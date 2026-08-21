"মই দেশৰ আটাইতকৈ বেছি ট্ৰল হোৱা ব্যক্তি" — ব্যক্তিগত জীৱনৰ সংঘাতক লৈ মুখ খুলিলে ৰিয়াই

"মই দেশৰ আটাইতকৈ বেছি ট্ৰল হোৱা ব্যক্তি" — ব্যক্তিগত জীৱনৰ সংঘাতক লৈ মুখ খুলিলে ৰিয়াই
"সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে মোক ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাটক হিচাপে চাই" — 'দ্য ট্ৰেইটৰ্ছ' শ্ব'ত আৱেগিক হৈ পৰিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 4:28 PM IST
হায়দৰাবাদ : 'দ্য ট্ৰেইটৰ্ছ'ৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজকে দেশৰ আটাইতকৈ বেছি ট্ৰল হোৱা ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁ ৰিয়েলিটী শ্ব'টোত 'বিশ্বাসঘাটক'ৰ চৰিত্ৰ লোৱাৰ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি নিজৰ অতীতৰ সংঘাতৰ বিষয়ে মুকলিকৈ আলোচনা কৰে ।
জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটী শ্ব'টোৰ পঞ্চম খণ্ডত শ্বেতা তিৱাৰীয়ে ৰিয়াক 'বিশ্বাসঘাটক'ৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত, ৰিয়াই কয় যে তেওঁ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কঠিন সময়ৰ কথা মনত পেলাই দিয়া চৰিত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নাছিল । অতীতৰ দুখলগা অভিজ্ঞতাই যাতে দৰ্শকক পুনৰ আমনি নকৰে, তাৰ বাবেই ৰিয়াই এই ভূমিকা নাকচ কৰিছিল ।
ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৰিয়েলিটী শ্ব'ত অংশ লোৱাৰ প্ৰসংগত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি কয় যে, তেওঁ বিশ্বাসঘাটকৰ ভূমিকা ল'ব নিবিচাৰে কাৰণ সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে তেওঁক ইতিমধ্যে তেনে দৃষ্টিৰে চায় । তেওঁ স্পষ্ট কৰে যে, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ বাবে শ্ব'ত ইচ্ছাকৃতভাৱে কাৰোবাক প্ৰতাৰণা কৰিব নিবিচাৰে, যিটো তেওঁৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে আৰু মানুহে মিম বনাব পাৰে ।
ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিগত বৰ্ষবোৰত সন্মুখীন হোৱা অনলাইন ট্ৰলিং আৰু ৰাজহুৱা সমালোচনাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে, তেওঁ অন্ধভাৱে সমাজৰ সোঁতত উটি নাযায় আৰু শ্ব’টোত তেওঁ লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস কৰে ।
দেশৰ আটাইতকৈ বেছি ট্ৰল হোৱা ব্যক্তি
ৰিয়াই কয়, "মই এই দেশৰ আটাইতকৈ বেছি ট্ৰল হোৱা ব্যক্তি । আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় ইয়াৰ অৰ্থ কি ?" তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় যে, তেওঁ কোনো বিশ্বাসঘাটক নহয় । বাকীসকলে তেওঁক সন্দেহ কৰি আচল বিশ্বাসঘাটকজনক সাৰি যাবলৈ দি এক ডাঙৰ ভুল কৰিছে । তেওঁ কাৰোবাৰ দ্বাৰা সহজে প্ৰভাৱিত নহয় আৰু জাকত জিলিকা ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী । ওলোটাকৈ তেওঁ আন মানুহকহে প্ৰভাৱিত কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে ।
ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে এই খণ্ডটোত খেলখনত টিকি থাকিবলৈ সক্ষম হয়, আনহাতে পাৰুল গুলাটী শ্ব’টোৰ পৰা বাহিৰ হৈ পৰে । বৰ্তমান খেলখনত ক্ৰিষ্টল ডি’চুজা আৰু শ্বাহনীল গীল বিশ্বাসঘাটক হিচাপে আছে । আন এজন বিশ্বাসঘাটক হৰমন সিংহা ইতিমধ্যে তৃতীয় খণ্ডতে ধৰা পৰিছিল,ইয়াৰ পূৰ্বে শ্ব’টোৰ সঞ্চালক কৰণ জোহৰে ৰিয়াক সুধিছিল যে তেওঁ খেলখনত এজন নিৰ্দোষী হ’ব বিচাৰে নে বিশ্বাসঘাটক । ৰিয়াই নিজকে নিৰ্দোষী হিচাপে খেলিবলৈ ইচ্ছা কৰে । ইয়াৰ কাৰণ দৰ্শাই তেওঁ ২০২০ চনত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি সুশান্তৰ অনুৰাগীৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত থাকিবলগীয়া হোৱা কঠিন সময়ছোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰি এইদৰে কৈছিল, "মই এগৰাকী নিৰ্দোষী হিচাপেই থাকিব বিচাৰোঁ । প্ৰকৃততে এই বছৰহে মই ক্লীন শ্বীট পাইছোঁ আৰু এই বছৰহে মানুহে গম পাইছে যে মই নিৰ্দোষী । মই দীৰ্ঘদিন ধৰি সকলোৰে সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছিলোঁ, গতিকে এতিয়া সেই অনুভৱটো মই আৰু কদাপি নিবিচাৰোঁ । বহুবছৰ ধৰি মই ইতিমধ্যে সেই যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছোঁ ।"
২০২০ চনৰ জুন মাহত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে তীব্ৰ মাধ্যমৰ সমালোচনা আৰু ৰাজহুৱা মনোযোগৰ সন্মুখীন হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এটা ড্ৰাগছ গোচৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত নাৰ্কোটিক্স কণ্ট্ৰ’ল ব্যুৰোৱে অভিনেত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁৰ ভাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । পিছলৈ, কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআয়ে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত এই গোচৰটোৰ এক চূড়ান্ত ক্ল’জাৰ ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰে । ইয়াৰ পিছৰে পৰা ৰিয়াই পুনৰ নিজৰ পেছাদাৰী কাম-কাজলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ 'দ্য ট্ৰেইটৰ্ছ' ৰিয়েলিটী শ্ব’টোৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ এটা অংশ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : শৰ্মিলা ঠাকুৰৰ 'বন্দে মাতৰম' মন্তব্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগনাৰ