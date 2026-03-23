বেৰৰ ফাটটোৰ মাজেৰেই পোহৰ সোমায়: প্ৰেম আৰু সততাৰ নতুন সংজ্ঞা দিলে অভিনেতা সৌৰভ শুক্লাই
সঁচা প্ৰেমৰ ভেঁটি হ’ল সততা : কিয় আপোনাৰ সংগীৰ পৰা কোনো কথা লুকুৱাব নালাগে ? ক’লে সৌৰভ শুক্লাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 4:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপ্ত অভিনেতা তথা চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা সৌৰভ শুক্লাই বিশ্বাস কৰে যে যিকোনো অৰ্থপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত, সততাই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁৰ মতে, কথা লুকুৱাই ৰাখিলে ই বিশ্বাসঘাটকতাৰ অনুভৱ সৃষ্টি কৰে ।
এটা গভীৰ সম্পৰ্কৰ বাবে এজন আনজনৰ প্ৰতি সৎ হোৱাটো জৰুৰী । কোনো কথা লুকুৱাই ৰাখিলে সংগীৰ মনত প্ৰতাৰিত হোৱাৰ দৰে ভাব আহে, যিয়ে সম্পৰ্কটোত ফাঁট মেলিব পাৰে ।
প্ৰখ্যাত অভিনেতা সৌৰভ শুক্লাই তেওঁৰ শেহতীয়া বোলছবি "জব খুলি কিতাপ" (Jab Khuli Kitaab) ৰ প্ৰসংগ সম্পৰ্কত "খোলা কিতাপ" হোৱাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছে । তেওঁৰ মতে, সত্যতকৈ সত্য লুকুৱাই ৰখা কাৰ্যই সম্পৰ্ক এটাৰ অধিক ক্ষতি কৰে ।
সৌৰভ শুক্লাই বিশ্বাস কৰে যে সম্পৰ্কত কোনো কথা লুকুৱাই ৰাখিব নালাগে । যেতিয়া কোনো গোপন কথা ধৰা পৰে বা উন্মোচিত হয়, তেতিয়া সংগীৰ মনত বিশ্বাসঘাটকতাৰ এক গভীৰ আঘাত লাগে । তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বুজি উঠিছে যে সত্যটো যিমানেই কঠিন নহওক কিয়, তাক লুকুৱাই ৰখাটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত সম্পৰ্কটোত বেছি জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰে ।
চমু অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে, তেওঁৰ মতে সততা আৰু স্পষ্টবাদিতাইহে এটা সম্পৰ্কক দীৰ্ঘম্যাদী আৰু মজবুত কৰি ৰাখে । সৌৰভ শুক্লাই বিশ্বাস কৰে যে সম্পৰ্কত হোৱা যিকোনো ভুল বা কামতকৈও সেই কথাটো লুকুৱাই ৰখা কাৰ্যইহে অধিক কষ্ট দিয়ে । তেওঁৰ মতে, আন্ধাৰত থকাৰ অনুভৱটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশ্বাসঘাটকতা ।
অভিনেতাজনে কয় যে কষ্ট অন্য কাৰণৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ আপোনাক কথাটো নজনোৱাকৈ অন্ধকাৰত ৰখাৰ বাবেহে হয় । ই এক ডাঙৰ প্ৰতাৰণা । কোনো এটা কথা গোপন কৰি ৰাখিলে, ই মনত সকলো কথাৰ প্ৰতি সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে ।
যিকোনো কথা আপোনাক নজনালে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপোনাৰ সংগীয়ে আপোনাক কথাটো বুজিব পৰাকৈ বিশ্বাস নকৰিলে আৰু এই অনুভৱটোৱেহে আটাইতকৈ বেছি আঘাত কৰে । চমু অৰ্থত, সৌৰভৰ মতে সম্পৰ্কত গোপন চৰিত্ৰই বিশ্বাসৰ ভেঁটিটো লৰচৰ কৰি পেলায় ।
প্ৰখ্যাত অভিনেতা সৌৰভ শুক্লাই গুৰুত্ব দি কয় যে পাৰস্পৰিক খোলাখুলি কথা-বতৰাই এটা সম্পৰ্কৰ ভেটি মজবুত কৰে, যাৰ ফলত সংগী দুজনে ইজনে সিজনক প্ৰকৃততে চিনি পোৱাৰ সুযোগ পায় ৷ তেওঁৰ মতে, এটা আদৰ্শ সম্পৰ্কত সকলো কথা স্পষ্ট আৰু মুকলি হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
প্ৰেম আৰু সত্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত কবি ৰুমীৰ এটা সুন্দৰ শাৰী মনত পেলাই: "বেৰৰ ফাটটোৰ মাজেৰেই সদায় পোহৰ সোমায় ।" এই উক্তিটোৰ জৰিয়তে তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে যে জীৱনৰ কঠিন সত্য বা ত্ৰুটিবোৰ (ফাটবোৰ) স্বীকাৰ কৰি ল’লেহে প্ৰকৃত জ্ঞান আৰু বিশ্বাসৰ পোহৰ সম্পৰ্কটোলৈ আহে । মুঠতে, তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে একো লুকুৱাই নাৰাখি স্পষ্টবাদী হ'লেহে প্ৰেম সঁচা আৰু গভীৰ হয় ।
তেওঁৰ চিনেমাখনৰ কাহিনীৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ সৌৰভ শুক্লাই কয় যে, এখন দেৱালত কোনো ফাট নথকাকৈ এটা দম্পতীয়ে অতি সুন্দৰ আৰু গভীৰ প্ৰেমেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি আছিল । কিন্তু হঠাতে এটা সত্যই তেওঁলোকৰ সেই সম্পৰ্কৰ দেৱালখন ভাঙি চূৰমাৰ কৰি পেলালে আৰু চাৰিওফালে ফাঁট মেলিলে । তেওঁৰ মতে, দেৱালখনত ফাট মেলাৰ লগে লগে সেই বাটেৰেই সত্যৰ পোহৰ সোমাই আহিল আৰু গোটেই কোঠালিটো পোহৰাই তুলিলে । অৰ্থাৎ, সত্যটো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিল ।
যেতিয়া সকলো কথা মুকলিকৈ ওলাই পৰে, তেতিয়া লুকুৱাবলৈ একোৱেই বাকী নাথাকে । ইয়াৰ ফলত সংগী দুজনে ইজনে সিজনৰ ভাল গুণবোৰৰ লগতে ভুল-ত্ৰুটিবোৰো সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি উঠিবলৈ সক্ষম হয় । সকলো জানি-বুজি গ্ৰহণ কৰিলেহে এটা সম্পৰ্ক প্ৰকৃততে শক্তিশালী হয় ।
সৌৰভ শুক্লাৰ মতে, যেতিয়া আপুনি সংগীজনৰ অতীত বা বৰ্তমানৰ সকলো দোষ-ত্ৰুটি জনাৰ পিছতো একেলগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয়, তেতিয়াহে সেই সম্পৰ্কটো আটাইতকৈ বেছি বিশ্বাসযোগ্য আৰু শক্তিশালী হৈ উঠে ৷ একো লুকুৱাই নাৰাখি সকলো জানি-বুজি গ্ৰহণ কৰিলেহে দম্পতী এটাই নিজৰ মাজৰ মৰম আৰু সম্পৰ্কৰ এক নতুন আৰু গভীৰ সংজ্ঞা বিচাৰি পায় ।
লগতে পঢ়ক : শ্বাহৰুখ খানৰ বিষয়ে কি ক’লে সৌৰভ শুক্লাই ?