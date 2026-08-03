ETV Bharat / entertainment

অভিনেত্ৰী অদিতি শৰ্মাৰ ওপৰত ঘৰুৱা নিৰ্যাতন ! থানাত গোচৰ ৰুজু

মুম্বাইত অভিনেত্ৰী অদিতি শৰ্মাৰ ঘৰুৱা হিংসাৰ গোচৰ, স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ ৰুজু ৷

Actress Aditi Sharma files a domestic violence case against husband and in-laws
অভিনেত্ৰী অদিতি শৰ্মাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ: স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা হিংসাৰ গোচৰ (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী অদিতি শৰ্মাই তেওঁৰ স্বামী অভিনীতত বিদ্যানন্দ কৌশিক, শাহুৱেক উৰ্মিলা কৌশিক আৰু ননদ কীৰ্তি কৌশিকৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা হিংসাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত মুম্বাইৰ গোৰেগাঁও আৰক্ষী থানাত এক এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । অদিতি শৰ্মাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ৩১ জুলাইত তেওঁলোক তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে এক এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । শৰ্মাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন, ঘৰুৱা হিংসা, প্ৰহাৰ, গালি-গালাজ, চৰিত্ৰক লৈ সন্দেহ কৰা আৰু তেওঁৰ বিবাহৰ গহনা অপব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

আৰক্ষীক দিয়া ভাষ্য অনুসৰি, ২০২১ চনৰ জুন মাহত এটা অনলাইন অভিনয় ক্লাছৰ সময়ত অদিতি আৰু অভিনীতৰ চিনাকি হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ এই বন্ধুত্ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।

দুয়োটা পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে, ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে গোৰেগাঁও ৱেষ্টৰ এটা ফ্লেটত সহবাস সম্পৰ্কত থাকিবলৈ লৈছিল । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ১২ নৱেম্বৰত তেওঁলোক বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ।

অদিতিয়ে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, বিয়াৰ মাত্ৰ দুই-তিনি দিনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ স্বামীৰ আচৰণ সলনি হৈছিল । তেওঁ কাপোৰ পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত স্বামীয়ে আপত্তি কৰিবলৈ লৈছিল আৰু সৰু সৰু কথাতে কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি অদিতিয়ে দাবী কৰে ।

অদিতি শৰ্মাই লগতে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ঘৰুৱা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ স্বামীয়ে ওলোটাই তেওঁৰ পৰাহে পইচা লৈছিল । অভিযোগনামা অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ ১ জানুৱাৰীত কফি খোৱাক লৈ হোৱা এটা তৰ্কই পিছলৈ গালি-গালাজৰ ৰূপ লয় ।

ইয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ চৰিত্ৰক লৈ সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । স্বামীয়ে তেওঁৰ আন কাৰোবাৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰো অভিযোগ তোলে, নিয়মীয়াকৈ তেওঁৰ মোবাইল ফোন পৰীক্ষা কৰে আৰু বেলেগ এটা কোঠাত শুবলৈ লয় । অদিতিয়ে লগতে অভিযোগ কৰিছে যে, তেওঁক নিজৰ মাক-দেউতাকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল ।

অদিতিয়ে লগতে অভিযোগ কৰিছে যে, তেওঁৰ শাহুৱেকে বিয়াৰ গহনাখিনি নিজৰ হাতত ৰাখি থৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত এডাল সোণৰ চেইন, আঙঠি, এটা হীৰাৰ আঙঠি, মংগলসূত্ৰ আৰু খাৰু অন্তৰ্ভুক্ত আছে । বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো শাহুৱেকে এই গহনাখিনি ঘূৰাই দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ।

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজৰ বিবাদ মীমাংসা কৰিবলৈ শাহুৱেক আৰু ননদ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে অদিতিক সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্বামীৰ পক্ষ লৈছিল আৰু অদিতিক অধিক নিৰ্যাতন চলাইছিল ।

অদিতি শৰ্মাৰ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত গোৰেগাঁও আৰক্ষীয়ে এক এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : এমবিবিএছৰ পৰা বলীউড: মানুষী চিল্লাৰৰ অতীতৰ সংগ্ৰাম আৰু সফলতা

TAGGED:

অদিতি শৰ্মা এফআইআৰ
অভিনেত্ৰী অদিতি শৰ্মাৰ বিয়া
অভিনেত্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন
ACTOR ADITI SHARMA MARRIAGE
ADITI SHARMA DOMESTIC VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.