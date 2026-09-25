‘আপোনালোকৰ অসুবিধা কি’- ব্যক্তিগত জীৱনৰ উৰাবাতৰিক লৈ গোবিন্দাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

‘আপোনালোকৰ অসুবিধা কি’- ব্যক্তিগত জীৱনৰ উৰাবাতৰিক লৈ গোবিন্দাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
বলীউডৰ অভিনেতা গোবিন্দাই কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ সৈতে লালবাগচা ৰাজা ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা গোবিন্দাই ‘ৰূপা’ চিনেমাৰ সহ-অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ সৈতে মুম্বাইৰ বিখ্যাত ‘লালাবাগচা ৰাজা’ মণ্ডপত উপস্থিত হৈ চৰ্চা লাভ কৰিছিল । উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে এই যুটিটোক বন্দী কৰা ফটো আৰু ভিডিঅ’সমূহ ছ’চিয়েল মিডিয়াত দ্ৰুতগতিত ভাইৰেল হৈ পৰে, যাৰ ফলত অনুৰাগী আৰু নেটিজেনসকলৰ মাজত ব্যাপক জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হয় ।
সংবাদ সংস্থা এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গোবিন্দাই উৰাবাতৰিক সম্বোধন কৰে । তেওঁ কয়, "মই মোৰ ছবি 'ৰূপা'ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লালবাগচালৈ গৈছিলোঁ । আগতেও কৰিশ্মা কাপুৰৰ সৈতে বিভিন্ন মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ; ই মোৰ সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিছিল আৰু ছবিখনে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছিল । মই ৰবীনা টণ্ডনৰ সৈতেও মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ ৰাণী স্বৰ্ণকৰৰ সৈতে গৈছিলোঁ । বহু বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো, গতিকে মই সেৱা জনালোঁ ।"
#WATCH | Mumbai | On reports on him participating in a reality show, Actor Govinda says, "Nothing has been decided yet. Talks are underway. I might do a show in the future, but nothing is confirmed right now... I don't watch many reality shows. If I find something interesting, I… pic.twitter.com/shQ7TKKvtk— ANI (@ANI) September 24, 2026
গোবিন্দাই লগতে কয়, "এয়া আচৰিত । মই মাত্ৰ এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভহে কৰিছোঁ, তথাপিও ই ইতিমধ্যে ইমান হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিছে । মানুহে আচৰিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে—এইটো সুধিছে যে মাত্ৰ আৰম্ভ হোৱা কিবা এটাৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা কেনেকৈ হ’ব পাৰে । মই নাজানো তেওঁলোকৰ সমস্যা বা অভিযোগ কি ? প্ৰকল্পটো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি খ্যাতি লাভ কৰিছোঁ, তেন্তে ই আপোনালোকক কিয় আমনি কৰিছে ?"
তেওঁ আগলৈ কয়, "এই লোকসকলে মোক কাম কৰাত বাধা দিব বিচাৰে, মোক আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে । মোক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । আচলতে তেওঁলোকে এক অতি বিপজ্জনক সামাজিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । ভৱিষ্যতে অপৰাধ কৰিবলৈ মানুহক উচটনি দিছে ।"
জুলাই মাহত গোবিন্দাই ‘ৰূপা’ ছবিত নতুন সহ-অভিনেত্ৰী হিচাপে ৰাণীক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছিল । ২০২৬ চনৰ জুন মাহত তেওঁৰ পত্নী সুনীতাই ‘লক আপ’ শ্ব’টোত তেওঁলোকৰ বিবাহৰ বিষয়ে কয় । বছৰ বছৰ ধৰি গোবিন্দাৰ বহুতৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি অভিযোগ কৰে । কোমল ৰাণী স্বৰ্ণকাৰৰ উপস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সুনীতাই মন্তব্য কৰাত দুয়োৰে মাজত ৰাজহুৱাকৈ কাজিয়াও আৰম্ভ হয় । গোবিন্দাই সুনীতাক নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।
১৯৮৭ চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা গোবিন্দা আৰু সুনীতা আহুজাৰ বিবাহৰ ৩৯ বছৰ হ’ল আৰু তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে— টিনা আহুজা আৰু যশবৰ্ধন আহুজা । খবৰ অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে গোবিন্দা আৰু সুনীতাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ আবেদন কৰিছিল । কিন্তু শেহতীয়াকৈ গোবিন্দাই অভিনেত্ৰী কোমল ৰাণীক বিয়া কৰাবলৈ পৰিকল্পনা কৰা বুলি জানিব পাৰি সুনীতাই আবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰে । কিন্তু গোবিন্দাৰ মেনেজাৰ শশী সিনহাই এই দাবী খাৰিজ কৰি কয় যে, দ্বিতীয় বিবাহৰ কোনো কথা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
নৱাগতা অভিনেত্ৰী কোমলক লৈ গোবিন্দা-সুনীতাৰ সংসাৰত ধুমুহা ! লাইমলাইটলৈ আহিল ‘ছুগাৰ ডেডী’ৰ বিতৰ্ক
গোবিন্দাৰ সৈতে বিবাদৰ মাজতে বান্দ্ৰা ক’ৰ্টত সুনীতা আহুজা
সুনীতাই উঠাই ল’লে তালাকৰ আবেদন: ভাইৰেল হৈছে গোবিন্দাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পুৰণি কুণ্ডলী যোগ
গোবিন্দাৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ পৰিকল্পনা! ৰাখী সাৱন্তৰ আগত বিস্ফোৰক মন্তব্য পত্নী সুনীতা আহুজাৰ