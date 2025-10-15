ETV Bharat / entertainment

কৰ্ণ চৰিত্ৰৰে বিখ্যাত হোৱা অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান

অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান ৷ মহাভাৰতত কৰ্ণ চৰিত্ৰটোৰে জনাজাত হৈ পৰিছিল তেওঁ ৷

actor Pankaj dheer passes away
অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2025 at 1:59 PM IST

হায়দৰাবাদ: মনোৰঞ্জন জগতৰ পৰা আহিছে এটা দুঃসংবাদ ৷ অভিনেতা পংকজ ধীৰৰ দেহাৱসান ঘটিছে ৷ জানিব পৰা মতে, অভিনেতাগৰাকী কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি আছিল ৷ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 68 বছৰ ৷

আকস্মিকভাৱে অহা তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰে অনুৰাগীসকলৰ লগতে উদ্যোগটোৰ সকলোকে আচৰিত আৰু শোকাকুল কৰি তুলিছে ৷

হিন্দী টিভি ধাৰাবাহিকৰ লগতে কেবাখনো ছবিত তেওঁ সৰু সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷

