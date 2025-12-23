যোগ্যজনলৈ সন্মান : 82 বছৰীয়া লোকশিল্পী ৰত্নেশ্বৰ মৰাণলৈ সন্মানীয় প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা

যোগ্যজনলৈ সন্মান : 82 বছৰীয়া লোকশিল্পী ৰত্নেশ্বৰ মৰাণলৈ সন্মানীয় প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা
50 বছৰৰো অধিক কাল গাঁৱে-ভূঞে, নগৰে-চহৰে মৰাণ বিহুগীত, মৰাণ বিহুনাচ, মৰাণ লোকবাদ্য আদি পৰিৱেশন কৰি আহিছে ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে ৷
হায়দৰাবাদ : সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰদান কৰি অহা সন্মানীয় প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা 2025 বৰ্ষৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ বৰমেছাই শিমলুগুৰি নিবাসী, লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক ৷ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৷
আছুৱে আজি এই ঘোষণা কৰি এক বিবৃতিত কয়, "গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে স্মাৰক বঁটা 2025 চনৰ বাবে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰ অঞ্চলৰ বৰমেছাই শিমলুগুৰি নিবাসী লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণক প্ৰদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ অসমৰ লোককৃষ্টিৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰত বৰঙণি আগবঢ়োৱা এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰতিবছৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে ৷"
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে এই কথা সদৰী কৰি কয় যে, 27 ডিচেম্বৰত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ চান্দমাৰীৰ শ্বহীদ উদ্যানত থকা প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত দিনৰ 11 বজাত লোককৃষ্টিৰ সাধক ৰত্নেশ্বৰ মৰাণলৈ এই বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
82 বছৰীয়া শিল্পীগৰাকী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পী ৷ বাদ্যশিল্পীৰূপে প্ৰখ্যাত শিল্পীগৰাকী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সঁজুলিৰ অন্যতম নিৰ্মাতা আৰু সংৰক্ষক ৷ মৰাণ সংস্কৃতিৰ চৰ্চা আৰু প্ৰচাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে তেওঁ ৷ মৰাণ বিহুৰ ঐতিহ্য বহনকাৰী বাদ্যশৈলীৰ এগৰাকী নিপুণ শিল্পী মৰাণে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিভিন্ন মঞ্চত মৰাণ বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে ৷ মৰাণ লোকবাদ্য বজাই তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
মৰাণ লোকসংস্কৃতিৰ চহকী পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাত বিশেষ অৱদান আছে ৰত্নেশ্বৰ মৰাণৰ ৷ মৰাণ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত ঢোল, পেঁপা, গগণা, বাঁহী, ঢোটং, বজাৰ বাঁহৰ সুতুলিৰ উপৰি বীণ আদি বাদ্যযন্ত্ৰ শুদ্ধ ৰূপত তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কৃষ্টি-সঁজুলিৰ নিৰ্মাণ আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে অনাতাঁৰ শিল্পী ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে ৷
মৰাণে বাদ্যযন্ত্ৰৰ লগতে দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহৃত ঘৰুৱা সা-সঁজুলিও নিৰ্মাণ কৰিব জানে ৷ 50 বছৰৰো অধিক কাল গাঁৱে-ভূঞে, নগৰে-চহৰে মৰাণ বিহুগীত, মৰাণ বিহুনাচ, মৰাণ লোকবাদ্য আদি পৰিৱেশন কৰি আহিছে তেওঁ ৷ পৰিৱেশনৰ লগতে এই সকলোবোৰৰ চৰ্চা আৰু প্ৰশিক্ষণতো অগ্ৰণী ভূমিকা তেওঁ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷
অসম সাহিত্য সভাৰ শুৱালকুছি অধিৱেশন, ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ, মধ্য প্ৰদেশৰ ভূপাল আৰু নতুন দিল্লীতো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ মৰাণে ৷ গায়ন-বায়ন আৰু নাম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰতো পাকৈত ৰত্নেশ্বৰ মৰাণ সম্ভৱতঃ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃত প্ৰথমগৰাকী পেঁপাবাদক ৷ বহু বছৰ ধৰি আকাশবাণীৰ জৰিয়তে মৰাণ লোকগীত আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আহিছে তেওঁ ৷
ক্ৰমাৎ বিলুপ্ত হ’বলৈ ধৰা পৰম্পৰাগত কৃষ্টি-সঁজুলিসমূহ সংৰক্ষণ কৰি নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক যোগান ধৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁ ৷ প্ৰতিভা, দক্ষতা, একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠাৰে তেওঁ নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতি নীৰৱে সেৱা আগবঢ়াই গৈছে ৷ 2013 চনত অসম চৰকাৰে সমাজ-সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে তেওঁক এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰে ৷
1943 চনত বৰমেছাই শিমলুগুৰি গাঁৱত জন্ম হৈছিল তেওঁৰ ৷ পিতৃৰ নাম আছিল মহেশ্বৰ মৰাণ আৰু মাতৃৰ নাম আছিল নালিকী মৰাণ ৷ একেধাৰে এগৰাকী সংগীত শিল্পী, বাদ্য শিল্পী, ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু কূটীৰ শিল্পী মৰাণ আচলতে এগৰাকী প্ৰচাৰবিমুখ শিল্পী ৷
