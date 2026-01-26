ETV Bharat / entertainment

ঘৰুৱা যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ অভিনেতা

বনকৰা মহিলাক বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ।

Actor Nadeem Khan Arrested over Alleged Sexual assault case following a complaint by domestic worker
গ্ৰেপ্তাৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ অভিনেতা (Photo: Representative image)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 26, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এটা দশক ধৰি নিজৰ ঘৰৰ বনকৰা মহিলাক ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বলীউডৰ এজন অভিনেতা । সোমবাৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অভিনেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিনেতাগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল আদিত্য ধৰৰ ছবি ‘ধূৰন্ধৰ’ত । অভিযুক্তৰ নাম নদীম খান ।

সংবাদ সংস্থা আই এন এছৰ মতে, ভুক্তভোগীৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত অভিনেতাজনক মালৱানী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বনকৰা মহিলাগৰাকীক বিয়াৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । খবৰ অনুসৰি প্ৰথমে ভয়তে নিৰ্যাতনৰ কথা কাকো জনোৱা নাছিল ভুক্তভোগীয়ে । কিন্তু যেতিয়া খানে তেওঁক বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

তেওঁৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত মালৱানী আৰক্ষী থানাত নদীম খানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । বিগত সময়ত অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনে কোনো এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নে নাই সেই বিষয়েও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, তদন্ত এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে আৰু জেৰাৰ সময়ত পোৱা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

নদীম খান কোন ?

বলীউড জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নদীম খান । শেহতীয়াকৈ নদীমে আদিত্য ধৰৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘ধূৰন্ধৰ’ত অক্ষয় খান্নাই অভিনয় কৰা ৰেহমানৰ ডকাইতৰ ৰান্ধনী অখলাকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখা গৈছিল । ছবিখনত সৰু চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিও তেওঁ নিজৰ শক্তিশালী অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক : বছৰটো ভয়েৰে অন্ত পেলাওক, কিয় ক’লে শ্বাহৰুখে এইদৰে

TAGGED:

NADEEM KHAN ARRESTED
DHURANDHAR ACTOR RAPE CASE
DHURANDHAR ACTOR NADEEM KHAN
NADEEM KHAN ARREST NEWS
DHURANDHAR ACTOR RAPE CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.