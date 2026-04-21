অভিষেক-ঐশ্বৰ্যৰ ১৯ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱনৰ ৰহস্য: কাজিয়া হ’লে কোনে প্ৰথমে ক্ষমা খোজে ?

অভিষেক-ঐশ্বৰ্যৰ বিবাহিত জীৱনৰ ১৯ বছৰ সম্পূৰ্ণ ! বাৰে বাৰে বিচ্ছেদৰ চৰ্চা হোৱাৰ পাছতো কিহৰ বলত টিকি আছে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক ?

অভিষেক-ঐশ্বৰ্যৰ ১৯ বছৰীয়া বৈবাহিক জীৱন (Photo : ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ : অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যই বিবাহিত জীৱনৰ ১৯টা বছৰ একেলগে অতিবাহিত কৰিলে । মাজে মাজে তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদ ঘটিছে বুলি বিভিন্ন খবৰ বা উৰাবাতৰি ওলাই থাকে । কিন্তু আপুনি জানেনে, কি গোপন মন্ত্ৰৰ বাবে আজিও অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্য একেলগে আছে ?

যিমানেই চৰ্চা নহওক কিয়, তেওঁলোকৰ মাজত থকা গভীৰ বিশ্বাস আৰু এজনে আনজনৰ প্ৰতি থকা সন্মানেই এই সম্পৰ্কটোৰ মূল ভেটি । বচ্চন পৰিয়ালৰ পৰম্পৰা আৰু মূল্যবোধৰ প্ৰতি দুয়োৰে দায়ৱদ্ধতা আছে । বিশেষকৈ কন্যা আৰাধ্যাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে যিকোনো পৰিস্থিতি চম্ভালি লয় । চেলেব্ৰিটী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ বহুতো আলোচনা হয়, কিন্তু তেওঁলোকে নীৰৱে আৰু ধৈৰ্যৰে সেইবোৰ অতিক্ৰম কৰি আহিছে ।

অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যৰ কাজিয়া হ’লে কোনে প্ৰথমে ক্ষমা খোজে ? ১৯সংখ্যক বিবাহ বার্ষিকীত পোহৰলৈ আহিল এই আমোদজনক তথ্য

প্ৰেমৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱা সদায় ৰঙীন, কিন্তু বিয়াৰ পাছত প্ৰায়ে ছবিখন সলনি হৈ যায় । এই সমস্যা কেৱল সাধাৰণ মানুহৰে নহয়, তাৰকাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা যায় । তেওঁলোকৰ মাজতো কাজিয়া, মান-অভিমান হয় । কিন্তু কাজিয়া হ’লে কোনে প্ৰথমে ক্ষমা খুজি বিষয়টো সমাধা কৰে, সেইটো সহজে জনা নাযায় । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত অভিষেক বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনে নিজেই এক আমোদজনক কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।

২০ এপ্ৰিলত অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যই তেওঁলোকৰ বিবাহিত জীৱনৰ ১৯ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন কৰে । সেইদিনা নিশা প্ৰাক্তন বিশ্ব সুন্দৰী ঐশ্বৰ্যই স্বামী অভিষেক আৰু কন্যা আৰাধ্যাৰ সৈতে এখন ধুনীয়া ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে । নিমেষতে সেই ফটোখন সকলোতে ভাইৰেল হৈ পৰে । বচ্চন পৰিয়ালৰ বোৱাৰী ঐশ্বৰ্যই সাধাৰণতে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন লাইট-কেমেৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ পছন্দ কৰে যদিও এই বিশেষ দিনটো তেওঁৰ বাবেও ব্যতিক্ৰম ।

এই বিবাহ বার্ষিকীৰ দিনাই তেওঁলোকৰ এটি পুৰণি সাক্ষাৎকাৰৰ ভিডিঅ' পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে । 'দ্য কপিল শৰ্মা শ্ব’'ত অংশ লৈ অভিষেক আৰু ঐশ্বৰ্যই বহুতো নজনা কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিল । তাত অভিষেক বচ্চনে ধেমালিৰ সুৰত কৈছিল যে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হ’লে প্ৰায়েই অভিষেক নিজেই প্ৰথমে 'ছৰী' কয় । কাৰণ অভিষেকৰ মতে, 'ছৰী' ক’লেহে কাজিয়াখন সোনকালে শেষ হয় আৰু শুবলৈ যোৱাৰ আগতে পৰিৱেশটো শান্ত হৈ পৰে ।

কপিলৰ শ্ব’ত ফাদিল হ’ল অভিষেক-ঐশ্বৰ্যৰ বৈবাহিক জীৱনৰ গোপন ৰহস্য

অনুষ্ঠানটো চলি থকাৰ সময়তে সঞ্চালক কপিল শৰ্মাই ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তেওঁ আৰু অভিষেকৰ মাজত কেতিয়াবা তৰ্ক বা কাজিয়া হয় নেকি । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অতি সততাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দি জনাইছিল যে তেওঁলোকৰ মাজতো মাজে মাজে মতানৈক্য ঘটে । কথাখিনিৰ মাজতে নৱজ্যোত সিং সিদ্ধুৱে ধেমালি কৰি কৈছিল— "কাজিয়াৰ পাছত নিশ্চয় অভিষেকেই প্ৰথমে ক্ষমা খোজে !"

কিন্তু সিদ্ধুৰ কথা শুধৰাই দি ঐশ্বৰ্যই এক আচৰিত তথ্য দিলে । তেওঁ ক’লে, "আচলতে মইহে প্ৰথমে 'ছৰী' কওঁ । ময়েই সোনকালে ক্ষমা খুজি বিষয়টো সমাধা কৰি দিওঁ যাতে কাজিয়াখন সোনকালে শেষ হয় ।" ঐশ্বৰ্যৰ মুখত এই কথা শুনি কপিলে ধেমালিৰ সুৰত মন্তব্য কৰিলে— "কি! ক্ষমা আপুনি খোজে ? আপোনাৰ দৰে ইমান এগৰাকী সুন্দৰী পত্নীয়ে 'ছৰী' ক’বলগীয়া হয়, এয়া দেখোন চৰম অন্যায় !"

ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ’টো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত অনুৰাগীসকলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আজিও টিকি থকাৰ আচল ৰহস্য । য’ত অহংকাৰৰ যুঁজত বহু প্ৰেম ভাঙি যায়, তাৰ বিপৰীতে ঐশ্বৰ্যই নিজেই আগভাগ লৈ সকলো অশান্তি দূৰ কৰে । সেয়েহে হাজাৰবাৰ বিচ্ছেদৰ উৰাবাতৰি ওলাই থাকিলেও, প্ৰতিবছৰে বিবাহ বার্ষিকীত তেওঁলোকক এনেদৰেই হাঁহিমুখে একেলগে দেখা পোৱা যায় ।

অভিষেক-ঐশ্বৰ্যৰ জীৱন যাত্ৰা

২০০০ চনৰ আৰম্ভণিতে অভিষেক বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ প্ৰথম দেখা হৈছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ অন্তত ২০০৭ চনত তেওঁলোক বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । ২০১১ চনৰ ১৬ নৱেম্বৰত তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ কন্যা আৰাধ্যাৰ জন্ম হয় ৷ বলীউডৰ এই জনপ্ৰিয় যুটীটোৱে একেলগে কেইবাখনো সফল ছবিত অভিনয় কৰিছে । তেওঁলোকৰ অভিনীত কেইখনমান উল্লেখনীয় ছবি হ’ল, ধুম ২, গুৰু, কুছ না কহো, ৰাৱণ, ধাই অক্ষৰ প্ৰেম কে, উমৰাও জান ইত্যাদি ৷

