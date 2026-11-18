জুবিন ক্ষেত্ৰত নিৰৱে বহি ৰ’ল শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমখন ছবিৰ নায়িকা মৌচুমী আলিফা
অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে প্ৰাণৰ শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে মৌচুমী আলিফাই ৷ জন্মদিনৰ দিনটোত আকুল স্মৰণ কৰিলে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 3:23 PM IST
সোণাপুৰ: জনতাৰ হৃদস্পন্দন প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলী ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ আজি এক আৱেগিক পৰিৱেশে আচ্ছন্ন কৰি পেলাইছে । জন্মদিনৰ এই পৱিত্ৰ তথা বেদনাভৰা দিনটোত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অনুৰাগীৰ লগতে দুপৰীয়াৰ ভাগত উপস্থিত হয় তেওঁৰ অন্তিমখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ অভিনেত্ৰী মৌচুমী আলিফা ।
প্ৰাণৰ শিল্পী দাদাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ অহা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মাটি চুই নিজকে একেবাৰে স্থিৰ ৰাখিব নোৱাৰিলে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলিত মৌচুমীয়ে দীৰ্ঘসময় ধৰি নিৰৱে বহি মূৰ দোৱাই চকুলো টুকিলে । মধুৰ স্মৃতিবোৰে মনৰ দুৱাৰত যেন আঘাত কৰিছে বাৰে বাৰে ।
"দাদা কায়িকভাৱে নাই, কিন্তু তেওঁ আমাৰ মাজতেই জীৱন্ত"
ভগা কণ্ঠেৰে, চকুলো মচি মচি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মৌচুমীয়ে কয়, "আচলতে দাদাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিছোঁ । যদিও দাদা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ অনুপস্থিতি মই কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই । আগতে দাদাক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে তেওঁ হাঁহি হাঁহি 'থেংক ইউ' বুলি কয়, কিন্তু আজি দাদাৰ সেই মৰমৰ মাতটো শুনা নাই । তথাপিও গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ, দাদাই যেন ক’ৰবাত বহি কৈছে— 'থেংক ইউ' বুলি । জুবিন দা সকলোতে আছে, তেওঁ নাই বুলি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো । ক’ৰবাত যেন তেওঁৰ অনুপস্থিতিও মই সজীৱ হৈ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"
জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ ভিৰ……চকুলো, প্ৰাৰ্থনা আৰু ন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ
কেৱল মৌচুমীয়েই নহয়, আজি পুৱাৰে পৰা জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে অনুৰাগী ।
জন্মদিনৰ কেক কটা আৰু নিৰৱ প্ৰাৰ্থনা:
বহুতেই প্রিয় শিল্পীজনৰ অমৰ স্মৃতিত কেক কাটি, জন্মদিন পালন কৰাৰ বিপৰীতে বহুতে আকৌ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত মৌন হৈ বহি বুকু ফালি অহা কান্দোন লুকুৱাব পৰা নাই ।
নাম-কীৰ্তন আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ:
ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে হৰি নামধ্বনিৰে ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ মুখৰিত কৰি তুলিছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে ঈশ্বৰৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ।
ন্যায়ৰ দাবী:
ইয়াৰ মাজতে বহু ক্ষুব্ধ অনুৰাগীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ দাবীৰে হাত তালিৰ ধ্বনিও তোলে । তেওঁলোকৰ সংকল্প— "দাদাক আমি ন্যায় দিয়ামেই ।"
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কেৱল কেইটামান গান বা ছবিৰ নাম নহয়; তেওঁ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন ৷ মৌচুমী আলিফা সহ অনুৰাগীৰ চকুলোৱে পুনৰ প্রমাণ কৰিলে যে— শৰীৰেৰে প্ৰাণৰ শিল্পী আঁতৰি গ’লেও, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ বুকুৰ মাজত তেওঁ চিৰদিন অমৰ হৈ থাকিব ।
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মাটি স্পৰ্শ কৰি প্ৰতিজন মানুহেই আজি একেটা কথাই উপলব্ধি কৰিছে— "জুবিন গাৰ্গ, গুচি যোৱা নাই, অসমৰ মানুহৰ প্ৰতিটো উশাহে-নিশাহে তেওঁ চিৰদিন জীয়াই থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক : কিয় বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ মাজত গণেশগুৰিৰ উৰণসেতুত অংকন কৰা জুবিনৰ ছবিখন ? আকৌ মাৰ্শ্বেল বৰুৱাক আটক