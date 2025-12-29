এটা আইক'নিক বাংলো, কিন্তু কুখ্যাত ! তাত থকাৰ বাবেই ৰাজেশ খান্নাৰ…
আশীৰ্বাদ, ৰাজেশ খান্নাই বসবাস কৰা আইক'নিক বাংলোটো ৷ বলীউডৰ তিনিগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰে তাত থাকি কেৰিয়াৰৰ নাটকীয় অৱনতি দেখাৰ পিছত ই কুখ্যাত হৈ পৰিছিল ৷
হায়দৰাবাদ : শ্বাহৰুখ খানৰ মন্নতৰ পৰা অমিতাভ বচ্চনৰ জলছালৈকে বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰসকল থাকে একো একোটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ বাংলোত ৷ সাধাৰণ মানুহৰ বাবে তেওঁলোকৰ এই বাংলোবোৰ সদায়ে চৰ্চাৰ বিষয় । কিন্তু বহু আগতেই এই বিখ্যাত ঠিকনাবোৰৰ পূৰ্বে এটা বাংলো পৃথকে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিল ৷
মুম্বাইৰ কাৰ্টাৰ ৰোডত অৱস্থিত আশীৰ্বাদ বাংলো এসময়ত ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰ ৰাজেশ খান্নাৰ ঘৰ আছিল । কিন্তু বাংলোটোক বহুতে অভিশপ্ত বুলি বিশ্বাস কৰিছিল । প্ৰচলিত বাতৰি অনুসৰি বলীউডৰ তিনিগৰাকী ডাঙৰ তাৰকাই তাত বাস কৰিছিল আৰু তাত থকাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফ তললৈ নামিবলৈ ধৰে ।
ৰাজেশ খান্নাই ঘৰটোত থাকিবলৈ লোৱাৰ বহু আগতেই আশীৰ্বাদৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল । মূলতঃ এই বাংলোটো এটা এংলো-ইণ্ডিয়ান পৰিয়ালৰ আছিল ৷ ১৯৫০ চনৰ শীৰ্ষস্থানৰ অভিনেতা ভাৰত ভূষণে ইয়াক ক্ৰয় কৰিছিল । ভূষণ বাইজু বাৱৰা আৰু মিৰ্জা গালিবৰ দৰে ক্লাছিক গীতৰ বাবে পৰিচিত আছিল । এটা সময়ত তেওঁক দিলীপ কুমাৰ আৰু ৰাজ কাপুৰৰ সৈতে একেটা শাৰীতে দৰ্শকে ৰাখিছিল ।
বাংলোটো কিনি তাত থাকিবলৈ লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ভাগ্য সলনি হ’ল । তেওঁৰ ছবিবোৰ দৰ্শকে পচন্দ কৰা বন্ধ কৰি দিলে তাৰ পিছত টকাৰ সমস্যাই দেখা দিলে । ঋণত পোঁত খাই ভাৰত ভূষণে ঘৰটো বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হ’ল । খবৰ অনুসৰি, সেই সময়তে মানুহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰটোক অভিশপ্ত বুলি ক’বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী মালিক আছিল ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ, যাক মৰমেৰে "জুবিলী কুমাৰ" নামেৰে জনা যায় । ষাঠিৰ দশকত প্ৰায় ৬০ হাজাৰ টকাত তেওঁ এই বাংলোটো কিনিছিল । সেই সময়ত ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ হিন্দী চিনেমাৰ অন্যতম ডাঙৰ তাৰকা আছিল । তেওঁৰ ছবিসমূহ নিয়মিতভাৱে চলিছিল । কিন্তু ইতিহাসৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিল । তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে, ছবি বিফল হ’ল আৰু দশকটোৰ শেষৰ ফালে তেৱোঁ বাংলোটো বিক্ৰী কৰে ।
তাৰ পাছৰ কাহিনী ৰাজেশ খান্নাৰ । ৭০ দশকৰ আৰম্ভণিতে কেৰিয়াৰৰ শিখৰত ৩.৫ লাখ টকাত বাংলোটো ক্ৰয় কৰি আশীৰ্বাদ নামেৰে নামাকৰণ কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে । সেই সময়ত ৰাজেশ খান্না আছিল অতুলনীয় । তেওঁ একেৰাহে ১৭খন হিট ছবি উপহাৰ দিছিল । তেওঁৰ এটা মাত্ৰ আভাস পাবলৈ অনুৰাগীয়ে প্ৰতিদিনে তেওঁৰ ঘৰৰ বাহিৰত শাৰী পাতিছিল । আশীৰ্বাদ হৈ পৰিল ছুপাৰষ্টাৰৰ প্ৰতীক ।
কিন্তু সময়ে সকলো সলনি কৰি দিলে । তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা ম্লান হ’বলৈ ধৰিলে । ব্যক্তিগত জীৱনতো তেওঁ বহু সংগ্ৰামৰ সন্মুখীন হৈছিল । তথাপিও তেওঁ কেতিয়াও আশীৰ্বাদ এৰি যোৱা নাছিল । ২০১১ চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগলৈকে তেওঁ তাতেই থাকিলে ।
বছৰ বছৰ ধৰি ঘটা এই ঘটনাবোৰৰ পিছত আশীৰ্বাদে উদ্যোগ মহলত "ভূত বাংলা" উপনাম লাভ কৰে । বহুতে ভাবিছিল যে ঘৰটো সঁচাকৈয়ে অভিশপ্ত ৷ অৱশেষত বাংলোটো ভাঙি পুনৰ উন্নয়ন কৰা হয় । তথাপিও ইয়াৰ পুৰণি কাহিনীবোৰো ইমান বছৰৰ পাছতো মানুহক আচৰিত কৰি তোলে ।
