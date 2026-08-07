ETV Bharat / entertainment

অসহায় জীৱ-জন্তুৰ দুৰ্দশা দেখি ব্যথিত অনুপম খেৰ: অসমলৈ পঠিয়ালে আৰ্থিক সহায়

"মোক আটাইতকৈ বেছি কষ্ট দিছে এই দুৰ্যোগৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা অসহায় জীৱ-জন্তুবোৰৰ চটফটনি দেখি ।"

Actor Anupam Kher donates Rs 5 lakh to flood victims in Assam
অনুপম খেৰৰ অসমৰ বানপীড়িতলৈ সহায় (Photo : IANS/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা অনুপম খেৰে অসমৰ বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । তেওঁ অসমৰ ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ’ ৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায় । বানৰ বাবে সৰ্বস্ব হেৰুওৱা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অভিনেতাজনে ।

এই অনুদানৰ জৰিয়তে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কবলত পৰা লোকসকলৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনত চলি থকা সাহায্য কাৰ্যসূচীক সমৰ্থন জনায় । এই ধনৰাশি RTGS-ৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰী সাহায্য পুঁজিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, যাতে বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যখনত উদ্ধাৰ, সাহায্য আৰু সংস্থাপনৰ কামত ই সহায় কৰে ।

বিশেষকৈ, অসমত বানপানীয়ে সৃষ্টি কৰা ভয়াবহ ধ্বংসলীলাৰ বাবে দেশবাসীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ কেইদিনমান পিছতেই অনুপম খেৰে নিজে এই অনুদান আগবঢ়ায় ।

অভিনেতাগৰাকীয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । এই ভিডিঅ’টোত তেওঁ ঘৰ-দুৱাৰ আৰু জীৱিকা হেৰুওৱা হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ দুৰ্দশাৰ কথা দাঙি ধৰিছিল । ৭১ বছৰীয়া অভিনেতাগৰাকীয়ে কৈছিল, “বন্ধুসকল, এই ভয়াবহ বানপানীৰ ছবিবোৰ দেখি মোৰ মনটো বৰ ভাগি পৰিছে । দূৰদৰ্শন আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াত আমি যিবোৰ দৃশ্য দেখিছোঁ, তাক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰা টান । কোনোবাই আপোনজনক হেৰুৱাইছে, কোনোবাই আকৌ ঘৰ-দুৱাৰ হেৰুৱাইছে । বহু শিশু আৰু বৃদ্ধ লোকে মুকলি আকাশৰ তলত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া হৈছে ।”

তেওঁ লগতে কয়, “মোক আটাইতকৈ বেছি কষ্ট দিছে এই দুৰ্যোগৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা অসহায় জীৱ-জন্তুবোৰৰ চটফটনি দেখি । প্ৰকৃতিয়ে যেতিয়া ইয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখুৱাই, তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যে, আমি মানুহবোৰ কিমান অসহায় । অসমৰ পৰিস্থিতি দেখি মোৰ আকৌ এবাৰ তেনে ভাব হ’ল । এনে কঠিন সময়ত ইমান কষ্ট দেখি আমি প্ৰায়ে ভাবোঁ যে, আমাৰেনো কৰিবলগীয়া কি আছে ! কিন্তু আমি বুজি পোৱা উচিত যে, যদি আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সাধ্যানুসাৰি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই, তেন্তে ই কোনোবা এটা পৰিয়ালৰ জীৱন অলপ হ’লেও সহজ কৰি তুলিব পাৰে ।”

অনুপম খেৰে আৰু কয়, “ই কোনোবা এটি শিশুলৈ আশা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আৰু এগৰাকী মাতৃক এই বিশ্বাসৰ শক্তি দিব পাৰে যে, তেওঁ অকলশৰীয়া নহয় । মই অসমৰ ৰাইজৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু যিসকলে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ দিনে-নিশাই কাম কৰি আছে, সেই সকলোকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । যদি সম্ভৱ হয়, মই আপোনালোক সকলোকে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে চলি থকা সাহায্য অভিযানত অৰিহণা যোগাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । সহায়ৰ মূল্য কেতিয়াও টকাৰ পৰিমাণেৰে জুখিব নোৱাৰি, ইয়াৰ আঁৰৰ আৱেগ আৰু ইচ্ছাহে আচল কথা । যিসকলে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ সাধ্যানুসৰি যিকোনো পৰিমাণৰ ধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ দান কৰিব পাৰে ।”

উল্লেখ্য যে, বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সাহায্য আৰু পুনৰ্সংস্থাপনৰ কামত সহায় কৰিবলৈকে ‘অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি’ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিত জমা হোৱা ধনেৰে বানাক্ৰান্ত মানুহৰ থকা-খোৱা আৰু ঘৰ-দুৱাৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহায়ৰ বাবে গান গাই সাহায্য সংগ্ৰহ তৰালী শৰ্মা-ৰূপম ভূঞাৰ

TAGGED:

ASSAM FLOOD 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি
অনুপম খেৰৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ’
বানাক্ৰান্তলৈ আৰ্থিক সহায়
ANUPAM KHER ASSAM FLOOD DONATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.