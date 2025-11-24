সামাজিক মাধ্যমত শোকৰ বন্যা, শ্মশানলৈ তাৰকাৰ লানি নিছিগা ভিৰ
আজি খহি পৰিল এটি তৰা ৷ চিৰদিনৰ বাবে শান্তিত শুই পৰিল বলীউডৰ হি-মেন ৷ সকলোৰে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 5:31 PM IST
হায়দৰাবাদ : হিন্দী চিনেমাৰ হি-মেন বলীউডৰ প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰই ৮৯ বছৰ বয়সত ২৪ নৱেম্বৰ সোমবাৰে মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।আইএনএছৰ ঘনিষ্ঠ সূত্ৰই নিশ্চিত কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ । ব্ৰীচ কেণ্ডি হাস্পতালত কিছুদিন পূৰ্বে ভৰ্তি হৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল অভিনেতাগৰাকী । ঘৰতে চিকিৎসা চলাই গৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে ৷
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ বিয়োগে চিনেমা জগত আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ দুখ কঢ়িয়াই আনিছে । ষাঠি বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি ভাৰতীয় চিনেমাৰ এক উল্লেখনীয় অংশ ধৰ্মেন্দ্ৰ । ধৰ্মেন্দ্ৰৰ শ্বোলে ছবিৰ সহ-অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন পুত্ৰ তথা অভিনেতা অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে ভিলে পাৰ্লে শ্মশানত উপস্থিত হয় ।
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ অন্তত ভিলে পাৰ্লে শ্মশানৰ পৰা ওলাই অহা দেখা গ’ল হেমা মালিনী । অশ্ৰুসিক্ত নয়েনেৰে বাঘবানৰ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পাপাৰাজ্জীৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰিছিল । তেওঁৰ কন্যা অভিনেত্ৰী ঈশা দেওলো তেওঁৰ লগত আছিল ।
#WATCH | Film producer Siddharth Roy Kapur arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.— ANI (@ANI) November 24, 2025
In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for veteran actor Dharmendra. pic.twitter.com/ywQ1XGzwwg
কৰীণা কাপুৰ খানে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত ৰাজ কাপুৰৰ সৈতে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দুখন পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁৰ এটা ষ্ট'ৰীত তেওঁ লিখিছে, "ফৰএভাৰ ইন পাৱাৰ (তাৰ পিছত ৰঙা হৃদয়ৰ ইম’জী)।" অনন্যা পাণ্ডে আৰু কৰণ জোহৰেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ধৰ্মেন্দ্ৰক স্মৰণ কৰে ।
মধুৰ ভণ্ডাৰকৰ, কাজল, শ্ৰেয়া ঘোষাল, অক্ষয় কুমাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু সংখ্যকে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷
কিংবদন্তি অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ শ্মশানত উপস্থিত হয় বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খান । শেহতীয়াকৈ অসুস্থ হৈ থকাৰ সময়তো ছলমান তেওঁৰ লগত আছিল ৷ ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা চেলেব্ৰিটীসকলৰ ভিতৰত আছিল প্ৰবীণ চিত্ৰনাট্যকাৰ চেলিম খান ।
#WATCH | Actor Salman Khan arrives at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement from veteran actor Dharmendra's family is awaited.— ANI (@ANI) November 24, 2025
In a social media post, film director Karan Johar has penned an emotional note for veteran actor Dharmendra. pic.twitter.com/fN7ovVt9DO
#WATCH | Maharashtra: Actors Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan arrive at Vile Parle Crematorium in Mumbai. An official statement on veteran actor Dharmendra's health is awaited. pic.twitter.com/JIXuoWvq5L— ANI (@ANI) November 24, 2025
VIDEO | Mumbai: Actor Aamir Khan arrives at Pawan Hans Crematorium.— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Oc19degXzC
ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ প্ৰথমে ভিলে পাৰ্লে শ্মশানত উপস্থিত হোৱাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খান ।
লগতে পঢ়ক : বসন্তীক এৰি থৈ গ‘লগৈ বীৰু, ৮৯ বয়সত সামৰিলে জীৱন নাট