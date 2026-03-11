ছবিগৃহলৈ দুটা ভাষাত আহিব ‘হোমৱ'ৰ্ক’, সাজু হওক ১৫ মে'লৈ
অসমীয়া চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ ! দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ১৫ মে’ত ছবিগৃহলৈ আহিব নতুন অসমীয়া কথাছবি ‘হোমৱ'ৰ্ক’ ৷
Published : March 11, 2026 at 6:40 PM IST
গুৱাহাটী : বিগত বৰ্ষতেই মুক্তি পাবলগীয়া ছবিখন অৱশেষত সাজু হৈছে নতুন মুক্তিৰ তাৰিখৰ সৈতে ৷ অচিন্ত শংকৰৰ পৰিচালনাৰে আহি আছে নতুন ছবি হোমৱৰ্ক, অহা ১৫ মে'ত ।
ছবিখন শিশুৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক বিষয়ক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান সময়ৰ বাবে অতি প্ৰাসংগিক এই ছবিখনে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে অচিন্ত শংকৰে আৰু আউট ৰীচ এডভাৰটাইজিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । যদিও এইখন এখন শিশুকেন্দ্ৰিক ছবি, তথাপিও পৰিচালকৰ মতে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ বাবেও ই সমানেই উপযোগী ।
উল্লেখ্য যে, ছবিখন প্ৰথমে বিগত বৰ্ষৰ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল । কিন্তু জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ শোকাবহ পৰিস্থিতিৰ বাবে ছবিখনৰ মুক্তি স্থগিত ৰখা হৈছিল ।
উল্লেখনীয় দিশ
বৰ্তমান সময়ৰ শিশুসকলৰ মনস্তাত্ত্বিক অৱস্থা আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি পিতৃ-মাতৃৰ কেনেকুৱা দায়বদ্ধতা থকা উচিত, সেই বিষয়টো ছবিখনত সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে । ছবিখনৰ আন এক আকৰ্ষণ হ’ল চিৰসেউজ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰ জনপ্ৰিয় গীত ‘যন্ত্ৰ’ । শিল্পীগৰাকীৰ জীৱিত কালতে মুক্তি পোৱা এই গীতটি ছবিখনৰ কাহিনীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে ।
ঐতিহাসিক পদক্ষেপ
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন ছবি দুটা ভাষাত একেলগে মুক্তি দিয়া হ’ব বুলি পৰিচালক অচিন্ত শংকৰে জানিবলৈ দিছে ।
আনহাতে দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত এই ছবিখনৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত । তেওঁৰ উপৰি ছবিখনত অভিনয় কৰিছে দেৱজিৎ মজুমদাৰ, হিৰণ্য ডেকা, দেৱজিৎ হাজৰিকা, পদ্মৰাগ গোস্বামী, চিন্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু ৰিম্পী দাসে । শিশু শিল্পী হিচাপে আছে সূৰ্যাংগ জিউ মাৰ্ঘেৰিটা, বৃত্তান্ত নয়ন কাশ্যপ আৰু অলংকৃতা পদ্মৰাগ গোস্বামী । ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে জুবিন গাৰ্গ আৰু অৰূপজ্যোতি বৰুৱাই ।
ইতিমধ্যেই মুক্তিৰ পূৰ্বেই ছবিখনে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সমাদৰ লাভ কৰিছে । তলত স্বীকৃতিসমূহ উল্লেখ কৰা হ’ল-
- ৰামেশ্বৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
- গোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰতিযোগিতা
- টামিজপাম আন্তর্জাতিক চলচিত্র মহোৎসৱ
- উৰুৱতী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
