২৫০ কোটিৰ লোকচান আৰু তীব্ৰ আৰ্থিক সংকট: তথাপিও আত্মসন্মান হেৰুৱাই পেলোৱা নাই অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে
ঋণ আৰু সম্পত্তি নিলামৰ সংকটৰ মাজতো ৰাজপাল যাদৱে ক’লে: "পইচাৰে মোক কিনিব নোৱাৰে" ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 6:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিগত ১৩ বছৰত অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে প্ৰায় ২৫০ কোটি টকাৰ আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ আত্মসন্মান আৰু কেৰিয়াৰৰ মৰ্যাদাৰ সৈতে আপোচ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে । আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো তেওঁৰ বলিষ্ঠ স্থিতি আৰু কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাই চৰ্চা লাভ কৰিছে । বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ বৰ্তমান চেক বাউন্সৰ গোচৰ আৰু আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো নিজৰ কাম আৰু মৰ্যাদা বজাই ৰাখিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ ।
অভিনেতাজনে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ এই সমস্যা বা মানসিক মানসিক চাপৰ প্ৰভাৱ কেতিয়াও তেওঁৰ অভিনয় বা কামত পৰিবলৈ নিদিয়ে । ক’ৰ্টৰ গোচৰৰ দোহাই দি যিসকলে তেওঁৰ ইমান বছৰৰ সুনাম আৰু কেৰিয়াৰ নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকক অভিনেতাজনে তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে ।
প্ৰখ্যাত অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে অলপতে সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান ANI-ৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ বৰ্তমানৰ আৰ্থিক লোকচান আৰু দৃঢ় মানসিকতাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজপাল যাদৱে স্পষ্টকৈ কয় যে, যিমানেই আৰ্থিক সংকট নাহক কিয়, তেওঁৰ আত্মসন্মান পইচাৰে কিনিব নোৱাৰি ।
২০১৩ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ভিতৰত তেওঁ প্ৰায় ২০০ ৰ পৰা ২৫০ কোটি টকাৰ ডাঙৰ আৰ্থিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে । এই সমস্যাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰায় ৫০ টা বিদেশ ভ্ৰমণ হাতৰ পৰা গুচি যায় । তেওঁৰ কামৰ বিনিময়ত পোৱা পাৰিশ্ৰমিক বহুত কমি গৈছে । উদাহৰণ দি তেওঁ কয় যে, আগতে যদি তেওঁ ১০০ টকা পাইছিল, এতিয়া সেইয়া কমি মাত্ৰ ১০ টকা হৈ পৰিছে । আৰ্থিক দিশৰ পৰা ইমান ভাঙি পৰাৰ পিছতো অভিনেতাজনে নিজৰ কামৰ প্ৰতি থকা সততা আৰু আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱা নাই ।
অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰটোত নিজৰ কেৰিয়াৰ, কলাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা আৰু দায়িত্ববোধৰ বিষয়ে অতি আৱেগিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজপাল যাদৱে কয় যে তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্পিত আৰু নিজক সদায় ভাৰতীয় চিনেমাৰ এজন কলাৰ ছাত্ৰ বুলিহে গণ্য কৰে । বিগত ৩০-৪০ বছৰত তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ পৰা মুম্বাইলৈ অহা ১০০-২০০ জন মানুহক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে ৷
তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে, যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ আৰ্থিক স্থিতি বেয়া হয়, তেতিয়া মানুহে তেওঁৰ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰ আৰু সুনামক লৈ কেনেকৈ সন্দেহ কৰিব পাৰে ? আৰ্থিক সংকট থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁৰ ইমান বছৰৰ প্ৰতিভা আৰু কষ্টোপাৰ্জিত সফলতাক কোনেও কম বুলি ক’ব নোৱাৰে ।
দিন ভাল হওক বা বেয়া, আজিও তেওঁ বিমানবন্দৰত হাঁহি মুখেৰে ৫০০ জন মানুহক ছেল্ফি দিয়ে । তেওঁ নিজক এই সমাজ আৰু চিনেমা জগতৰ বাবে এজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল অভিনেতা বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ জোৰ দি কয় যে, তেওঁক কোনেও ৫ কোটি, ১০ কোটি বা ২৫০ কোটি টকা দি কিনিব নোৱাৰে । কাৰণ তেওঁ সৰুৰে পৰাই কেৱল কলা আৰু অভিনয়ৰ নামতহে নিজক বিক্ৰী কৰি দিছে, পইচাৰ ওচৰত নহয় ।
