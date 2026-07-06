কেৱল আমিৰ খানেই নহয়, বলীউড আৰু দক্ষিণৰ এইসকল তাৰকাও বহিছে ৩ বাৰকৈ বিয়াৰ পীৰাত !

কেৱল আমিৰ খানেই নহয়, বলীউড আৰু দক্ষিণৰ এইসকল তাৰকাও বহিছে ৩ বাৰকৈ বিয়াৰ পীৰাত !
চেলেব্ৰিটীৰ বৈবাহিক ইতিহাস: বিবাহবিচ্ছেদ আৰু পুনৰ বিবাহেৰে চৰ্চাত থকা ৰূপালী পৰ্দাৰ তাৰকাসকল-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 2:29 PM IST
হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমিৰ খানে দেওবাৰে (৫ জুলাই, ২০২৬) এক অতি ব্যক্তিগত আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ মাজত গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ৰীণা দত্ত আৰু কিৰণ ৰাওৰ পিছত এইখন অভিনেতাগৰাকীৰ তৃতীয় বিবাহ ।
- প্ৰথম বিবাহ (ৰীণা দত্ত): আমিৰ খানে ১৯৮৬ চনত ৰীণা দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। তেওঁলোকৰ দুটি সন্তান আছে— অভিনেতা জুনেইদ খান আৰু কন্যা ইৰা খান । অৱশ্যে, ২০০২ চনত এই দম্পতীটোৱে বিবাহবিচ্ছেদ কৰে ।
- দ্বিতীয় বিবাহ (কিৰণ ৰাও): ইয়াৰ পিছত অভিনেতাগৰাকীয়ে ২০০৫ চনত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক কিৰণ ৰাওৰ সৈতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰে । তেওঁলোকে ছাৰ’গেচী পদ্ধতিৰ সহায়ত পুত্ৰ আজাদ ৰাও খানক লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত, ২০২১ চনত তেওঁলোকে নিজৰ বিচ্ছেদৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
কেৱল আমিৰ খানেই নহয়, বলীউড উদ্যোগত ৩ বাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা আন এজন অভিনেতা হৈছে সঞ্জয় দত্ত ।
- প্ৰথম বিবাহ (ৰিচা শৰ্মা): ১৯৮৭ চনত সঞ্জয় দত্তই অভিনেত্ৰী ৰিচা শৰ্মাৰ সৈতে প্ৰথম বিবাহ কৰিছিল । ১৯৮৮ চনত এই দম্পতীটোৰ ত্ৰিশলা দত্ত নামৰ এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ জন্ম হয় ।
- দ্বিতীয় বিবাহ (ৰিয়া পিল্লাই): ইয়াৰ পিছত ১৯৯৮ চনত তেওঁ ৰিয়া পিল্লাইৰ সৈতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰে । ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদ ঘটে আৰু অৱশেষত ২০০৮ চনত তেওঁলোকৰ আইনীভাৱে বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- তৃতীয় বিবাহ (মান্যতা দত্ত): ২০০৮ চনতে সঞ্জয় দত্তই এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মান্যতা দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ২০১০ চনত তেওঁলোকৰ এহাল যমজ সন্তান (এজন পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যা) জন্ম হয় ।
৪ বাৰকৈ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা কিশোৰ কুমাৰৰ বৈবাহিক জীৱনৰ এক খতিয়ান
- প্ৰথম বিবাহ (ৰুমা গুহ ঠাকুৰতা): ১৯৫০ চনত কিশোৰ কুমাৰে ৰুমা গুহ ঠাকুৰতাৰ সৈতে প্ৰথম বিবাহ কৰে । তেওঁলোকৰ অমিত কুমাৰ নামৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আছিল । অৱশ্যে, ১৯৫৮ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- দ্বিতীয় বিবাহ (মধুবালা): ১৯৬০ চনত তেওঁ বলীউডৰ অন্যতম কিংবদন্তী অভিনেত্ৰী মধুবালাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । মধুবালাৰ জন্মগত হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনত অভিনেত্ৰীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল । অৱশেষত ১৯৬৯ চনত মধুবালাৰ মৃত্যু হয় ।
