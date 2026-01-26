ঘৰুৱা যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ ‘ধূৰন্ধৰ’ৰ অভিনেতা
বনকৰা মহিলাক বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : January 26, 2026 at 2:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এটা দশক ধৰি নিজৰ ঘৰৰ বনকৰা মহিলাক ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বলীউডৰ এজন অভিনেতা । সোমবাৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অভিনেতাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিনেতাগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে দেখা গৈছিল আদিত্য ধৰৰ ছবি ‘ধূৰন্ধৰ’ত । অভিযুক্তৰ নাম নদীম খান ।
সংবাদ সংস্থা আই এন এছৰ মতে, ভুক্তভোগীৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত অভিনেতাজনক মালৱানী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । বনকৰা মহিলাগৰাকীক বিয়াৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে । খবৰ অনুসৰি প্ৰথমে ভয়তে নিৰ্যাতনৰ কথা কাকো জনোৱা নাছিল ভুক্তভোগীয়ে । কিন্তু যেতিয়া খানে তেওঁক বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ লয়, তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
#BREAKING Actor Nadeem Khan, known for the film Dhurandhar, has been arrested by Malvani police in Mumbai following allegations of sexual assault by a domestic worker. The woman accused Khan of repeatedly abusing her over several years, falsely promising to marry her. The victim… pic.twitter.com/2DhuLjsehb— IANS (@ians_india) January 25, 2026
Dhurandhar में Rehman Dakait के कुक Ahlak का रोल निभाने वाले Nadeem Khan को मुंबई पुलिस ने हिरासत लिया है,— Vishal (@Vishalpal8915) January 26, 2026
41 साल की महिला, जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है,
और बताया कि 2015 में Nadeem से वह पहली बार मिली थी,
उसके बाद… pic.twitter.com/Lmoui5bvw9
তেওঁৰ বক্তব্যৰ ভিত্তিত মালৱানী আৰক্ষী থানাত নদীম খানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । বিগত সময়ত অভিনেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনে কোনো এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে নে নাই সেই বিষয়েও আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, তদন্ত এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে আৰু জেৰাৰ সময়ত পোৱা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
নদীম খান কোন ?
বলীউড জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নদীম খান । শেহতীয়াকৈ নদীমে আদিত্য ধৰৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘ধূৰন্ধৰ’ত অক্ষয় খান্নাই অভিনয় কৰা ৰেহমানৰ ডকাইতৰ ৰান্ধনী অখলাকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দেখা গৈছিল । ছবিখনত সৰু চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিও তেওঁ নিজৰ শক্তিশালী অভিনয়েৰে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
