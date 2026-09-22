ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ ৭৫ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
মঙলবাৰে বিয়লি ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীয়ে ৭৫ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । যশ ৰাজ ফিল্মছে নিশ্চিত কৰিছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাতৰি ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 4:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ৷ মঙলবাৰে বিয়লি ৭৫ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী ।
যশ ৰাজ ফিল্মছে (ৱাই আৰ এফ) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে, এই কঠিন সময়ত পৰিয়ালটোক গোপনীয়তাৰ প্ৰয়োজন ।
ৱাই আৰ এফে সামাজিক মাধ্যমত লিখে, “দুখেৰে আমি শ্বেয়াৰ কৰিছো যে, ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ শ্ৰীমতী কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ (৭৫) আজি বিয়লি দেহাৱসান ঘটিছে । আপোনালোকৰ মৰম, প্ৰাৰ্থনা, আৰু সহায়ৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই অপৰিসীম শোকৰ সময়ত গোপনীয়তাৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰে অনুৰোধ জনাইছে ।”
কৃষ্ণা মুখাৰ্জী ৰাণীৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল ৷ বছৰ বছৰ ধৰি নিয়মিতভাৱে তেওঁ ৰাণীৰ কাষত আছিল । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায়ে মাকৰ সৈতে থকা তেওঁৰ বিশেষ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল । কৃষ্ণা মুখাৰ্জী বাংলা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু নেপথ্য গায়িকা হিচাপেও কাম কৰিছিল ।
কৃষ্ণাৰ বিবাহ হৈছিল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাম মুখাৰ্জীৰ সৈতে । ২০১৭ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ ফিল্মালয় ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰাত সহায় কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল তেওঁ । এই দম্পতীৰ দুটা সন্তান- ৰাণী আৰু ৰাজা মুখাৰ্জী ৷ ৰাজাই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু প্ৰযোজক হিচাপে কাম কৰে ।
হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰশংসিত অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে গুলাম, কুচ কুচ হোতা হে, সাথিয়া, হম তুম, ব্লেক আদি চিনেমাত অভিনয় কৰিছে । ২০২৬ চনত মুক্তি পোৱা মৰ্দানী ৩ ছবিখনত শেষবাৰৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত দেখা গৈছিল তেওঁক ।
শেহতীয়াকৈ ৬২ সংখ্যক মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাত ৰাণীক সন্মান জনোৱা হৈছিল ৷ তাৰ ঠিক কিছু সময়ৰ পাছতে কৃষ্ণাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে । চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰাণী ৰাজ কাপুৰ বিশেষ অৱদান বঁটাৰে সন্মানিত হয় ।
লগতে পঢ়ক : চিনেমা জগতত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ: IFFM-ত বিশেষভাৱে সন্মানিত বলীউডৰ তাৰকা ৰাণী মুখাৰ্জী