- তৃতীয় বিবাহ (যোগিতা বালি): ইয়াৰ পিছত ১৯৭৬ চনত তেওঁ অভিনেত্ৰী যোগিতা বালিৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ এই সম্পৰ্ক মাত্ৰ দুবছৰমানহে টিকে আৰু ১৯৭৮ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- চতুৰ্থ তথা অন্তিম বিবাহ (লীনা চান্দাভাৰকাৰ): ১৯৮০ চনত কিশোৰ কুমাৰে অভিনেত্ৰী লীনা চান্দাভাৰকাৰৰ সৈতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । ১৯৮৭ চনত কিশোৰ কুমাৰৰ মৃত্যু হোৱালৈকে তেওঁলোক একেলগে আছিল ।
জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা ৰাজনীতিবিদ পৱন কল্যাণেও ৩ বাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে ।
- প্ৰথম বিবাহ (নন্দিনী): ১৯৯৭ চনত পৱন কল্যাণে নন্দিনীৰ সৈতে প্ৰথম বিবাহ কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদ ঘটে আৰু ২০০৮ চনত তেওঁলোকৰ আইনীভাৱে বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- দ্বিতীয় বিবাহ (ৰেণু দেশাই): ইয়াৰ পিছত ২০০৯ চনত তেওঁ অভিনেত্ৰী ৰেণু দেশাইৰ সৈতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰে । ৰেণু দেশাইৰ সৈতে তেওঁৰ দুটি সন্তান আছে । অৱশ্যে, ২০১২ চনত এই দম্পতীটোৱে নিজৰ বিচ্ছেদৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
- তৃতীয় বিবাহ (আন্না লেঝনেভা): ২০১৩ চনত পৱন কল্যাণে ৰাছিয়ান অভিনেত্ৰী আন্না লেঝনেভাৰ সৈতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । বৰ্তমান তেওঁলোকৰ দুটি সন্তান আছে ।
প্ৰধানকৈ তামিল, তেলুগু, কান্নাড়া আৰু মালয়ালম চিনেমাত কাম কৰা অভিনেত্ৰী লক্ষ্মীয়েও ৩ বাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে ।
- প্ৰথম বিবাহ (ভাস্কৰ): তেওঁ প্ৰথমতে ভাস্কৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । তেওঁলোকৰ ঐশ্বৰ্য ভাস্কৰ নামৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে, যি বৰ্তমান এগৰাকী পৰিচিত অভিনেত্ৰী । অৱশ্যে, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- দ্বিতীয় বিবাহ (মোহন শৰ্মা): ইয়াৰ পিছত ১৯৭৫ চনত তেওঁ মালয়ালম অভিনেতা মোহন শৰ্মাৰ সৈতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰে । কেইবছৰমান একেলগে থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদ ঘটে আৰু ১৯৮০ চনত তেওঁলোকৰ আইনীভাৱে বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- তৃতীয় বিবাহ (শিৱচন্দ্ৰন): ১৯৮৭ চনত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনেতা তথা পৰিচালক শিৱচন্দ্ৰনৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ কৰে । বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোক সুখৰ বৈবাহিক জীৱন কটাই একেলগে আছে ।
জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নীলিমা আজিমেও ৩ বাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে ।
- প্ৰথম বিবাহ (পংকজ কাপুৰ): নীলিমা আজিমে ১৯৭৫ চনত প্ৰথমতে অভিনেতা পংকজ কাপুৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল । তেওঁলোকৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আছে— বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা শ্বাহিদ কাপুৰ । অৱশ্যে, ১৯৮৪ চনত এই দম্পতীটোৰ বিবাহবিচ্ছেদ হয় ।
- দ্বিতীয় বিবাহ (ৰাজেশ খট্টৰ): ইয়াৰ পিছত ১৯৯০ চনত তেওঁ অভিনেতা ৰাজেশ খট্টৰৰ সৈতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰে । তেওঁলোকৰ ঈশান খট্টৰ নামৰ এজন পুত্ৰ সন্তান আছে (যি বৰ্তমান এগৰাকী অভিনেতা)। পৰৱৰ্তী সময়ত, ২০০১ চনত তেওঁলোকৰ মাজত বিচ্ছেদ ঘটে ।
- তৃতীয় বিবাহ (ৰাজা আলী খান): ২০০৪ চনত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজা আলী খানৰ সৈতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ এই বৈবাহিক সম্পৰ্কও বেছিদিন নিটিকিল আৰু শেষত বিবাহবিচ্ছেদতে অন্ত পৰে ।
লগতে পঢ়ক : আমিৰৰ বিয়া, কইনা গৌৰী : তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খান