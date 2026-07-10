চেক বাউন্স গোচৰ: অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ
সাতটা অভিযোগৰ প্ৰতিটোৰ বিপৰীতে অভিযোগকাৰীক ১ কোটি টকাতকৈও অধিক ধন পৰিশোধ কৰিবলৈও ৰাজপাল যাদৱক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 4:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চেক বাউন্সৰ গোচৰত বলীউডৰ অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি বাহাল ৰাখিছে আৰু তেওঁক ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহিছে । লগতে, ন্যায়ধীশ স্বৰ্ণ কান্ত শৰ্মাই ৰাজপাল যাদৱক সাতটা অভিযোগৰ প্ৰতিটোৰ বিপৰীতে অভিযোগকাৰীক ১ কোটি টকাতকৈও অধিক ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । অৱশ্যে, ন্যায়াধীশে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অভিনেতাজনে ইতিমধ্যে পৰিশোধ কৰা প্ৰায় ২ কোটি টকা এই জৰিমনাৰ সৈতে সালসলনি কৰা হ’ব ।
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজপাল যাদৱক এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ আদালতত আবেদন কৰিবলৈ ২ মাহৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত আদালতৰ বিতং ৰায়দানৰ প্ৰতিলিপি এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই । দৰাচলতে, ২০১৮ চনৰ এপ্ৰিল মাহত এখন মেজিষ্ট্ৰেট আদালতে চেক বাউন্সৰ গোচৰত ৰাজপাল যাদৱ আৰু তেওঁৰ পত্নীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল । সেই ৰায়টোক ২০১৯ চনত এখন ছেশ্বন আদালতে বাহাল ৰাখে । শেহতীয়াকৈ ছেশ্বন আদালতৰ সেই ২০১৯ চনৰ ৰায়টোক প্ৰত্যাহ্বান জনাই যাদৱ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে দাখিল কৰা পুনৰীক্ষণ আবেদনৰ ভিত্তিতহে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
মেজিষ্ট্ৰেট আদালতে প্ৰথমতে অভিনেতাজনক ৬ মাহৰ কাৰাদণ্ড বিহিছিল । ইয়াৰ পিছত, ২০২৪ চনৰ জুন মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ এই দোষী সাব্যস্তকৰণৰ ৰায় সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছিল । অৱশ্যে, ইয়াৰ বাবে চৰ্ত আছিল যে, তেওঁ বিপৰীত পক্ষৰ সৈতে মীমাংসালৈ অহাৰ বাবে আন্তৰিক আৰু প্ৰকৃত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
সেই সময়ত ৰাজপাল যাদৱৰ অধিবক্তাই কৈছিল যে, চলচ্চিত্ৰ এখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই ধাৰ লৈছিল । কিন্তু চিনেমাখন বক্স অফিচত বেয়াকৈ ফ্লপ হোৱাৰ বাবে যাদৱে বৃহৎ আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । অৱশ্যে, ২ ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতে যাদৱক ৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । আদালতে লক্ষ্য কৰে যে, তেওঁ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আদালতক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বাৰে বাৰে উলংঘা কৰিছে । ইয়াৰ পিছত, ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতে তেওঁৰ শাস্তি কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰাখে আৰু অভিযোগকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত ১.৫ কোটি টকা জমা কৰাৰ পিছত তেওঁক জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক : "বিশ্বাসেই হোৱা নাই ২০ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল!"- কিয় ক’লে ৰাজপাল যাদৱে ?