অনশন ভাঙক সোণম, আপোনাৰ স্বাস্থ্যও জৰুৰী ! উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি প্ৰীতি জিণ্টাৰ আহ্বান
দেশৰ চলিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে চৰকাৰ আৰু প্ৰতিবাদকাৰী উভয় পক্ষকে এক মধ্যমীয়া পথ বা সন্মতিৰ পথ বিচাৰি উলিয়াবলৈ আহ্বান জনায় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 11:12 AM IST
হায়দৰাবাদ: অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই ২৩ দিন ধৰি অনশন কৰি থকা সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ সৈতে এক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে । সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকে বিগত ২৩ দিন ধৰি অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে তেওঁৰ এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) হেণ্ডেলযোগে এক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰে । দেশৰ চলিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে তেওঁ চৰকাৰ আৰু প্ৰতিবাদকাৰী উভয় পক্ষকে এক মধ্যমীয়া পথ বা সন্মতিৰ স্থান বিচাৰি উলিয়াবলৈ আহ্বান জনায় ।
I hope our govt starts a meaningful dialogue with Sonam Wangchuk and the student bodies so his health does not deteriorate any further ! Please end your fast Sonam. Your health is as important as this fight. You and the students are fighting for the future of India and for our…— Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 21, 2026
প্ৰীতি জিণ্টাই এক্সত লিখে, "মই আশা কৰোঁ আমাৰ চৰকাৰে সোণম ৱাংচুক আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে এক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা আৰম্ভ কৰিব, যাতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ আৰু অধিক অৱনতি নহয় । অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ অনশন শেষ কৰক সোণম । এই যুঁজখনৰ দৰেই আপোনাৰ স্বাস্থ্যও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । আপুনি আৰু ছাত্ৰসকলে ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ আৰু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে যুঁজি আছে । আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নতি আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে চলোৱা এই যুঁজত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ আৰু সোণমৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক তথা অটল সমৰ্থন আগবঢ়ালোঁ । আপোনালোক সকলোৰে শক্তি বৃদ্ধি হওক । জয় হিন্দ ।"
While it’s important to support our students and ask for educational reforms that positively impact the future of our youth, it’s also very important that peaceful protests by students are Not hijacked by anti national elements to create chaos & change the nature of the protest.…— Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 22, 2026
পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ খেলিমেলিৰ বিৰুদ্ধে সোণম ৱাংচুকে চলোৱা অনশন কাৰ্যসূচীয়ে ২৩ দিনত ভৰি দিছে । প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এই বিতৰ্কই দেশৰ ৰাজধানী আৰু বিত্তীয় ৰাজধানী মুম্বাইকে ধৰি ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰসমূহত তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিগত ১৮ জুলাইৰ পুৱতি নিশা দিল্লী আৰক্ষীয়ে সোণম ৱাংচুকক যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা জোৰকৈ আঁতৰাই নিয়াত এই প্ৰতিবাদ অধিক উত্তাল হৈ পৰে । ২১ দিন ধৰি আমৰণ অনশন কৰাৰ পিছত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ বাবে চিকিৎসকে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি কৰ্তৃপক্ষই তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰে । প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ খেলিমেলিৰ অভিযোগ তুলি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত সোণম ৱাংচুকে এই অনশন অব্যাহত ৰাখিছে ।
NEET পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ শিক্ষাজগতত চলি থকা বিতৰ্কই চৰম পৰ্যায় পাইছে । ২০ জুলাইত যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰে, যাৰ ফলত প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী বাহিনীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় । আৰক্ষীৰ এই নিষ্ঠুৰ পদক্ষেপৰ পৰা শিশু, মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলো সাৰি যোৱা নাছিল । প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ প্ৰতি কৰা এনে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সোণম ৱাংচুকে কয় যে, তেওঁ নিজৰ অনশন কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিব ।
ইফালে, অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিণ্টাই দিল্লীত চলি থকা ছাত্ৰ আন্দোলনক কোনো ‘দেশবিৰোধী উপাদানে’ যাতে অপব্যৱহাৰ বা নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, সেই সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এটা শক্তিশালী পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি এক ‘গঠনমূলক আলোচনা’ৰ আহ্বান জনায় ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমৰ্থন আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ হোৱাটো উচিত । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে তেওঁ সাৱধান কৰি দিয়ে যে দেশত বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিবলৈ কোনো ‘দেশবিৰোধী উপাদানে’ যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনক অপব্যৱহাৰ বা নিজৰ হাতলৈ ল’ব নোৱাৰে । প্ৰীতি জিণ্টাই লিখে, "আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সমৰ্থন কৰা আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ দাবী কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে এইটোও অতি প্ৰয়োজনীয় যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক কোনো দেশবিৰোধী উপাদানে বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু আন্দোলনৰ মূল দিশ সলনি কৰিবলৈ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।" তেওঁ প্ৰতিবাদৰ আচল উদ্দেশ্য সুৰক্ষিত ৰখাৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে আৰু সকলো পক্ষকে এক গঠনমূলক আলোচনাত বহিবলৈ আহ্বান জনায় ।
প্ৰীতি জিণ্টাই লগতে এই বুলিও গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে যে, দেশত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ দেশবিৰোধী শক্তিসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ আঁৰত দিনে-নিশাই কাম কৰি আছে । "ইণ্টাৰনেট বা সামাজিক মাধ্যমত ইমান ঘৃণা আৰু বিভাজন প্ৰত্যক্ষ কৰি মোৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে— আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত থকা ক্ষোভ আৰু হতাশাজনক পৰিস্থিতিক কিবা অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দেশৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ দুষ্ট শক্তিবোৰে ইতিমধ্যে দিনে-নিশাই কাম কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে নেকি ?" ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয়, "মই আমাৰ গণতন্ত্ৰ, আইন-শৃংখলা আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখোঁ । সেইবাবেই মই আন্তৰিকতাৰে আশা কৰোঁ যে চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী— দুয়ো পক্ষই এক অৰ্থপূৰ্ণ আৰু গঠনমূলক আলোচনাত বহক । এই আন্দোলন আৰু আলোচনাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ কু-উপাদান তথা বেয়া উদ্দেশ্য আঁতৰাই পেলাওক, যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আৰু গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় ! জয় হিন্দ !"
লগতে পঢ়ক : দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক সমৰ্থন দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ: পুনৰ 'দেশদ্ৰোহী' আখ্যা পোৱাৰ আশংকা!