ক্ষমতাত বহি থকাজন নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে:পংকজ ত্ৰিপাঠী
ক্ষমতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে ৷ শক্তিশালী পুৰুষ নিৰাপত্তাহীন হয় বুলিও ক’লে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷
By IANS
Published : November 14, 2026 at 2:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘মিৰ্জাপুৰ’ ফ্ৰেঞ্চাইজিত ভয়ংকৰ কালীন ভাইয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে শক্তিশালী পুৰুষৰ বাহ্যিক ৰূপটোৰ আঁৰত লুকাই থকা নিৰাপত্তাহীনতাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয় ।
ক্ষমতা, ভয় আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি কালীন ভাইয়াৰ আকৰ্ষণ তেওঁৰ গুৰুত্ব হেৰুৱাই পেলোৱাক লৈ গভীৰভাৱে শিপাই থকা আশংকাৰ বাবেহে আছে নেকি বুলি সোধাত, পংকজে কয় যে নিৰাপত্তাহীনতা ক্ষমতাৰ খেলৰ এক অন্তৰ্নিহিত অংশ ।
পংকজে আইএনএছক কয়, “হয়, ক্ষমতাৰ খেলত সদায় এই সমস্যা থাকে যে ক্ষমতাত বহি থকাজন নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে ।”
ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ পিছত প্ৰাইম ভিডিঅ’ত মুক্তি পাবলগীয়া ‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ গুৰমীত সিঙৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ ছবিখন এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সহযোগত আমাজন এম জি এম ষ্টুডিঅ'ই উপস্থাপন কৰিছে । ৰিতেশ সিধৱানী আৰু ফাৰহান আখটাৰৰ যৌথ সমৰ্থিত এক্সেল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত, প্ৰকল্পটোৰ সহযোগী প্ৰযোজনা কৰিছে কাছিম জগমগীয়া আৰু বিশাল ৰামচন্দনীয়ে ।
ধাৰাবাহিকখনৰ চলচ্চিত্ৰ অভিযোজনে দৰ্শকৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় চেহেৰাবোৰ ৰাখিছে ৷ পংকজ ত্ৰিপাঠী, আলী ফৈজল, দিব্যেণ্ডু, ৰসিকা দুগাল, শ্বেতা ত্ৰিপাঠী, শ্ৰিয়া পিলগাঁওকাৰ আৰু হৰ্ষিতা গৌৰ নিজৰ পুৰণা অৱতাৰত ঘূৰি আহিছে । অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ মাজত জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ আৰু ৰবি কিষাণৰ দৰে নতুন সদস্যও অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
পংকজ ত্ৰিপাঠীয়ে ওমকৰা আৰু অগ্নিপথৰ দৰে ছবিত সৰু সৰু চৰিত্ৰৰে অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ৷ টেলিভিছন ধাৰাবাহিক পাউদাৰত তেওঁ সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
২০১২ চনত অনুৰাগ কাশ্যপৰ অপৰাধমূলক নাটক গেংছ অফ ৱাছেইপুৰত অভিনয় কৰি তেওঁ স্বীকৃতি লাভ কৰে ৷ তাৰ পিছত তেওঁৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পত উল্লেখনীয় সহযোগী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ফুকৰে, মাছান, নীল বাট্টেই সন্নাটা, বৰেলী কি বৰ্ফী, ফুক্ৰে ৰিটাৰ্ণছ, স্ত্ৰী, লুডো, গুঞ্জন ছাক্সেনা: দ্য কাৰ্গিল গাৰ্ল আৰু ৮৩ৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি ।
ইয়াৰ উপৰিও ত্ৰিপাঠীয়ে মিৰ্জাপুৰ আৰু ক্রীমিনেল জাষ্টিছকে ধৰি কেইবাখনো ষ্ট্ৰীমিং ছিৰিজত আৰু ষ্ট্ৰীমিং ছবি কাগাজত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । নিউটনত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা – বিশেষ উল্লেখ লাভ কৰিছে আৰু মিমি ছবিত তেওঁৰ অভিনয়ে তেওঁলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ সন্মান কঢ়িয়াই আনে ।
তাৰ পিছত তেওঁ সামাজিক ব্যংগ ছবি OMG 2 আৰু কমেডী হৰৰ ছিকুৱেল Stree 2 ত অভিনয় কৰে ।
লগতে পঢ়ক : ‘মিৰ্জাপুৰ: দ্য মুভী’ক লৈ কি ক’লে অভিনেত্ৰী শ্বেতা ত্ৰিপাঠীয়ে?