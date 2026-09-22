ETV Bharat / entertainment

ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ ৭৫ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

মঙলবাৰে বিয়লি ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীয়ে ৭৫ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । যশ ৰাজ ফিল্মছে নিশ্চিত কৰিছে তেওঁৰ মৃত্যুৰ বাতৰি ।

Rani Mukerji's Mother Krishna Mukerji Passes Away At 75
মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ সৈতে ৰাণী (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে ৷ মঙলবাৰে বিয়লি ৭৫ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকী ।

যশ ৰাজ ফিল্মছে (ৱাই আৰ এফ) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে, এই কঠিন সময়ত পৰিয়ালটোক গোপনীয়তাৰ প্ৰয়োজন ।

ৱাই আৰ এফে সামাজিক মাধ্যমত লিখে, “দুখেৰে আমি শ্বেয়াৰ কৰিছো যে, ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ শ্ৰীমতী কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ (৭৫) আজি বিয়লি দেহাৱসান ঘটিছে । আপোনালোকৰ মৰম, প্ৰাৰ্থনা, আৰু সহায়ৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই অপৰিসীম শোকৰ সময়ত গোপনীয়তাৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰে অনুৰোধ জনাইছে ।”

Rani Mukerji's Mother Krishna Mukerji Passes Away At 75
ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ ৭৫ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ (YRF's statement (Photo: YRF))

কৃষ্ণা মুখাৰ্জী ৰাণীৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল ৷ বছৰ বছৰ ধৰি নিয়মিতভাৱে তেওঁ ৰাণীৰ কাষত আছিল । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায়ে মাকৰ সৈতে থকা তেওঁৰ বিশেষ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কৈছিল । কৃষ্ণা মুখাৰ্জী বাংলা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত আছিল আৰু নেপথ্য গায়িকা হিচাপেও কাম কৰিছিল ।

কৃষ্ণাৰ বিবাহ হৈছিল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাম মুখাৰ্জীৰ সৈতে । ২০১৭ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ ফিল্মালয় ষ্টুডিঅ' স্থাপন কৰাত সহায় কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল তেওঁ । এই দম্পতীৰ দুটা সন্তান- ৰাণী আৰু ৰাজা মুখাৰ্জী ৷ ৰাজাই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু প্ৰযোজক হিচাপে কাম কৰে ।

হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰশংসিত অভিনেত্ৰী ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে গুলাম, কুচ কুচ হোতা হে, সাথিয়া, হম তুম, ব্লেক আদি চিনেমাত অভিনয় কৰিছে । ২০২৬ চনত মুক্তি পোৱা মৰ্দানী ৩ ছবিখনত শেষবাৰৰ বাবে ডাঙৰ পৰ্দাত দেখা গৈছিল তেওঁক ।

শেহতীয়াকৈ ৬২ সংখ্যক মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাত ৰাণীক সন্মান জনোৱা হৈছিল ৷ তাৰ ঠিক কিছু সময়ৰ পাছতে কৃষ্ণাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে । চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ৰাণী ৰাজ কাপুৰ বিশেষ অৱদান বঁটাৰে সন্মানিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : চিনেমা জগতত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ: IFFM-ত বিশেষভাৱে সন্মানিত বলীউডৰ তাৰকা ৰাণী মুখাৰ্জী

TAGGED:

ৰাণী মুখাৰ্জীৰ মাতৃ কৃষ্ণা মুখাৰ্জী
কৃষ্ণা মুখাৰ্জীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি
RANI MUKERJI MOTHER DEATH
কৃষ্ণা মুখাৰ্জী
RANI MUKERJI MOTHER DEATH NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.