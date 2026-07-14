জীৱন নাটৰ যৱনিকা, বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসান
পত্নীহাৰা হ’ল বিশিষ্ট অভিনেতা তপন দাস ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
Published : July 14, 2026 at 9:40 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসান । মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, দূৰদৰ্শন, ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ আৰু অনাতাঁৰ নাটক আদিত অভিনয় কৰি সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰা জনপ্ৰিয় শিল্পী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসানৰ খবৰে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক শোকাহত কৰি তুলিছে ।
মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত আকস্মিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক গুৱাহাটীৰ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱায় ৷ কিন্তু চিকিৎসকে অভিনেত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আন এগৰাকী সু-পৰিচিত অভিনেতা তথা পৰিচালক তপন দাসৰ পত্নী আছিল পূৰবী শৰ্মা । মৃত্যুৰ সময়ত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বয়স আছিল ৬৫ বছৰ ।
চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, ‘‘সন্ধিয়া প্ৰায় ৬.৩০ মান বজাত অসুস্থ অৱস্থাত অভিনেত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়খনলৈ আনিছিল ৷ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে বাথৰুমত পৰি থকা অৱস্থাত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ ৬.৪৫ মিনিটত চিকিৎসকে অভিনেত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাই ।’’
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় আৰু পৰিচিত অভিনেত্ৰী আছিল পূৰৱী শৰ্মা । নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰফালে তেওঁ কেইবাখনো সফল ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মাজত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছিল । ১৯৮০ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত নীপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি ‘আজলী নবৌ’ৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়া ছবি জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ‘এণ্টনি মোৰ নাম’, ‘প্ৰথম ৰাগিণী’, ‘কন্যাদান’, ‘পিতা-পুত্ৰ’, ‘সোণমইনা’, ‘বিধাতা’, ‘বাৰুদ’, ‘ৰিঙা ৰিঙা মন’, ‘পাহাৰী কন্যা’, ‘প্ৰভাতী পখীৰ গান’, ‘ৰক্তবীজ’ আদিকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল ৷ ছবিত কৰা অভিনয়ৰ লগতে নৃত্য, ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ, দূৰদৰ্শন আৰু ৰেডিঅ' নাটকতো তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি সফলতাৰে কাম কৰিছিল ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এনে আকস্মিক বিয়োগত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহল তথা অনুৰাগীৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰে ৷
লগতে পঢ়ক: মনত আছেনে ‘সুমিত-কুমকুম’ৰ সেই মৰমৰ বান্ধোন ? ধাৰাবাহিকখনৰ ২৪ বছৰীয়া যাত্ৰাক লৈ বিশেষ প’ষ্ট জুহিৰ