ৰাজপাল যাদৱে নিজৰ জীৱন আৰু অভিনয় যাত্ৰাক লৈ কয় যে, তেওঁ অভিনয়ক কেৱল বৃত্তি হিচাপে লোৱা নাই, বৰঞ্চ তেওঁ থিয়েটাৰ আৰু চিনেমাৰ এজন প্ৰকৃত পূজাৰী । বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিক মানুহে লোকচান বা যিয়েই নাম নিদিয়ক কিয়, তেওঁ শতকৰা এশ ভাগ নিশ্চিত যে তেওঁ দৰ্শকৰ বাবে আকৌ কিবা নতুন আৰু ভাল সৃষ্টি কৰি উপহাৰ দিব ।
তেওঁ দৰ্শকক সোঁৱৰাই দিয়ে যে ২০০০ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে এই ২৬ বছৰত ৰাজপাল যাদৱে অভিনয় জগতত কি কৰি দেখুৱাইছে, সেয়া সকলোৰে সমুখত স্পষ্টকৈ আছে । তেওঁ কয় যে, তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম দিনাই সংকল্প লৈছিল যে তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও হাৰি নাযায় বা হেৰাই নাযায় । চিনেমা নিৰ্মাণ কৰোঁতেই হওক, ঘৰ সাজোঁতেই হওক বা নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়োঁতেই হওক—কোনো পৰিস্থিতিতে তেওঁ নিজৰ লক্ষ্য আৰু আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই নেপেলায় ।
অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱ বৰ্তমান সাঙোৰ খাই পৰা চেক বাউন্সৰ গোচৰটো
২০১০ চনত ৰাজপাল যাদৱে 'অতা পতা লাপতা' নামৰ এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উদ্যোগ লৈছিল । এই চিনেমাখনৰ বাবে তেওঁ ৫ কোটি টকাৰ এক বৃহৎ ঋণ লৈছিল । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিনেমাখন বক্স অফিচত সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্লপ হয় । চিনেমাখন ফ্লপ হোৱাৰ বাবে তেওঁ ঋণৰ টকা পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সুদে-মূলে এই ধাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়ি বাঢ়ি ৯ কোটি টকা হৈ পৰেগৈ ।
ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আৰু চেক বাউন্স হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী গোচৰ তৰা হয় । এই কেছৰ বাবে অভিনেতাজনে কাৰাগাৰতো দিন কটাবলগীয়া হৈছিল । এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত চলিত বৰ্ষৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল । আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান ৰাজপাল যাদৱ জামিন লাভ কৰি জামিনত মুক্ত হৈ আছে ।
১৬ কোটি টকাৰ বেংক ঋণ আৰু সম্পত্তি নিলাম
চেক বাউন্সৰ গোচৰৰ উপৰিও ৰাজপাল যাদৱৰ ওপৰত আন এটা ১৬ কোটি টকাৰ ঋণ আছে । এই ঋণ সময়মতে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে আদালতৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক পূৰ্বে কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশো দিয়া হৈছিল । ঋণৰ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান অভিনেতাগৰাকীৰ দুটাকৈ সম্পত্তি নিলাম কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । এই সম্পত্তি নিলাম কৰাৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ ৯ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো ধাৰ্য কৰা হৈছে ।
চিনেমা জগতত সফলতা
আৰ্থিক আৰু আইনী সংকটৰ মাজতো অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজপাল যাদৱে সফলতা লাভ কৰিছে । তেওঁক শেহতীয়াকৈ 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' নামৰ বিগ বাজেটৰ চিনেমাখনত দেখা গৈছিল । বক্স অফিচত এই চিনেমাখনে দৰ্শকৰ পৰা অতি সুন্দৰ আৰু ধনাত্মক সঁহাৰি লাভ কৰিছে ।
আহমেদ খানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই চিনেমাখনত ৰাজপাল যাদৱৰ সৈতে অক্ষয় কুমাৰ, সুনীল শ্বেট্টী, ৰবীনা টণ্ডন, দিশা পাটানি আৰু জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ দৰে তাৰকাসকলে অভিনয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : চেক বাউন্স গোচৰ: অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক ৩ মাহৰ কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