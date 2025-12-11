সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 'কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস'ত অংকীয়া নাট
কলিয়াবৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 'কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস'ত প্ৰাণ পাই উঠিল অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ৷ 'পাৰিজাত হৰণ' অংকীয়া নাট প্ৰদৰ্শন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 2:04 PM IST
কলিয়াবৰ : নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত, কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ব্যৱস্থাপনাত আৰু কলিয়াবৰবাসীৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস । কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলৰ ঐতিহাসিক গান্ধী খেলপথাৰত পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত ভিন্নৰঙী কাৰ্যসূচীৰে ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ ত্যাগক স্মৰণ কৰা হয় । বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত 'শ্বহীদ দিৱস' ত নিশা স্থানীয় কলা-কুশলীসকলে পৰিৱেশন কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত 'পাৰিজাত হৰণ' অংকীয়া নাট ।
নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰৰ জ্যেষ্ঠ সত্ৰীয়া, শিক্ষাসেৱী কমল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে । বৰগীত আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পিছতে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাৰ ৰচনা আৰু সঞ্জীৱ শইকীয়া (গগন)ৰ পৰিচালনাৰে পৰিৱেশন কৰা হয় গীতি-নৃত্যালেখ্য 'ভৱানীপুৰ' ।
অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ স্মৃতিক সজীৱ কৰি তোলে গীতি-নৃত্যালেখ্যত ভাগ লোৱা কলা-কুশলীসকলে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী ৰূপে কলিয়াবৰৰ কলা-কুশলীসকলে পৰিৱেশন কৰে শ্ৰীমন্তশংকৰদেৱ বিৰচিত 'পাৰিজাত হৰণ' অংকীয়া নাট । এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আছুৰ উপ-সভাপতি অভিৱৰ্তন গোস্বামী ।
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বুধবাৰে পালন কৰা হয় অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্বহীদ দিৱস । আছুৰ উদ্যোগত প্ৰতিবছৰে ১০ ডিচেম্বৰ দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছিল যদিও কিছু বছৰ পূৰ্বৰ পৰা অসম চৰকাৰেও চৰকাৰীভাৱে শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।
অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত ১০ ডিচেম্বৰ দিনটো ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদক স্মৰণ কৰি এই দিৱস পালন কৰে ।
লগতে পঢ়ক : জোঁৰ পুৰি হাত পোৱা নাই, কিলাকুটি পাৰ হৈ বাহু পালেহি: কলিয়াবৰত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস