা এক মাধ্যম । তেওঁ মানুহৰ শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত খাদ্যৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়েও বাখ্যা কৰে । তেওঁ কয় যে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত মনটো প্ৰফুল্লিত বা সুখী কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

তেওঁ 'আই এ এন এছ'ক কয়, "ৰন্ধা-বঢ়া কৰাটো এনে এবিধ কাম যিয়ে মোক শান্ত হৈ থকাত সহায় কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ উপৰিও মই সচেতনভাৱে আন কিছুমান কামো কৰোঁ । কিন্তু ৰন্ধাটো এতিয়া মোৰ ধ্যান কৰাৰ এক অংশ হৈ পৰিছে । কাৰণ মই খাদ্যৰ গুৰুত্ব ভালদৰে বুজি পাওঁ— আপুনি যি খায়, সেয়া আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আপোনাৰেই শৰীৰ হৈ পৰে । আচলতে, আমি যিয়েই নাখাওঁ কিয়, সেয়া আমাৰ শৰীৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । ই আমাৰ অংগ-প্ৰত্যংগ, তেজ, স্নায়ু আৰু মগজুৰ কোষ— সকলোতে সোমাই পৰে ।"

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "গতিকে আপুনি ৰন্ধাৰ সময়ত কেনে মানসিক অৱস্থা বা মেজাজত আছে, সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ আপোনাৰ মনৰ ভাৱবোৰ খাদ্যই শুহি লয় । ৰন্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আপোনাৰ মনত ৰান্ধিবলৈ লোৱা মনোভাৱটো জন্ম হোৱা মুহূৰ্তৰ পৰাই আৰম্ভ হয় । তাৰ পিছত আপুনি খাদ্যখিনি কেনেকৈ আৰু কি মানসিকতাৰে আনক পৰিবেশন কৰিছে, সেই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত আপোনাৰ আৱেগিক অৱস্থা কেনে আছিল, সেয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই সমগ্ৰ কথাই মোৰ জীৱনত এক ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । মই বেছিভাগ সময়তে মোৰ পুত্ৰ, পত্নী আৰু মোৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ বাবে খাদ্য ৰান্ধো ।"

পূৰ্বৰ এক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ 'ইংলিছ ভিংলিছ' বোলছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত ছেটত প্ৰয়াত অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱী আৰু ছবিখনৰ সমগ্ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ বাবে ৬ বিধ বিশেষ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিছিল । তেওঁ জনাই যে নিউয়ৰ্কত চিনেমাখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত ছেটত দিয়া খাদ্যবোৰ আমুৱাই যোৱা বিধৰ হৈ পৰিছিল, কাৰণ সদায় কেৱল উত্তৰ ভাৰতীয় আহাৰেই পৰিবেশন কৰা হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক : মুক্তি পালে 'মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী'ৰ টিজাৰ; ২০২৬ চনৰ ৪ ছেপ্টেম্বৰত চিনেমা হললৈ

TAGGED:

আদিল হুছেইনৰ ৰন্ধন
শ্ৰীদেৱী আৰু আদিল হুছেইন
ৰন্ধা বঢ়া আৰু মানসিক স্বাস্থ্য
খাদ্য আৰু শৰীৰৰ সম্পৰ্ক
ADIL HUSSAIN COOKING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.