কৰ্ণ চৰিত্ৰৰে বিখ্যাত হোৱা অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান
অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান ৷ মহাভাৰতত কৰ্ণ চৰিত্ৰটোৰে জনাজাত হৈ পৰিছিল তেওঁ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2025 at 1:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: মনোৰঞ্জন জগতৰ পৰা আহিছে এটা দুঃসংবাদ ৷ অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান ঘটিছে ৷ জানিব পৰা মতে, অভিনেতাগৰাকী কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 68 বছৰ ৷
আকস্মিকভাৱে অহা তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰে অনুৰাগীসকলৰ লগতে উদ্যোগটোৰ সকলোকে আচৰিত আৰু শোকাকুল কৰি তুলিছে ৷
হিন্দী টিভি ধাৰাবাহিকৰ লগতে কেবাখনো ছবিত তেওঁ সৰু সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷
অধিক বাতৰিৰ বাবে অপেক্ষা কৰক-
লগতে পঢ়ক : ‘সূৰ্যকণ্ঠ’ জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠান