সংগীত জগতৰ পুৰণি বিতৰ্কক লৈ মুখ খুলিলে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই
অভিনেতা নে নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ? গীতৰ আচল কৃতিত্ব কাৰ ? অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰশ্ন ৷ অভিনেতাই গীতৰ কৃতিত্ব লয় নেকি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 6:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই পুনৰবাৰ এক বিতৰ্কিত বিষয়ত নিজৰ স্পষ্ট মতামত দি চৰ্চালৈ আহিছে । শেহতীয়াকৈ সংগীত ৰিয়েলিটী শ্ব’ ‘ইণ্ডিয়ান আইডল’ত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ নিজৰ স্বকীয় ধেমেলীয়া তথা ব্যংগাত্মক শৈলীৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
সংগীত জগতত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা এটা বিতৰ্কিত বিষয়— ‘নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীয়ে গোৱা গীতৰ কৃতিত্ব অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলেই লাভ কৰে’
অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই অতি কৌশলেৰে কটাক্ষ কৰি কয় যে দৰাচলতে এজন গায়কেহে গীতটোত প্ৰাণ ঢালি কণ্ঠদান কৰে, কিন্তু দৰ্শকে প্ৰায়ে সেই গীতটো কেৱল পৰ্দাত অভিনয় কৰা তাৰকাগৰাকীৰ বুলিয়েই গণ্য কৰে । তেওঁৰ এই মন্তব্যই এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু সংগীত মহলত পুনৰ নতুনকৈ চৰ্চাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ এক ক্ষিপ্ৰ বাৰ্তালাপ (Rapid-fire round) চলি থকাৰ সময়ত অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰোঁতা আদিত্য নাৰায়ণে এটা আমোদজনক প্ৰশ্ন সোধে: “আপুনি ভাবে নেকি যে এগৰাকী নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীতকৈ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে গীতটোৰ কৃতিত্ব বেছিকৈ পায় ?”
উত্তৰত অভিজিতে নিজৰ স্বভাৱজাত ধেমেলীয়া আৰু কটাক্ষপূৰ্ণ ভংগীৰে কয়, “হয়, তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ গায়... ইমানেই সুন্দৰকৈ গায় যে ক’বলৈ একো নাই ! কিন্তু সমস্যাটো হ’ল— আমি অন্তৰেৰে গাওঁ আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াবা মুখখনেৰে অলপ বেছিকৈয়ে গায় অর্থাৎ কেৱল লিপ-ছিংক কৰে ।”
অভিজিতে যুক্তি দিয়ে যে অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে পৰ্দাত গীতৰ সৈতে ওঁঠ লৰাই (Lip-sync) সুন্দৰ অভিনয় কৰিব পাৰে, কিন্তু এজন প্ৰকৃত কণ্ঠশিল্পীৰ দৰে অন্তৰৰ পৰা গীতটোত প্ৰাণ দিব নোৱাৰে ।
বাৰ্তালাপটোৰ মাজতে অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰোঁতা আদিত্য নাৰায়ণে আন এটা আমোদজনক তথ্যও সদৰী কৰে, “অভিজিৎ দা আৰু মোৰ দেউতা (উদিত নাৰায়ণ)-ই প্ৰায় ৩৫ বছৰৰ আগতে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো দ্বৈত গীত একেলগে গাইছিল ।”
উল্লেখ্য যে, 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ আগন্তুক খণ্ডটোত ৯০ৰ দশকৰ আটাইতকৈ আইকনিক আৰু অভিজ্ঞ কণ্ঠশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য আৰু কবিতা কৃষ্ণমূৰ্তিক আদৰণি জনোৱা হ’ব ।
অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে, তেওঁ তিনিটাতকৈও অধিক দশক ধৰি ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । তেওঁক বলীউডৰ এজন অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ গায়ক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । তেওঁৰ কণ্ঠৰে নিগৰিত হোৱা 'চান্দ তাৰে' (Chaand Taare), 'মেই কই এইচা গীত গাওঁ' (Main Koi Aisa Geet Gaaun), 'তৌবা তুমহাৰে ইছাৰে' (Tauba Tumhare Ishaare) আদিৰ দৰে বহুতো ছুপাৰহিট গীত আজিও শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ পছন্দৰ ।
