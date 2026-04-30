মোক সহানুভূতি নালাগে, কামহে লাগে: অনলাইন সমালোচনাৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে অভিনেতা ৰাহুল ৰয়ে

মোক সহানুভূতি নালাগে, কামহে লাগে: অনলাইন সমালোচনাৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে অভিনেতা ৰাহুল ৰয়ে
আইনী জটিলতা আৰু কামৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে কৰিলে বিস্ফোৰক মন্তব্য ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 4:21 PM IST
হায়দৰাবাদ : নব্বৈৰ দশকৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাহুল ৰয়ে শেহতীয়াকৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হোৱা সমালোচনা আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়ে মুকলিকৈ মন্তব্য কৰিছে । তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলছ (Reels) বনোৱাৰ বাবে বহুজনে তেওঁক উপলুঙা কৰিছিল । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অভিনেতাজনে কয় যে, তেওঁ কেৱল কামৰ সন্ধানত আৰু অনুৰাগীৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিবলৈহে এনে কৰিছে ।
ৰাহুল ৰয়ে বৰ্তমান কিছু আইনী সমস্যা আৰু আৰ্থিক নাটনিৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে । তেওঁ স্পষ্টকৈ জনাইছে যে তেওঁক কাৰো সহানুভূতি নালাগে, বৰঞ্চ তেওঁ কাম বিচাৰিছে যাতে স্বাভিমানী হৈ জীয়াই থাকিব পাৰে । তেওঁৰ এই আৱেগিক পোষ্টটোৰ পিছতে বলীউডৰ বহু সতীৰ্থ আৰু বন্ধু-বান্ধৱে তেওঁক সাহস দিছে আৰু তেওঁৰ যুঁজখনত পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । এসময়ৰ 'হাৰ্টথ্ৰব' ৰাহুল ৰয়ে এতিয়া সকলো নেতিবাচকতাক নেওচি এক নতুন আৰম্ভণিৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।
'আশিকী' ছবিৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰা অভিনেতাজনে তেওঁৰ বৰ্তমানৰ সংগ্ৰাম, ধৈৰ্য্য আৰু কাম কৰি যোৱাৰ দৃঢ় ইচ্ছাৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ কিছুমান 'ৰীলছ' (Reels) ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈছিল, যাৰ বাবে নেটিজেনসকলৰ পৰা তেওঁ মিশ্ৰিত সঁহাৰি লাভ কৰিছিল । এই সকলোবোৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তেওঁ এই বিশেষ টোকাটো লিখিছে ।
ৰাহুল ৰয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ বৰ্তমান কিছুমান আইনী গোচৰৰ সৈতে যুঁজি আছে, যাৰ বাবে তেওঁক আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে । তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই সমস্যাবোৰ নতুন নহয়; ২০২০ চনত তেওঁ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আগৰে পৰাই এই আইনী জটিলতাসমূহ চলি আছিল ।
তেওঁ জনাইছে যে বৰ্তমান তেওঁ যিবোৰ কাম কৰি আছে বা সক্ৰিয় হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিছে, সেয়া কেৱল চখৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ এক অনিবাৰ্য প্ৰয়োজনীয়তাহে । "মই মোৰ কাম অতি সততা আৰু নম্ৰতাৰে কৰোঁ," বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে যদি মানুহে সঁচাকৈয়ে তেওঁক সহায় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁক উপহাস কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মৰ্যাদাপূৰ্ণ আৰু ভাল কাম বিচাৰি পোৱাত সহায় কৰা উচিত । তেওঁৰ শেহতীয়া ভিডিঅ’বোৰক লৈ বিদ্ৰূপ কৰা সকলক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয় যে তেনে বিৰূপ মন্তব্যই তেওঁৰ নহয়, বৰঞ্চ মন্তব্য কৰা সকলৰহে নিম্ন মানসিকতা পৰিচয় দিয়ে ।
ৰাহুল ৰয়ে তেওঁৰ শেহতীয়া বাৰ্তাত নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়ে কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে । ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোকৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছত ৰাহুল ৰয়ে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ থকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । তেওঁৰ মতে, সুস্থ হৈ থাকিবলৈ কাম কৰি থকাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । তেওঁ জনাইছে যে কাম কৰাটো তেওঁৰ বাবে কেৱল পইচা উপাৰ্জনৰ মাধ্যম নহয় । ই তেওঁক জীৱনৰ এক লক্ষ্য দিয়ে আৰু তেওঁৰ মনটোক ব্যস্ত কৰি ৰাখে । তেওঁ কয়, "মই যেতিয়ালৈকে জীয়াই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে কাম কৰি যাব বিচাৰোঁ ।" যদিও সমালোচনা বা উপলুঙাই তেওঁক কেতিয়াবা মনত কষ্ট দিয়ে, তথাপিও তেওঁ অতি দৃঢ়তাৰে কৈছে— "আপোনালোকে মোক ভাঙি পেলাব নোৱাৰে ।" ৰাহুল ৰয়ৰ এই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিয়ে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলক উৎসাহিত কৰি তুলিছে ।
ৰাহুল ৰয়ৰ এই স্পষ্টবাদী পোষ্টটোৰ পিছতে সমগ্ৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ পৰা তেওঁলৈ ব্যাপক সমৰ্থন আগবঢ়োৱা দেখা গৈছে । পৰিচালক তথা কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ ফাৰাহ খানে তেওঁক মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছে । আনহাতে, অভিনেতা চনু সুদে "Keep rocking, brother" বুলি কৈ তেওঁক সাহস দিছে । প্ৰবীণ অভিনেতা অনুপম খেৰে ৰাহুল ৰয়ক আন্তৰিকতাৰে প্ৰশংসা কৰি তেওঁক "Bestest" (শ্ৰেষ্ঠ) বুলি অভিহিত কৰিছে । জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা ঘোষক মনীষ পালে ৰাহুলৰ প্ৰতি মৰম আৰু সন্মান প্ৰকাশ কৰিছে । অভিনেত্ৰী শিল্পা শিৰোডকাৰে ৰাহুলৰ স্থিতিৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই কৈছে যে, মানুহে নিজৰ কাম কৰি যোৱা উচিত আৰু অনাহক কথাবোৰ উপেক্ষা কৰিব লাগে ।
অভিনেতা ৰাহুল ৰয়ৰ জীৱনৰ যাত্ৰাত বহু উত্থান-পতন দেখা গৈছে । ১৯৯০ চনত মুক্তি লাভ কৰা 'আশিকী' ছবিৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এগৰাকী তাৰকাত পৰিণত হৈছিল । এই বিৰাট সফলতাৰ পিছতো তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবিসমূহে আশানুৰূপ ফল দেখুৱাব পৰা নাছিল ।
২০০৭ চনত জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'বিগ বছ'ৰ (Bigg Boss) প্ৰথম সংস্কৰণৰ খিতাপ জয় কৰি তেওঁ পুনৰ চৰ্চালৈ আহে । শেহতীয়া বছৰবোৰত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । ২০২০ চনত এখন ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি থকা সময়তে তেওঁ ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু পুনৰ অভিনয় জগতলৈ ঘূৰি আহিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
