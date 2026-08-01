ETV Bharat / entertainment

অসমৰ বান: চৰকাৰৰ ওপৰত আশা হেৰুৱাই কিয় নিজকে জগৰীয়া কৰিলে আদিল হুছেইনে ?

অসমৰ ভয়াৱহ বানক লৈ অভিনেতা আদিল হুছেইনৰ আৱেগিক ভিডিঅ’ বাৰ্তা ৷

Adil hussain angry over lack of permanent solution of assam flood; actor apologizes to the people
অসমৰ বান সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান নোহোৱাক লৈ ক্ষোভিত আদিল হুছেইন (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : প্ৰতি বছৰে অসমত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ বান সমস্যাৰ কোনো স্থায়ী সমাধান এতিয়ালৈকে উলিয়াব নোৱৰা বিষয়টোক লৈ অভিনেতা আদিল হুছেইনে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৰাজ্যখনৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটোক লৈ তেওঁ অত্যন্ত সৰৱ হৈ পৰিছে ।

অভিনেতাগৰাকীয়ে কিয় নিজকে জগৰীয়া কৰিলে ?

বানৰ দৰে এটা ডাঙৰ সমস্যা চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে আজিলৈকে কিয় সমাধান কৰিব পৰা নাই, তাক লৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । কেৱল আনক দোষাৰোপ কৰিয়েই ক্ষান্ত নাথাকি, ৰাজ্যখনৰ এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে তেওঁ নিজেও এই ব্যৰ্থতাৰ সমানেই অংশীদাৰ বুলি অনুভৱ কৰিছে । সমাজৰ আৰু নিজৰ দায়িত্ব সঠিকভাৱে পালন কৰিব নোৱৰাৰ বাবেই তেওঁ এই বিষয়ত নিজকে জগৰীয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে ।

অসমৰ সাম্প্ৰতিক ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ অভিনেতা আদিল হুছেইনে সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ’ যোগে নিজৰ গভীৰ দুখ আৰু ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ অৱস্থা খুব বেয়া । মই লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি প্ৰায় ৭০ জনতকৈও অধিক লোকে এই বানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । অসমৰ বান সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত আমি এতিয়ালৈকে এটা স্থায়ী সমাধান বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই যিটো আটাইতকৈ লজ্জাজনক কথা । যাৰ বাবে মই নিজকে জগৰীয়া কৰিছোঁ । যদিও মই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী পদত নাই, তথাপিও মই মোৰ কণ্ঠ চাগৈ আৰু ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল । গতিকে মই ক্ষমা মাগিছোঁ । অসমৰ বানে মানুহক কিদৰে দুৰ্যোগত পেলাই সেয়া ইতিপূৰ্বৰে পৰা দেখি আহিছোঁ । ইয়াকে লৈ মই বহুদিনৰ পৰা চিঞৰি আছোঁ । চৰকাৰে যে এই ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিব সেয়া আশা কৰা এৰি দিছোঁ । তথাপিও মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো ইয়াৰ যাতে এটা স্থায়ী সমাধানসুত্ৰ প্ৰদান কৰে ।"

লগতে তেওঁ কয়, "বান আহিলেহে আমি এই সন্দৰ্ভত কথা পাতো । তাৰ পাছত আমি আকৌ পাহৰি যাওঁ । এইটো এটা জাতীয় উৎসৱৰ নিচিনা হৈছে । বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা ৭০ জন লোকৰ পৰিয়ালক কোনে গৈ মুখ দেখুৱাব । হয়তো চৰকাৰে অকণমান টকা পঠিয়াই দিব, তাৰ পাছত আমি সকলোৱে এই বিষয়টো পাহৰি যাম । গতিকে মই ভাবো চৰকাৰ আৰু মাল্টি নেশ্বনেল বা নেশ্বনেল কোম্পানীসমূহৰ যি CSR ৰ পইচা আছে আৰু যিবোৰ ব্যৱসায়ীয়ে অসমত থাকি কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি আছে তেওঁলোকে বা ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে একেলগে বহি যদি ইয়াৰ সমাধান নানে তেন্তে আমি ভাবি ল’ব লাগিব যে এইসকল বা পইচা থকা মানুহখিনিয়ে আমাক কোনো কেয়াৰ নকৰে । মই আশা কৰোঁ, ইয়াৰ পাছত আৰু এনে ধৰণৰ দুৰ্যোগৰ আমি যেন সন্মুখীন নহওঁ ।"

দুৰ্যোগৰ এই কঠিন সময়ত যিসকল লোকে নিজৰ ফালৰ পৰা বানপীড়িত ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, সেই প্ৰতিজন ব্যক্তিক অভিনেতাগৰাকীয়ে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনায় । তেওঁ পুনৰবাৰ অসমৰ সামৰ্থ্যবান ৰাইজক বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সাধ্যানুসৰি সহায় কৰিবলৈ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে কোনেও এনে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে সজাগ হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত আয়ুষ্মান খুৰানা-তাহিৰা কাশ্যপৰ: বানত মৃতকৰ সংখ্যা ৭৫ লৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

অসমৰ বানপৰিস্থিতি আদিল হুছেইন
আদিল হুছেইনৰ ভিডিঅ’ বাৰ্তা
আদিল হুছেইনৰ ক্ষোভ
অসমৰ বানপানী ২০২৬
ASSAM FLOOD ADIL HUSSAIN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.