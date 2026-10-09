অশ্ৰাব্য শব্দেৰে নানা পাটেকাৰক সম্বোধন তনুশ্ৰী দত্তৰ
এসময়ত কিংবদন্তি অভিনেতা নানা পাটেকাৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা অভিনেত্ৰী তনুশ্ৰী দত্তই তেওঁৰ মৃত্যুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 1:10 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘মৃত্যুৰ পিছতো মোক অশান্তিয়ে দি গ’ল’- নানা পাটেকাৰৰ মৃত্যুৰ পিছত এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে অভিনেত্ৰী তনুশ্ৰী দত্তই ৷ এসময়ত কিংবদন্তি অভিনেতা নানা পাটেকাৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা অভিনেত্ৰী তনুশ্ৰী দত্তই তেওঁৰ মৃত্যুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । আইএনএছৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তনুশ্ৰীয়ে তেওঁক অশ্ৰাব্য শব্দৰে গালি-গালাজ কৰিছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যুৰ পিছত, তনুশ্ৰীয়ে পাটেকাৰক ‘ইভিল ডেড’ বুলি সম্বোধন কৰি এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰে ।
আইএনএছৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বহু কথাই মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে দত্তই ৷ কিহৰ বাবে মৃত ব্যক্তি এগৰাকীক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বুলি সোধাত তনুশ্ৰীয়ে কয় যে- ‘MeToo Movement’ৰ পিছৰ ৫ বছৰ তেওঁ কি কি অৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছে সেয়া কেৱল তেওঁহে জানে ।
আদালতৰ গোচৰৰ সবিশেষ আৰু দৈনিক জীৱনত তেওঁ কি কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল সেই বিষয়ে শ্বেয়াৰ কৰি, তনুশ্ৰীয়ে আইএনএছক কয় যে- গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ ওপৰত বহু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল । অৱশ্যে তেওঁ নিজৰ স্থিতিত থিয় দি যুঁজি থাকিল । তনুশ্ৰীয়ে লগতে কয় যে, তেওঁলোকে আনকি টকাৰে দত্তৰ মন সলনি কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিছিল আৰু যেতিয়া সেইটোৱে কাম নিদিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে আন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
"মোৰ গাড়ীৰ ব্ৰেক কাটি দিয়া হৈছিল । মোৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল, ফুড পইজনিং । মই যি পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হৈছোঁ, মোৰ বাবে কেৱল এজন বেয়া মানুহৰহে মৃত্যু হৈছে", তেওঁ কয় ।
সকলোকে তনুশ্ৰী দত্তৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাটো চাবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, যিদিনা গোচৰটোৰ মূল সাক্ষীৰ পৰা পোৱা প্ৰমাণ আদালতত দাখিল কৰিবলৈ ওলাইছিল, সেইদিনাই ন্যায়াধীশে গোচৰটো বন্ধ কৰি দিলে ।
"এজন মুখ্য সাক্ষীক পতিয়ন নিয়াবলৈ আমাক ৫ বছৰ সময় লাগিছিল । তাই ভাবুকি পাইছিল । আমাৰ মুখ্য সাক্ষী, যিয়ে মোৰ চুলিৰ যত্ন লয়, তেওঁ আদালতত শপতনামা দিছিল, যে মেডামে যি যি কৈছে সেই সকলোবোৰ মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ ।"
দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বাস্তৱতাৰ ওপৰত আসোকপাত কৰি তনুশ্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমি ভাৰতত বাস কৰো । ইয়াত জয়ী হোৱাজনেই যে শুদ্ধ, তেনেকুৱা কথা নাই । ইয়াত কোনে জয়ী হোৱা নাছিল । ন্যায়াধীশে গোচৰটো বন্ধ কৰি দিলে । কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই সঠিক নাছিলোঁ আৰু তেওঁ ভুল কৰা নাছিল ।"
"তেওঁ এজন অতি অহংকাৰী মানুহ আছিল আৰু ঈশ্বৰে তেওঁৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ গ’ল কাৰণ তেওঁ ৰোৱা নাছিল । তেওঁ মোক অহৰহ হাৰাশাস্তি কৰি আছিল", দত্তই শেষত ক য়।
উল্লেখ্য যে, ‘হৰ্ণ ‘অক’ প্লীজ’ চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত নানা পাটেকাৰে তেওঁৰ লগত অসৎ আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল তনুশ্ৰীয়ে । আৰক্ষীৰ ওচৰত অভিযোগো দাখিল কৰিছিল তেওঁ । নানা পাটেকাৰে অৱশ্যে এই অভিযোগ মিছা আখ্যা দি অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : উভতি নহাৰ বাটেৰে গ’লগৈ নানা পাটেকাৰ, পুনেত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন