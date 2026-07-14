ETV Bharat / entertainment

জীৱন নাটৰ যৱনিকা, বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসান

পত্নীহাৰা হ’ল বিশিষ্ট অভিনেতা তপন দাস ৷ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুৱে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷

PURABI SARMA PASSES AWAY
বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 9:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমীয়া চলচিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসান । মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, দূৰদৰ্শন, ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ আৰু অনাতাঁৰ নাটক আদিত অভিনয় কৰি সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰা জনপ্ৰিয় শিল্পী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসানৰ খবৰে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহলৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক শোকাহত কৰি তুলিছে ।

মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত আকস্মিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক গুৱাহাটীৰ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱায় ৷ কিন্তু চিকিৎসকে অভিনেত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আন এগৰাকী সু-পৰিচিত অভিনেতা তথা পৰিচালক তপন দাসৰ পত্নী আছিল পূৰবী শৰ্মা । মৃত্যুৰ সময়ত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বয়স আছিল ৬৫ বছৰ ।

PURABI SARMA PASSES AWAY
ভাল দিনত স্বামী তপন দাসৰ সৈতে অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, ‘‘সন্ধিয়া প্ৰায় ৬.৩০ মান বজাত অসুস্থ অৱস্থাত অভিনেত্ৰীগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়খনলৈ আনিছিল ৷ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে বাথৰুমত পৰি থকা অৱস্থাত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল ৷ ৬.৪৫ মিনিটত চিকিৎসকে অভিনেত্ৰীগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে । হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাই ।’’

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় আৰু পৰিচিত অভিনেত্ৰী আছিল পূৰৱী শৰ্মা । নব্বৈৰ দশকৰ শেষৰফালে তেওঁ কেইবাখনো সফল ছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মাজত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছিল । ১৯৮০ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত নীপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি ‘আজলী নবৌ’ৰ জৰিয়তে তেওঁ অসমীয়া ছবি জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত ‘এণ্টনি মোৰ নাম’, ‘প্ৰথম ৰাগিণী’, ‘কন্যাদান’, ‘পিতা-পুত্ৰ’, ‘সোণমইনা’, ‘বিধাতা’, ‘বাৰুদ’, ‘ৰিঙা ৰিঙা মন’, ‘পাহাৰী কন্যা’, ‘প্ৰভাতী পখীৰ গান’, ‘ৰক্তবীজ’ আদিকে ধৰি কেইবাখনো অসমীয়া ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল ৷ ছবিত কৰা অভিনয়ৰ লগতে নৃত্য, ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ, দূৰদৰ্শন আৰু ৰেডিঅ' নাটকতো তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি সফলতাৰে কাম কৰিছিল ।

অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এনে আকস্মিক বিয়োগত ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মহল তথা অনুৰাগীৰ মাজত শোকৰ ছাঁ পৰে ৷

লগতে পঢ়ক: মনত আছেনে ‘সুমিত-কুমকুম’ৰ সেই মৰমৰ বান্ধোন ? ধাৰাবাহিকখনৰ ২৪ বছৰীয়া যাত্ৰাক লৈ বিশেষ প’ষ্ট জুহিৰ

TAGGED:

অভিনেত্ৰী পূৰবী শৰ্মাৰ দেহাৱসান
PURABI SARMA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.