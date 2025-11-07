ETV Bharat / entertainment

হাতযোৰ কৰিছোঁ, এইখন চিনেমা যাতে পাইৰেচী নকৰে: 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' সন্দৰ্ভত শ্যামন্তিকা শৰ্মা

নামনি মাজুলীৰ বালিচাপৰি মিলিত কৃষ্টি সংঘৰ শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণ ৰাসলীলাত দৈৱকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ ।

Shyamontika Sharma in Majuli raas
মাজুলীৰ ৰাসলীলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 2:51 PM IST

মাজুলী : মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱ । লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা এই ৰাসৰ নাট মেলা পৰ্ব হয় আৰু তেতিয়াৰে পৰা এমাহজোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনা এই ৰাস অনুষ্ঠিত হয় । ৰাসৰ এই সময়ছোৱাত মাজুলী পৰিণত হয় দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ । খোল, তাল, কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ অমিয়া সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰে মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ ।

এই সময়ছোৱা ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ মাজুলীলৈ আগমন ঘটে দেশী-বিদেশী হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটকৰ । নামনি মাজুলীৰ বালিচাপৰি মিলিত কৃষ্টি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শ্ৰীশ্ৰী কৃষ্ণ ৰাসলীলাৰ শেষৰ দিনা দৈৱকীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাই ।

মাজুলীৰ ৰাসলীলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

শ্যামন্তিকা শৰ্মাই জনোৱা মতে, তেওঁ এইবাৰ মাজুলীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দৈৱকী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে । মাজুলীত অভিনয় কৰিবলৈ আহি যথেষ্ট ভাললগা বুলি উল্লেখ কৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মাজুলীত বহু নতুন কথা শিকিবলৈ পোৱা বুলি কয় ।

অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মাই কয়, "এয়া মোৰ পোনপ্ৰথমবাৰ । মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান যে ভাল লাগিব বুলি । সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ এটা আচলতে... সেই আখৰাৰ পৰা... অলপ সময় আমি আখৰা কৰিবলৈ পালোঁ ৷ তাৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিলোঁ নতুনকৈ । গতিকে মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে ইয়াত । খুব ইচ্ছা আছে আকৌ আহিবৰ বাবে ।"

Shyamontika Sharma in Majuli raas
মাজুলীৰ ৰাসলীলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিনয় শ্যামন্তিকা শৰ্মাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভতো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগকৈ একো ক'বলৈ নাযাওঁ । আমি সকলোৱে সঁচা কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ ১৯ তাৰিখে আচলতে হৈছিল কি ?"

'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰোঁতে হাতযোৰ কৰি পাইৰেচী নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এটা কথা মই গম পাইছোঁ যে ৰৈ ৰৈ বিনালেখনৰ খুব পাইৰেচী হৈ আছে । সেইটো আচলতে বন্ধ কৰিব লাগে । পাইৰেচী হ'লে প্ৰতিটো উদ্যোগ বন্ধ হৈ যায় । অসমীয়া চিনেমা জগতখন যিহেতুকে কিবাকৈ জীয়াই উঠিছে, তাতে ৰৈ ৰৈ বিনালে । আমাৰ জুবিনদাৰ শেষৰখন চিনেমা । মৰমৰ চিনেমা, সপোনৰ চিনেমা, সেইখন যাতে পাইৰেচী কৰি শেষ কৰি নিদিয়ে... হাতযোৰ কৰিছোঁ, এইখন চিনেমা যাতে কোনো ধৰণৰ পাইৰেচী নকৰে । তাতকৈ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই ।"

ইফালে মাজুলীত এটা ছবিগৃহ নথকা সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "চৰকাৰে অতি সোনকালে য'ত য'ত চিনেমা হল নাই তাত এটা চিনেমা হল বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । চিনেমা উদ্যোগটো জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে চিনেমা হল লাগিবই ।"

