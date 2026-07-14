মনত আছেনে ‘সুমিত-কুমকুম’ৰ সেই মৰমৰ বান্ধোন ? ধাৰাবাহিকখনৰ ২৪ বছৰীয়া যাত্ৰাক লৈ বিশেষ প’ষ্ট জুহিৰ
‘কিছুমান কাহিনী কেতিয়াও শেষ নহয়...’: ‘কুমকুম’ ধাৰাবাহিকৰ ২৪ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাত আৱেগিক হৈ পৰিল জুহি পৰমাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 5:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : আশী-নব্বৈ দশকত জন্ম হোৱা বহুতেই সেই সময়ত কাৰ্টুনৰ লগতে ঘৰৰ সকলোৰে লগতে একেলগে বহি ছিৰিয়েলো চাইছিল ৷ পৰিৱেশটোৱেই তেনেকুৱা আছিল ৷ তেতিয়াৰ সময়ত ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ পয়োভৰ নাছিল কাৰণে মানুহবোৰ বেছিকৈ ঘৰ নতুবা পৰিৱেশৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিছিল যেন অনুভৱ হয় ৷
ছিৰিয়েলত দৈনিক ঘটা ঘটনাবোৰৰ লগতে প্ৰায়বোৰ ঘৰতে-আজি কি হ’ব, আজি কি হ’ব বুলি আলোচনাৰ লগতে পিছৰটো খণ্ডলৈ অধীৰ উৎকণ্ঠা বৰ্তি থাকে ৷ তেনেদৰেই সেই ছিৰিয়েলবোৰৰ চৰিত্ৰবোৰ মানুহৰ বাবে একো একোটা ঘৰুৱা নাম হৈ পৰিছিল ৷ সেই সময়ত ছিৰিয়েলৰ প্ৰতি নিচা থকা বহুতেই একেমুখে ক’ব এখন ছিৰিয়েলৰ কথা, সেইখন হ’ল ষ্টাৰ প্লাছত প্ৰচাৰিত হোৱা ‘কুমকুম – এক প্যাৰা ছা বন্ধন’ ৷ কুমকুম আৰু সুমিত যেন প্ৰতিখন ঘৰৰ একো একোজন ব্যক্তি আছিল ৷
আজি টেলিভিছন অভিনেত্ৰী জুহি পৰমাৰে তেওঁৰ আইকনিক ধাৰাবাহিক ‘কুমকুম – এক প্যাৰা ছা বন্ধন’ৰ ২৪ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে অনুৰাগীৰ সৈতে এটা বিশেষ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, কিছুমান কাহিনী কেতিয়াও শেষ নহয় ।
‘কুমকুম’ চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে পৰিচিত হৈ পৰা জুহিয়ে ধাৰাবাহিকখনৰ অবিস্মৰণীয় যাত্ৰা আৰু দৰ্শকৰ সৈতে গঢ়ি উঠা বিশেষ সম্পৰ্কৰ কথা সুঁৱৰিলে । ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে তেওঁ কয় যে, কিছুমান কাহিনী আচলতে কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়, বৰঞ্চ মানুহৰ হৃদয়ত সদায় জীয়াই থাকে । পৰমাৰে লগতে উল্লেখ কৰে যে, দুটা দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ‘কুমকুম’ ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰতি থকা মানুহৰ মৰম আৰু আদৰ পূৰ্বৰ দৰেই অপৰিবৰ্তিত আৰু বিশেষ হৈ আছে ।
ধাৰাবাহিকখনৰ শীৰ্ষক গীতটো পুনৰ প্ৰস্তুত কৰি এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে জুহি পৰমাৰে লিখিছে, “কিছুমান কাহিনী আচলতে কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়... সেইবোৰ কেৱল মানুহৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকে । ১৫ জুলাইত ‘কুমকুম’ ধাৰাবাহিকখনে সুন্দৰ ২৪ টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ থকাৰ ক্ষণত মোৰ হৃদয় বহুত কৃতজ্ঞতাৰে ভৰি পৰিছে । ই সঁচাকৈয়ে অবিশ্বাস্য যে, ইমান বছৰৰ পিছতো কুমকুমৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ মৰম আগৰ দৰেই উষ্ম, অবিচলিত আৰু বিশেষ হৈ আছে ।”
তেওঁ লগতে লিখিছে, “প্ৰতিটো বাৰ্তা, প্ৰতিটো স্মৃতি, আপোনালোকে যেতিয়াই শীৰ্ষক গীতটো গুণগুণাই বা ধাৰাবাহিকখনে আপোনালোকৰ জীৱন কেনেকৈ স্পৰ্শ কৰিলে সেই কথা মোক কয়, তেতিয়াই মোৰ মনত পৰে যে, আমি একেলগে যি সৃষ্টি কৰিছিলোঁ সেয়া কেৱল এখন টেলিভিছন ধাৰাবাহিকতকৈ বহুখিনি বেছি আছিল—ই বহুতো ঘৰ আৰু হৃদয়ৰ এটা অংশ হৈ পৰিছিল ।”
তেওঁ লগতে কয়, “ইমান বছৰে কুমকুমক আপোনালোকৰ সৈতে ধৰি ৰখাৰ বাবে, মোৰ সৈতে প্ৰতিটো সফলতা উদযাপন কৰাৰ বাবে আৰু মোক নিঃস্বাৰ্থ মৰমেৰে উপচাই দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ । আমাৰ মাজৰ এই ‘প্যাৰা ছা বন্ধন’ যেন গোটেই জীৱন জীয়াই থাকে । মই সদায় কৃতজ্ঞ । সদায় ‘আপোনালোকৰ কুমকুম’ ।”
উল্লেখ্য যে, কুমকুম – এক প্যাৰা ছা বন্ধন’ ধাৰাবাহিকখন ২০০২ চনৰ ১৫ জুলাইৰ পৰা ২০০৯ চনৰ ১৩ মাৰ্চলৈ ষ্টাৰ প্লাছ চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল । ইয়াত হুছেইন কুৱাজেৰৱালা আৰু জুহি পৰমাৰে ক্ৰমে ‘সুমিত’ আৰু ‘কুমকুম’ৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : নাট্যকৰ্মীৰ মাজত আনন্দ ; গুৱাহাটীৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱন মুকলিৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তক আদৰণি